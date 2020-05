La patronal niega que haya esclavitud en el campo después de que el Gobierno ordene una inspección especial

El Ejecutivo central ha ordenado una inspección específica para el sector entre mayo y junio Las OPAS piden que no se trate a los agricultores y ganaderos "como delincuentes", mientras que los sindicatos reclaman que haya más control Las organizaciones sindicales señalan que no hay una situación de esclavitud generalizada, aunque "todos los años en las campañas se dan demasiados casos de explotación y situaciones no deseables en las viviendas facilitadas a los trabajadores"