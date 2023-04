El Govern de Catalunya invertirà 900 milions d’euros a ampliar l’FP, amb una oferta integrada de 445.818 places

Govern, patronal i sindicats han acordat millorar i ampliar la Formació Professional. Per primer cop a la història s’han establert els criteris que han permès planificar i prioritzar 445.818 places. Això és un increment del 6,42% en relació amb l’any anterior, i una inversió de 901,7 milions d’euros. D’aquestes places, 31.323 corresponen a certificats de professionalitat, 171.028 a l’àmbit educatiu i 243.467 a la formació contínua.

Tot plegat s’inclou en l’Acord per la planificació de la formació professional, que situa la Formació Professional com una de les palanques de canvi a Catalunya, a l’hora de millorar les trajectòries formatives de les persones i fer-les més competitives. Han participat en l’acord els departaments de Presidència, Empresa i Treball, Educació i Recerca i Universitats del Govern, els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya i les patronals Foment del Treball Nacional i PIMEC.

L’oferta es pot consultar al portal a fp.gencat.cat, on hi ha tota la informació i orientació per a la trajectòria formativa i professional en els diferents àmbits: sistema educatiu, laboral i formació al llarg de la vida.

273 grups nous

De cara al curs que ve, el Departament d’Educació incrementa l’oferta inicial amb 273 grups nous i 8.129 places noves de Formació Professional, d’un total de 171.028. Són: 270 de Programes de Formació i Inserció, 300 d’Itineraris Formatius Específics, 400 de grau bàsic, 3.927 de grau mitjà, 2.937 de grau superior i 295 a l’Institut Obert de Catalunya. També es contractaran 698 nous docents, que se sumen a la plantilla actual de Formació Professional, de 9.390 docents.

Les famílies professionals que més creixen són: Sanitat, Electricitat i Electrònica i Comerç i Màrqueting, que van ser els cicles més sol·licitats la passada preinscripció i que coincideixen amb les necessitats del territori. A més, el proper curs s’implantarà una nova titulació: el cicle formatiu de grau superior de Formació per la mobilitat segura i sostenible, dins la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

També hi haurà nous cursos d’especialització, coneguts com a ‘màsters de l’FP’. Són: Auditoria energètica, Robòtica col·laborativa, Manteniment i Seguretat en sistemes de vehicles híbrids i elèctrics i Aeronaus pilotades de forma remota (drons). També hi haurà dos nous perfils professionals orientadors a PFI: auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives i auxiliar d'operacions sostenibles a la indústria i al medi agraris.

La preinscripció, abans

Pel que fa a la preinscripció, la principal novetat del curs vinent és que s’avança el seu inici i tot el procediment, de manera que tot l’alumnat participant en el procés ordinari sabrà abans de l’inici de curs la plaça que té assignada i podrà començar les classes des del primer dia.

Enguany en els cicles de grau mitjà també hi haurà dos processos diferenciats, el primer per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització, que com a novetat, a banda de ser per al que provés de 4t d’ESO i PFI, també serà per al que prové dels centres de formació d’adults i per al de primer de batxillerat. L’objectiu és garantir la continuïtat educativa d’aquest l’alumnat evitant així l’abandonament escolar.

La preinscripció per als cicles de grau mitjà per a l’alumnat de continuïtat serà del 12 al 18 d’abril i, per a la resta, del 9 al 15 de maig. Pel que fa als cicles de grau superior, la preinscripció serà del 26 de maig a l’1 de juny.

210 milions d’euros en l’àmbit laboral

En l’àmbit laboral, el Departament d’Empresa i Treball inverteix un total de 210 milions d’euros, un 30,7% més que l’any passat, en Formació Professional per a l’ocupació, amb la previsió d’arribar a un total de 274.790 persones. Ho fa a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC).

L’oferta formativa del SOC per aquest 2023 assoleix un increment en Certificats de Professionalitat (CP), amb una oferta de 2.236 itineraris formatius per obtenir un Certificat (+39,31%). Destaca l’increment de places adreçades a persones en situació de vulnerabilitat: en concret, es destinen prop de 1.000 places a persones amb discapacitat.

Per àmbits prioritaris, el catàleg formatiu del SOC incorpora 97 Certificats relacionats amb l’economia digital; 46 en l’àmbit de l’economia verda i energies renovables i 102 Certificats en atenció a les persones. En aquest sentit, l’oferta formativa té en compte les necessitats del teixit productiu a fi d’anar incorporant noves especialitats al catàleg formatiu. Per fer-ho, el Departament d’Empresa i Treball treballa conjuntament amb les empreses i els agents socials per dur a terme una planificació transparent i concertada, tenint en compte les necessitats del territori.

Com a novetat d’aquest any, el Consorci impulsa el Programa Projecta’t, que preveu orientar professionalment 8.000 persones treballadores ocupades. El programa, dotat amb 10 milions d’euros, inclou la prospecció per detectar les necessitats mitjançant un acompanyament individualitzat i professionalitzat, dotant de recursos a les persones treballadores amb l’objectiu d’adaptar-se a les transformacions del seu lloc de treball i millorar professionalment.

Un altre dels programes del Consorci és el Conforcat a mida, que amb un pressupost de 21,8 milions d’euros té l’objectiu de donar resposta directament a projectes proposats per empreses i entitats representatives i respondre a les seves necessitats formatives concretes amb la previsió de formar més de 70.000 persones.

Més orientadors

Per tal d’evitar l’abandonament prematur dels estudis, el Departament d'Educació vol millorar l’orientació de l’alumnat. És per això que es passarà de 35,5 orientadors a l’FP que hi ha aquest curs a un centenar a finals del proper curs. En aquest sentit, el departament està elaborant el decret d’Orientació i un pla formatiu per al professorat en orientació educativa i acció tutorial, a més del programa OrientaFP.

També s'ha aprovat el model de protocol d'orientació professional que estableix una metodologia comuna adreçada a totes les persones professionals d'orientació per atendre a qualsevol persona que vulgui planificar el seu itinerari formatiu i professional al llarg de la vida.