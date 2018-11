Víctor Manuel presenta su último disco esta semana en Plasencia y Badajoz

Así este viernes, día 16, a las 21:00 horas, en el Palacio de Congresos de la capital del Jerte, y el sábado 17 , en idéntico horario, en el Palacio de Congresos pacense, Víctor Manuel da a conocer su primer álbum de canciones originales desde "No hay nada mejor que escribir una canción", editado en 2008.



Tras su reciente participación en la gira 'El gusto es nuestro 20 años', la publicación de 'Canciones regaladas' -su disco de versiones junto a Ana Belén-, un libro de memorias y el directo '50 años no es nada', "era hora de que nuevas composiciones vieran la luz", ha explicado la productora de los conciertos en una nota.

Ultimo trabajo

El propio artista describe muy bien el proceso: "Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones",



Este nuevo álbum 'Casi nada está en su sitio' fue publicado el 5 de octubre a través de Sony Music.



En los conciertos de Plasencia y Badajoz actuará como telonero el cantautor placentino Fede Muñoz.



En declaraciones a Efe, Muñoz ha resaltado que es una "gran satisfacción" poder participar en el espectáculo de un músico "tan experimentado y al que admiro tanto".



El cantautor local ha expresado su deseo de que su actuación "pueda ser un impulso" para su trabajo "y poder llegar así a más público".