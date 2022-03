¿Qué velocidad de fibra necesito? Claves a tener en cuenta

Tanto si descargas mil archivos al día, como si tan solo realizas dos búsquedas en Google a la semana, hay una conexión a internet ideal para ti. ¿No quieres pagar por una velocidad que no vas a usar? En este artículo encontrarás una serie de consejos para elegir el paquete que se adapte mejor a tus necesidades.

A la hora de elegir entre las diferentes ofertas disponibles en el mercado, debemos tener en cuenta sobre todo dos factores: para qué vamos a utilizar la conexión y cuántos dispositivos se conectarán a la misma de forma simultánea.

Fibra 100 MB

Tanto si tu intención es ver series/vídeos sin importar la calidad de los mismos, como si trabajas desde casa (siempre y cuando no tengas que descargar archivos extremadamente pesados urgentemente), 100 megas son suficientes. Para no notar ningún tipo de bajada en la velocidad, no se recomienda utilizar más de 3 dispositivos al mismo tiempo, salvo que todos estén usando internet para realizar descargas, en cuyo caso es probable que ya solo con dos se produzcan pequeñas fluctuaciones.

Fibra 300 MB

Entramos en el terreno de la inmediatez, poco a poco, pues estamos hablando de que, a nivel teórico, aunque casi nunca se llegue a cumplir en la práctica, debido a diversos factores (conexión por wifi en lugar de por cable, limitaciones de la CPU, límites de velocidad del gestor de archivos, etc.), una descarga de 90 gigas se realizaría en 5 minutos.

Obviamente, con estos números, no tendrás ningún tipo de problema si necesitas descargar archivos grandes, mientras que también puedes ver sin ningún tipo de problema películas o series en alta resolución (incluido 4K), jugar a videojuegos online sin “lag” alguno… Mientras no pongas 6-7 dispositivos a usar internet con procesos que requieran de mucho ancho de banda, una conexión de 300 MB ofrece un servicio realmente estable para los usos habituales.

Fibra 600 MB

Si seguimos subiendo la velocidad, nos encontramos con tarifas más enfocadas para un entorno empresarial que para el uso doméstico.

Los beneficios son todos los citados en la conexión de 300 MB, pero con todavía más certeza respecto a que por mucho que haya varios dispositivos utilizando internet al mismo tiempo, aunque sea para descargas, no notaremos ningún tipo de bajón en la velocidad de internet. Habría que conectar 10 o más dispositivos, “tirando” de la conexión, para que se llegase a notar algún tipo de interferencia en un flujo normal de trabajo.

1 GB de fibra

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos las conexiones ya sí pensadas para ámbitos profesionales, exclusivamente, salvo que queramos ceder nuestro WiFi a todos los vecinos del edificio.

Velocidades de descarga similares se utilizan en todo tipo de empresas, hoy en día, ya que una sola conexión es usada por muchos trabajadores, siendo incluso necesarios dos puntos de acceso, en numerosas ocasiones, dependiendo del tamaño de la oficina.

¿Y qué pasa con el ADSL?

La fibra ha desbancado por completo al ADSL como el número uno de los hogares. Lejos quedan los tiempos en los que tener este tipo de conexión significaba estar a la última en cuanto a la velocidad a la hora de navegar por internet se refiere.

A día de hoy podemos contratar un servicio de ADSL de 20 o 30 Mbps de descarga (velocidad máxima, no asegurada, dependiendo de distintas variantes), que nos resultará funcional si nuestro único fin es navegar por internet y poco más. Olvidémonos de tener conexión estable con más de un dispositivo y/o de descargar archivos pesados con rapidez, así como de jugar a videojuegos online sin quejarnos de vez en cuando de la conexión.

Claves para contratar la mejor tarifa en fibra

Analizar bien nuestras necesidades y comparar las tarifas actualmente disponibles en el mercado es fundamental para poder encontrar el servicio ideal. Hay diferentes ofertas fibra y móvil en compañías como Lowi que se adaptan a tus necesidades, con diferentes opciones en cuanto a velocidades y precios. Además, la posibilidad de combinar una tarifa de internet con una móvil te permitirá ahorrar mes a mes.

y comparar las en el mercado es fundamental para poder encontrar el servicio ideal. Hay diferentes ofertas fibra y móvil en compañías como Lowi que se adaptan a tus necesidades, con diferentes opciones en cuanto a velocidades y precios. Además, la posibilidad de combinar una tarifa de internet con una móvil te permitirá ahorrar mes a mes. Quizás tener buenas referencias sobre el servicio de atención al cliente del operador nos haga estar dispuestos a pagar una opción un poco más cara, pues a nadie le gusta quedarse sin internet en el peor de los momentos.

del operador nos haga estar dispuestos a pagar una opción un poco más cara, pues a nadie le gusta quedarse sin internet en el peor de los momentos. Sea como sea, recuerda que es habitual poder cambiar la velocidad contratada sin ningún tipo de penalización por parte de la compañía, por lo que siempre puedes probar una tarifa y, si no es suficiente, modificar la misma.

Los límites de la velocidad de internet siguen superándose día a día, y todas las mejoras poco a poco van llegando al usuario de a pie. Lo que está claro es que, ahora mismo, todas nuestras necesidades actuales están cubiertas con una conexión convencional. Quizás algún día nos encontremos con que lo habitual es tener 60 GB, como ocurre en algunos eventos de informática, aunque a día de hoy no notaríamos excesiva mejoría respecto a los beneficios que nos ofrece nuestra conexión… Solo el tiempo dirá, si necesitamos tanto internet, o no.