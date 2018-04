El PSOE propone primarias el 10 de junio para elegir candidatos a las alcaldías principales

La comisión ejecutiva regional del PSOE, liderada por Guillermo Fernández Vara, ha hecho hoy una propuesta a la federal para que puedan celebrarse el 10 de junio las primarias para elegir a los candidatos socialistas a las alcaldías de las ciudades extremeñas de más de 20.000 habitantes, caso de que haya más de un militante que se presente.



De esta forma, y de cara a las elecciones municipales de 2019, los militantes socialistas de las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo estarían llamados a las urnas el próximo 10 de junio, domingo, si hay que elegir entre dos personas o más.



Las precandidaturas se presentarían los días 6 y 7 de mayo, según prevén desde el partido.



Así lo ha explicado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en la sede del Ateneo cacereño, donde los socialistas han celebrado una reunión ordinaria para elaborar una propuesta de calendario de cara a las primarias internas.



"Si hubiera que hacer una segunda vuelta porque nadie sacara más del 50 por ciento, nos iríamos a otra fecha: el 17 de junio".



"Lo queremos hacer cuanto antes porque entendemos que cuanto antes estén los candidatos y candidatas en esas grandes ciudades podrán elaborar un proyecto ganador de cara a las próximas elecciones", ha añadido.

“Gran oportunidad” en Plasencia, Cáceres, Badajoz

A este respecto, el PSOE se muestra convencido de mantener las alcaldías socialistas donde ya gobiernan y creen que en 2019 van a tener "una gran oportunidad de recuperar esas grandes ciudades como Plasencia, Cáceres o Badajoz" donde actualmente gobierna el PP.



En este contexto, el actual portavoz municipal del PSOE en Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado que se presentará a ese proceso de primarias.



Salaya volverá a someterse al voto de la militancia como ya hiciera en octubre de 2014, cuando su candidatura logró 148 apoyos, frente a los 145 de Fernando Solís y los 125 de Leonor Martínez-Pereda.



Por su parte, la secretaria local del PSOE de Cáceres, Belén Fernández, ha expresado su voluntad de no presentarse a las primarias de su partido en la capital cacereña.



"Yo no voy a presentarme a primarias. En cualquier caso, se puede presentar libremente todo militante que quiera hacerlo".



Según Fernández, a día de hoy el Grupo Municipal Socialista en Cáceres está haciendo "un trabajo fantástico" y "no es momento de cuestionar nada; ni momento de cuestionar liderazgos".