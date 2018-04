El ranking de los coches eléctricos según su autonomía

La generalización del coche eléctrico no está siendo todo lo rápida que creíamos o nos hicieron creer, aunque de forma lenta pero inexorable esta veterana tecnología va imponiendo su ley. Precisamente porque se trata de un tipo de propulsión inventado hace mucho, es evidente que presenta limitaciones difíciles de soslayar por mucho esfuerzo y dinero que se invierta en su desarrollo.

Solo como recordatorio, mencionemos que los primeros vehículos eléctricos comenzaron a rodar en fecha tan temprana como 1830 (no, no es un error tipográfico) y que las baterías recargables, que se hicieron esperar bastante, son una realidad desde 1880. El motor eléctrico en sí hace tiempo que no tiene secretos para ninguna marca, pero las baterías cargan con un hándicap que casi parece insoslayable: una autonomía insuficiente para el uso que exigen muchos usuarios.

Como decimos, tanta inversión y trabajo están revirtiendo esta situación, de manera que un buen puñado de modelos ofrecen ya un alcance satisfactorio que permite ahuyentar la conocida ansiedad del conductor de vehículo eléctrico por encontrar un punto de recarga. A continuación detallamos las autonomías en las que se mueven esos coches que despuntan por el mejor servicio que prestan a sus propietarios o arrendatarios:

Entre 200 y 300 kilómetros

En este grupo hallamos una gran cantidad de modelos, entre ellos el Kia Soul eléctrico, con autonomía (siempre teórica) de 212 kilómetros, y el Renault Zoe en su variante básica con batería de 22 kWh y autonomía de 240 km, si bien la nueva versión R110 anuncia ya un alcance de 400 km. El Hyundai Ioniq, disponible además como híbrido e híbrido enchufable, tiene en su configuración 100% eléctrica una autonomía de 280 km.

Hyundai Ioniq eléctrico.

Entre 300 y 400 kilómetros

En el escalón superior nos topamos con opciones como el Volkswagen e-Golf y la versión de autonomía extendida o Range Extender (REX) del BMW i3, ambos con alcance que supera sobre el papel los 300 kilómetros, así como el modelo chino BYD E6 400, un decano de la categoría que ronda esa cifra a pesar de arrastrar una serie de inconvenientes entre los que hay que citar un peso superior a las 2,3 toneladas y un motor de solo 122 caballos. Otro clásico, este además popular, es el Nissan Leaf, que tras su última actualización anuncia 378 km de autonomía.

Entre 400 y 500 kilómetros

En esta franja de alcance ya muy considerable encontramos el esperado primer eléctrico de Jaguar, el I-Pace, dotado de una batería de 90 kWh con 432 celdas que promete alcanzar los 480 km de autonomía. Mención aparte merece el nuevo esquema eléctrico de Hyundai, montado sobre su todocamino Kona, que se articula en dos variantes: una modesta que consigue una autonomía de 300 km gracias a una batería de 39,2 kWh, y una más capaz que logra nada menos que 470 km de rango máximo valiéndose de un dispositivo de almacenamiento de 64 kWh.

Jaguar I-Pace.

Entre 500 y 600 kilómetros

En esta categoría militarán el Tesla Model 3, cuando llegue finalmente al mercado, y el hermano mayor de la gama de la marca californiana, el Model X, que en la recientemente introducida versión 100D es capaz de recorrer teóricamente 565 kilómetros.

Má s de 600 kilómetros

De momento, el único eléctrico que puede acreditar este registro es el Tesla Model S, verdadero rey de la categoría a costa de un precio, eso sí, que supera los 150.000 euros.