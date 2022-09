La Unió Europea dóna 100 milions d'euros per rehabilitar més de 13.500 pisos de l’àrea metropolitana de Barcelona

Als 35 municipis de la corona metropolitana de Barcelona hi ha 607.153 habitatges, el 70% dels quals construïts abans del 1981, cosa que suposa 607.753 habitatges que no compleixen amb els requisits bàsics d'eficiència energètica. La majoria, a més, pateixen una certa obsolescència física per antiguitat i manca de conservació. Així mateix, les tècniques utilitzades a l'època —aillaments pobres, ventilació deficient— són causa d'un mal comportament energètic significatiu.

Fons Next Generation

És per aquesta raó que el consorci Metropolità d'Habitatge ha posat en marxa una convocatòria d'ajuts per aconseguir rehabilitar fins a 13.650 habitatges entre 2022 i 2026, i que se'n puguin beneficiar gairebé 35.000 persones. El programa té una dotació econòmica de 100 milions d'euros procedents íntegrament dels fons europeus Next Generation. Aquesta xifra converteix aquesta convocatòria en la principal iniciativa de renovació del parc metropolità d'habitatges. Els ajuts públics d'enguany, per al primer exercici del període 2022-2026, estan dotats amb 37.796.684 euros.

Per altra banda, el projecte i les obres de reforma generaran 4.000 llocs de treball directes.

Eficiència energètica

Els objectius específics d'aquesta convocatòria es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d'habitatges i edificis amb la intenció de millorar l'eficiència energètica i la integració de fonts d'energia renovable que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d'utilització. D'aquesta manera, es promou la renovació de façanes i cobertes, amb la incorporació d'aillaments, la construcció de nous ascensors i l'actualització d'instal·lacions comunitàries, entre altres actuacions.

La iniciativa, en definitiva, pretén potenciar la lluita contra l'emergència climàtica a través de l'eficiència energètica; millorar la integració urbana i reduir les desigualtats socials dels barris més vulnerables, fomentar la revitalització econòmica d'un sector amb fort potencial de creixement; i garantir l'accessibilitat universal als habitatges.

“Encara que qualsevol habitatge entra dins de la convocatòria, posem l'èmfasi en els edificis construïts abans del 81 perquè es van construir sense l'obligació d'implementar cap mesura d'eficiència energètica; per tant, són els que interessen des del punt de vista dels objectius energètics”, afirma José Antonio Artímez, director general del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH).

Aquesta convocatòria també pretén garantir un nivell optim de rehabilitació que millori les condicions de les persones residents, així com incrementar l'estalvi energètic alhora que es disminueixen les emissions contaminants. “Tenint en compte que la rehabilitació és un dels puntals de la construcció, la convocatòria vol dinamitzar l'economia i incrementar l'ocupació, així com assolir un objectiu transversal a tota l'àrea metropolitana com és la cohesió social”, explica, al seu torn, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.

Un màxim de 21.400 euros per habitatge

Una altra de les novetats d'aquests ajuts és que l'IVA és subvencionable. I a més no suposen cap gravamen en la declaració de l'IRPF, ja que n'estan exempts, i, alhora, la despesa no subvencionada de rehabilitació es pot desgravar fins al 60% al llarg de quatre anys. “El fet que no repercuteixi en l'IRPF és molt important, sobretot per aquelles famílies que reben una ajuda social per situació de vulnerabilitat, ja que en cas contrari incrementarien la seva renda amb la subvenció i deixarien de tenir accés a les ajudes socials”, assenyala Artínez.

Addicionalment es preveuen ajuts per cobrir el cost de la redacció del llibre de l'edifici, que permet obtenir una radiografia real de l'estat de l'immoble en eficiència energètica, l'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) i la redacció de projectes.

“La suma de tots aquests plantejaments fa que aquesta convocatòria tingui un potencial molt important. Segurament, és la convocatòria amb més capacitat econòmica, de gestió, i amb més visió social que hem tingut en les últimes dècades”, conclou Balmón.

Gestió telemàtica i tramitació d'ajuts

El Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) ja ha anunciat l'inici del període de sol·licitud d'ajuts per rehabilitació d'habitatges en el marc del PMRH. En aquest cas, es tracta d'un sistema de concurrència no competitiva, per la qual cosa els edificis que presentin les sol·licituds primer tindran més possibilitats d'obtenir les subvencions en cas que s'exhaureixin els fons.

Per a la gestió d'aquests ajuts s'ha establert un procediment nou que permetrà realitzar una gestió telemàtica, simplificar i agilitzar els tràmits interns per evitar que puguin suposar un obstacle o endarreriment en l'execució de les obres. La consulta detallada de les bases, així com tota la tramitació, es pot fer a través del lloc web del CMH: www.cmh.cat. Així mateix, es pot demanar la informació necessària a la direcció de correu electronic cmh@amb.cat.