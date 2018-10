Vecinos de Aldeacentenera, contra el traslado de las urgencias a Torrecillas

Vecinos de Aldeacentenera se concentrarán mañana en contra del cierre del Punto de Atención Continuada Sanitaria (PAC) de este municipio cacereño, una vez que la Consejería de Sanidad ha anunciado su traslado a la vecina población de Torrecillas de la Tiesa.

La protesta ha sido convocada a las siete de la tarde a las puertas de este servicio, donde también se celebrará una asamblea para informar de las acciones a seguir y recabar ideas, según han informado las asociaciones del municipio que la han convocado y recoge la agencia Efe

En una nota, critican que llevan más de una semana esperando la respuesta del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, a su petición de una reunión para "aclarar" el asunto.

"Una semana es mucho tiempo tras la noticia de que en un mes están acabadas las obras en Torrecillas de la Tiesa" para albergar el PAC, señalan.

Por ello, ante la "pasividad" de la Junta por resolver el problema, los vecinos han decidido empezar a movilizarse "para hacerse oír y luchar contra una injusticia hacia nuestro pueblo y su gente".

"Ya no podemos parar y mucho menos nos van a callar con su silencio para dejar pasar el tiempo y no solucionarnos nada", indican las asociaciones convocantes, que se muestran también dispuestas a movilizarse en Mérida.

Monago se quejaba del silencio

Precisamente ayer el presidente regional del PP, José Monago, se había quejado de que “la gente no saliera a la calle”

Criticaba el cierre del PAC en Aldeacentenera (Cáceres), algo en lo que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, “tiene mucho arte al indicar que es que "no se cierra, si no que se cambia a otra localidad". "Hay que tener arte y que no salga la gente a la calle y que no salgan los megáfonos como salían antaño. Ahora están los socialistas y todo el mundo callado".

No está decidido el cómo

La Junta de Extremadura, por medio de su portavoz Isabel Gil, ha dicho este martes que aún no está decidido cómo se hará el cambio de servicios sanitarios entre Aldeacentenera y Torrecillas: “Se están celebrando reuniones, ya la hubo del consejero con los alcaldes, y cuando esté decidido cómo es se lo explicaremos a los vecinos y lo anunciaremos”.

Ha subrayado que no es un cierre de urgencia rural, no se cierra sino que se traslada, se trata de un “reordenamiento”.

En la legislatura anterior 2011-2015, en la que gobernaba el PP de Monago, “se cerraron 21 PAC para ahorrar cinco millones de euros y dejaron al treinta por ciento de la población rural sin acceso al servicio sanitario por ejemplo de noche. Ahora se puede reescribir la historia como se quiera, pero nosotros respetamos la protesta de los vecinos y no vamos a mandar veinte coches de Policía Nacional como se hacía antes.

“Hay que tener un poquillo de rostro para ir a pedir PAC, con lo que hicieron”.