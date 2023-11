El proyecto tecnológico que puede revolucionar el sector industrial en España

Tatiana López

“El 90% de la industria española no está digitalizada. Está automatizada pero no digitalizada”. María Ribas, autora de estas palabras, sabe bien de lo que habla. Convencida de que el futuro de las fábricas en España depende de la disponibilidad de datos precisos para mejorar los procesos de producción, Ribas cofundó Zentinel hace unos años junto a otros socios. Su empresa ofrece lo que ellos llaman observabilidad industrial, permitiendo la supervisión en tiempo real de aspectos como “si la máquina está encendida o no, cuántas piezas produce, si la pieza sale en las condiciones de protocolo o cuánta energía consume” como resume la propia Ribas.

Un lugar para el futuro de la industria

Zentinel es solo una de las 30 iniciativas alojadas en DFactory, la apuesta del Consorci de la Zona Franca de Barcelona por la tecnología 4.0. Aquí se llevan a cabo proyectos que abarcan desde la robótica, la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la impresión 3D o la manufactura avanzada, entre otros campos.

El proyecto, que involucra a 500 profesionales y ocupa un edificio diáfano de más de 17.000 metros cuadrados, se prepara para iniciar su segunda fase, según Pere Navarro, Delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, quien destaca que esta nueva etapa “coloca a Barcelona no solo en el mapa nacional, sino también en el internacional de la industria 4.0. Nuestro objetivo es que esta transformación trascienda estos edificios y convierta este polígono en el Distrito 4.0 de la ciudad de Barcelona”.