Santander Universidades: 25 años de compromiso con la educación superior

El tándem Banco Santander y la universidad celebra el 25 aniversario. Una relación que se ha convertido en seña de identidad del grupo financiero: es la compañía que más invierte en el mundo en educación superior, 2.000 millones de euros. A lo largo de estos años, el banco ha estrechado lazos con más de 1.000 universidades e instituciones en 11 países.

En la década de los noventa, Banco Santander apostó por el apoyo a la educación superior como “motor del progreso, clave para la creación de sociedades más inclusivas, justas y equitativas y ahora, más que nunca, sostenibles”. Este compromiso se materializó con la creación de Santander Universidades: una iniciativa global y única para apoyar la educación, el empleo y el emprendimiento en todos los países en los que opera el grupo. El trabajo de la entidad a lo largo de todo este tiempo la ha hecho merecedora de importantes reconocimientos por parte de organismos e instituciones internacionales —entre ellos, la Red Española de Pacto Mundial o la Fundación Varkey— pero sobre todo la ha permitido ayudar a más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendedores y pymes a través de sus diferentes programas.

“La educación es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad y avanzar hacia un nuevo modelo productivo, abierto, inclusivo y sostenible, basado en el conocimiento y el talento”, señaló Ana Botín, presidenta del grupo financiero, en la junta de accionistas de Universia celebrada el pasado mes de mayo, en la que participaron rectores y representantes académicos de todas las universidades de España. “Todos los sectores económicos, incluyendo el financiero, tienen que reinventarse. Empresas grandes, medianas y pequeñas y nosotros, las personas; desde estudiantes hasta los jóvenes de 50 años”, explicó Botín en referencia a la necesidad de dar respuesta a través de la formación y el aprendizaje continuo a los nuevos retos y necesidades que tiene por delante el mercado laboral: las nuevas tecnologías y la digitalización. “De lo que hoy hagamos dependerá el futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones”, afirma Botín.

Precisamente, este el objetivo de los nuevos programas de becas —3.000 en total— que ha estrenado el banco con motivo de su 25 aniversario: 1.600 Becas Santander | Digital Business - The University of Chicago, diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital; 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas; y 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales. Además, ha lanzado el reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

325.000 becas y ayudas concedidas en el trienio 2019-2021

La entidad ha anunciado que este año repartirá 125.000 becas más de las que tenía comprometidas dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para el trienio 2019-2021, lo que supone que el número total de ayudas concedidas en este periodo se elevará hasta 325.000. De esta cifra, 85.000 han sido en España.

La intención del banco es reforzar esta apuesta, atender las nuevas necesidades del mercado laboral en un contexto de profunda transformación digital, favorecer el aprendizaje continuo y trabajar en programas e iniciativas para el desarrollo de competencias ligadas a la mejora de la empleabilidad, uno de los objetivos principales de Santander Universidades.

De hecho, la oferta de becas Santander ha evolucionado hacia siete disciplinas que fomentan la educación y el empleo: Becas Santander Tech, para promover el aprendizaje en nuevas tecnologías, programación o innovación tecnológica; Becas Santander Skills, para el fomento de las habilidades transversales; Becas Santander Women, para impulsar el desarrollo profesional y la capacidad de liderazgo de las mujeres; Becas Santander Language, para el refuerzo de los idiomas en entornos laborales; Becas Santander Studies, que contribuyen a la finalización de estudios a través de ayudas concretas; Becas Santander Internship, para impulsar la empleabilidad de universitarios a través de prácticas profesionales, y Becas Santander Research, destinadas al apoyo material y económico de estudiantes.

En cuanto a Santander X, que nació en 2017 para impulsar una red de colaboración global entre universidades y emprendedores, se ha convertido en el mayor ecosistema de emprendimiento universitario del mundo. Bajo este paraguas se aglutinan todos programas del banco destinados a abrir las puertas a la innovación y el talento, compartir mejores prácticas y conocimientos e incluso buscar financiación. “Iniciativas como las de Santander X permiten a los emprendedores acceder a procesos de evaluación y validación fundamentales para el empuje que necesitamos para crecer. Evitan que las empresas vayan a la deriva de sus propios conocimientos y consiguen que las grandes ideas o innovaciones aumenten sus probabilidades de materializarse, señala Daniela Meymar, CEO de Social Piper, la startup mexicana ganadora del reto de emprendimiento Santander X Global Challenge I Helping Businesses Prosper.

La otra palanca de Banco Santander para apoyar al mundo universitario es Universia, creada en 2000 a iniciativa de Banco Santander, 31 universidades españolas, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Hoy cuenta con portales locales en 10 países y una red de universidades asociadas que agrupa a 13,5 millones de alumnos y profesores universitarios.

En España, universia.es se ha convertido en el mayor escaparate de información para la orientación académica y el fomento del empleo. A través de esta página se ofrecen más de 19.000 grados, estudios, becas, cursos, másters y ofertas de primer empleo, además de herramientas y recomendaciones que ayudan a abrir la puerta a un entorno laboral cambiante. También se pueden encontrar espacios de debate y reflexión sobre tendencias en educación e intercambio de mejores prácticas, así como comunidades de información y entretenimiento para el ocio y el tiempo libre.