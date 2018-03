Ibarra dice que habría impedido la instalación de Almaraz, y repetiría la oposición a Valdecaballeros

Si la instalación de la central nuclear de Almaraz hubiera coincidido con su etapa de presidente de la Junta, “lo habría impedido”, al igual que repetiría la oposición que hizo a la construcción de una segunda central en Valdecaballeros, ha dicho este jueves el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra en una entrevista en Canal Extremadura TV.

Con motivo del 35º aniversario de la autonomía regional, y en una ronda que continuará con las entrevistas del ex presidente Monago y el actual Fernández Vara, Ibarra ha dicho que no estuvo de acuerdo en poner centrales nucleares, de producción de electricidad para otras regiones, en una Comunidad sin industrias, y que si Felipe González le hubiera ofrecido fábricas a cambio de Valdecaballeros “al menos me lo habría pensado”.

Para él era un agravio pretender una segunda nuclear que habría hecho que de los 7.500 megavatios de esa energía instalados en España, 4.000 fueran en Extremadura (2.000 en Almaraz ya en funcionamiento desde 1980, más otros tantos que se pretendían en Valdecaballeros). “Le dije a Felipe González que eso era como ponernos a nosotros la bombona de butano para hacer un huevo frito al vecino, hombre, pues si tenemos el peligro de la bombona pues que el huevo sea para nosotros, y si haces que en una región solo agraria vengan industrias a lo mejor me lo pienso”.

Ibarra ha recordado que en 1983, cuando se aprobó la autonomía para Extremadura, no fue bien recibida en la región, “incluso el Hoy sacó un editorial diciendo que bienvenida era si valía para algo más que para colocar a mis amigos y compañeros de partido”.

En estos 35 años se ha consolidado “un proyecto colectivo de región” que antes no existía, cuando entre las dos provincias “había hasta odio”, pero los extremeños siguen sin creer del todo en sí mismos y sus capacidades, ni valorar las cosas buenas que se hacen aquí. “Tenemos que dejar de quejarnos y valorar no solo lo malo sino lo bueno, por ejemplo el Centro de Cirugía de Mínima Invasión está optando a los premios Princesa de Asturias por su excelencia investigadora”.

PSOE

Preguntado por la actualidad de su partido, que aparece en algunas encuestas nacionales como el tercero en intención de voto, tras PP y Ciudadanos, Ibarra admite que “ el PSOE en este momento tiene poca presencia”, señala que posiblemente Pedro Sánchez está mal asesorado, “lo cual no me extraña si quien lo hace es Iván Redondo, que llevó a Monago a la ruina”, y que en todo caso al líder socialista le perjudica no tener voz como diputado en las Cortes.

Algo que achaca al sistema de primarias, perjudicial en el sentido de que a veces toda la militancia al votar tiene otra visión que si lo hicieran como antes los órganos del partido.

En cualquier caso a Ibarra no le importa el pronóstico de las encuestas o el mismo resultado electoral. “Me parece más grave no tener un proyecto político diferente, que ganar o perder elecciones”.

Ibarra se considera vetado por su partido, que ha rechazado la petición de Cs para comparecer en una comisión nacional de reforma territorial. “Un miembro de la ejecutiva federal ha dicho que mi opinión ya no es significativa, pues no sé si lo será la suya frente a la de una persona que ha gobernado durante 24 años y ganado seis elecciones que es mi caso; cuando él consiga un resultado electoral importante…”

Expectativas y discurso

En opinión del ex presidente Rodríguez Ibarra hay que combatir la idea de falta de expectativas generalizada para los jóvenes, y que les hace formarse pero después marcharse de Extremadura. “Hay que decirles que no estudian para irse, sino para quedarse, a veces el discurso hace que cambie el estado de ánimo de la gente”.

“Estamos mejor que hace diez años, cuando empezó la crisis, la realidad es mejor, pero lo que no tienen claras los jóvenes son las expectativas; si mejoramos las expectativas, la realidad mejora, pero si seguimos diciendo que los jóvenes se tienen que ir, acabarán marchándose. Hay un montón de ellos con ideas esperando a que alguien les escuche”.

Memoria histórica

Respecto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el ex presidente ha dicho que todo el mundo tiene derecho a localizar y enterrar dignamente a sus muertos, y que hay que respetar a quienes lucharon en uno u otro bando “por sus ideas, voluntaria o forzadamente”, pero quienes no merecen ningún respeto “son los asesinos, los que mataron en la retaguardia o después de la guerra”.

“Ramón Rubial, que fue presidente del PSOE y estuvo 23 años en la cárcel por socialista me decía, ‘Ibarra, tened cuidado con lo que decís en este asunto porque los socialistas también tenemos pecados y no precisamente veniales’ “.