Orgasmos combinados: qué son y cómo este masajeador te ayuda a alcanzarlos

Para describir con palabras las sensaciones que produce un orgasmo combinado habría que recurrir a términos como, por ejemplo, bomba, que ya nos da una pista del placer tan intenso que puede generar. Sin embargo, ¿sabemos exactamente lo que es? Y, sobre todo, ¿conocemos nuestro cuerpo lo suficiente como para saber cómo alcanzarlo?

“El llamado orgasmo combinado es sencillamente un orgasmo que se consigue estimulando varios puntos de placer a la vez”, explica Valérie Tasso, sexóloga y embajadora para España de la marca sueca de objetos de placer de lujo y bienestar sexual LELO. Las combinaciones posibles son tantas como personas hay, con sus gustos y puntos erógenos específicos: clítoris y pezones; clítoris, cuello y punto G; punto G y glande del clítoris; pezones y punto G, etc.

Es probable que, nombrado así, orgasmo combinado, no te suene; pero Tasso se muestra convencida de que la mayoría de las mujeres lo han experimentado alguna vez. No en vano, es un orgasmo. “Nos han vendido durante mucho tiempo que existían diferentes tipos de orgasmos. No es así. Lo que existen son diferentes maneras de llegar al clímax”, indica la sexóloga. Entonces, ¿cómo reconocemos si nos está pasando? “Suele ser más intenso. Incluso puede llegar a ser más largo”.

Es lo que tiene el estimular varios puntos erógenos a la vez, que la intensidad está garantizada. También el dejarse llevar con más facilidad. “Al estimular varias partes de nuestro cuerpo, nuestra mente está más nublada, lo que evita tener demasiados pensamientos intrusivos —el gran enemigo de nuestra sexualidad—”, señala Tasso.

Ahora bien, eso no significa que alcanzarlo sea algo sencillo porque no basta con limitarse a estimular dos puntos erógenos: hay que hacerlo a la vez y de manera sincronizada, algo para lo que normalmente suelen faltar manos. Es más, aunque optáramos por hacer un trío, el orgasmo combinado también podría resistirse, ya que “si hay más de dos personas durante una interacción sexual, sincronizar las estimulaciones no siempre está garantizado”.

Por ello, conviene tener en el radar la posibilidad de introducir juguetes eróticos en nuestras prácticas sexuales. Especialmente si son como ENIGMA Wave™, el masajeador estimulador de nueva generación que acaba de lanzar LELO. Sigue la estela de la gama ENIGMA™, solo que, en vez de duplicar el placer, consigue ir más allá y lo triplica.

¿Cómo? Rizando el rizo del placer, gracias a WaveMotion™, la exclusiva tecnología patentada por LELO que incluye tres motores sincronizados que permiten esa triple estimulación sincronizada. El primero de los motores de ENIGMA Wave™ se encuentra en la parte insertable del juguete y es el responsable de generar ondas internas; el segundo provoca las vibraciones ultrapotentes que envía al Punto G; y el tercero, gracias a la tecnología Sensonic™, estimula la parte externa del clítoris con impulsos sónicos, sin necesidad de entrar en contacto directo con la piel.

De esta manera, podemos confirmar que sí, que el clímax perfecto existe y que ENIGMA Wave™ lo sirve en bandeja al moverse como una sutil ola, de esas que no sabes cómo, pero lo han invadido todo. Y no es para menos, si tenemos en cuenta que se trata de un masajeador sónico de triple acción que consigue fusionar la estimulación interior —consigue imitar de manera realista el movimiento de un dedo—, con unas sensaciones profundas muy placenteras que llegan al punto G y otras externas que se focalizan en la parte del glande del clítoris.

Además, el hecho de que cuente con ocho niveles de intensidad, que oscilan entre suaves toques y pulsos muy excitantes, hacen que la experiencia de su uso pueda ser diferente en función de lo que nos apetezca en cada momento. Su diseño, pensado para adaptarse al cuerpo, resulta tremendamente cómodo; y su silicona, biocompatible y de alta calidad, es ultrasuave y resulta cálida al tacto.

Y sí, como otros juguetes de LELO, ENIGMA Wave™ también es impermeable, por lo que puede usarse en la ducha y en la bañera.

En ese alcanzar el orgasmo combinado, este masajeador no falla, precisamente, por la tecnología que emplea. “Estimula a la vez y con una maravillosa sincronización nuestros puntos de placer que, difícilmente alcanzaríamos masturbándonos o manteniendo relaciones sexuales”, resume Tasso.

Esto no quiere decir, por supuesto, que ENIGMA Wave™ sea un sustituto de las interacciones sexuales en pareja. Al contrario. Como sostiene Tasso: “Probad a usarlo en compañía y entonces, será —lo digo por experiencia— la panacea”.