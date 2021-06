Todas las novedades que te convencerán de pasarte al supermercado ecológico y sostenible

Cuanta más filosofía y más valores tiene un negocio, más se debe a sus clientes para fidelizarlos. Y esta es la máxima que guía al supermercado online ecológico Spin Food a atender las demandas de los Spiners ya registrados en su plataforma para adquirir sus productos saludables, ecológicos, respetuosos con el medio ambiente y los animales, en envases sostenibles, retornables y reciclables, libres de microplásticos y a un precio más que competitivo en el sector de los establecimientos ecológicos, que arrastran la fama de ser demasiado elitistas.

Aquí no se da el caso. En primer lugar, los emprendedores de este proyecto que parte del objetivo de eliminar la huella plástica de tus compras, se han empeñado en que nada te disuada, en que el proceso te resulte fácil, rápido y cómodo, empezando por el registro, que no es obligatorio, pero da acceso a mejores condiciones; pasando por la selección del envasado en papel o vidrio, y con la novedad de que ahora los envases de conservas ya no se pagan, pero sí que se te abonan si tú, como cliente, eliges apostar por el retorno a lo largo de los siguientes dos meses.

Es decir, en Spin Food buscan incentivar la reutilización de envases, ya sea poniéndote muy fácil que los puedas rellenar una y otra vez, o que se los queden ellos para higienizarlos y darles un nuevo uso..

Por ejemplo, desde su inauguración en septiembre, el Spiner pagaba un importe de consigna por los envases de las conservas de los proveedores de Spin Food, sin embargo, ahora, para darte más alicientes, han llegado a un acuerdo mutuo por el que los clientes no pagan por el envase, pero sí que reciben 0,03 céntimos si lo retornan, lo cual, a todas luces, sale más rentable que tirarlo al contenedor. Las excepciones de la regla son la leche, el Vichy y la biocosmética de RRR (Reduces Reutilizas Reciclas) en envase retornable.

Más novedades como la bajada de los gastos de envío y su propio aceite

Y ahora la gran noticia es que, si compartes los valores de Spin Food pero lo que te echa para atrás en el último momento son los gastos de envío que se incrementan al precio total del carrito del pedido, ahora los han bajado: tanto en la franja para recibir los productos gratis, que quedan los envíos gratuitos en pedidos a partir de 60 euros; como en el precio si prefieres no verte condicionado por un importe; pagando solamente 4,99 en compras de menos de 60 euros.

Además, desde esta primavera, en la web para comprar online, que se fundamenta en el respeto a la salud de las personas, poniendo a su alcance alimentos más saludables procedentes de agricultura ecológica, sin aditivos ni añadidos, sin ingredientes artificiales y sin atmósferas protectoras, amplía su oferta inicial de despensa seca a granel con su marca principal Spin Food, donde tienen el supermercado.

Su producto estrella y exclusivo de esta temporada es el primer aceite del mercado sin nada de plástico, ni siquiera en el tapón ni el dosificador; ni que decir tiene que sus tres referencias de Aceite de Oliva Virgen Extra, Aceite de Oliva y Aceite de Girasol son ecológicas. ¡Pero hay más!

Higiene personal y droguería ecosostenible, nuevas submarcas

Al supermercado de Spin Food se suma la submarca Spin Care con productos cero residuos para higiene y cuidado personal, naturales, mucho más eficientes y que cunden más. Desde champús y jabones para todo tipo de cabellos y pieles, pasando por desodorantes de distintos tipos y aromas que actúan sobre las bacterias sin modificar tu dinámica corporal, o por distintos productos de higiene bucodental; hasta tiritas, cremas, lufas vegetales, cepillos de bambú… Y, si tienes alguna necesidad, solo tienes que comunicársela y te buscan el producto idóneo para cubrírtela.

Spin Home, por su parte, te acerca productos cero residuos para limpieza y cuidado del hogar, artículos básicos en la limpieza Zero Waste como Percarbonato, Carbonato, Ácido Cítrico o Bicarbonato. Además de cápsulas biodegradables de limpieza EcoLabel y papel ecológico reciclado (baño, cocina, servilletas…) o incluso estropajos vegetales. Un surtido inicial que va ampliándose sobre la marcha.

Los sólidos tienen más ventajas que los líquidos

Como Spin Home y Spin Care siguen la misma filosofía RRR que Spin Food, han optado por gamas de sólidos principalmente. Porque otra de sus principales preocupaciones es la sostenibilidad del planeta y resulta que los sólidos orgánicos disminuyen la producción de plásticos innecesarios, dado que son mucho más concentrados y pueden dispensarse en envasados mucho más sostenibles, sin microplásticos ni tóxicos que absorberían tu organismo y el medioambiente en último término.

Por si no lo sabías, los sólidos resultan más rentables, ya que solo pagas por un producto que, al estar concentrado, dura más, y no pagas por agua a precio de producto: tú administras la cantidad del champú, por poner un ejemplo, y el agua del grifo que necesitas para diluirlo. Es más, mezclando varios productos, te puedes conformar un kit de limpieza o higiene infalible para cada ocasión.

Si todavía no te convencen los sólidos (porque hasta hace unos años no estaban muy logrados), siempre puedes adquirir los líquidos en formatos sostenibles, reutilizables y retornables o biodegradables. Lo importante es que tu consumo deje el menor rastro posible en la Tierra.