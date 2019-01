Los trabajadores de Adif aseguran que el accidente del tren en Toledo fue un sabotaje

El descarrilamiento del tren que ayer cubría la línea Zafra(Badajoz)-Madrid a 500 metros de la estación de Torrijos (Toledo) se debió a un sabotaje, sostiene el presidente del comité de empresa de Adif en la provincia de Toledo, Enrique Clavero. El accidente ocurrió a las 19,42 horas a la altura del kilómetro 84 de la vía férrea Madrid-Cáceres, y no provocó heridos.

Clavero dijo ayer sobre el terreno, y ha repetido hoy, que puede confirmar que se debió a un "sabotaje", y que un trozo de vía o carril, un 'cupón', de un metro de longitud, había sido colocado en el cruzamiento del cambio del tren, lo que provocó que la máquina fuera desplazada y se salieran la ruedas del carril. "Pudo ser una tragedia bastante importante, menos mal que el tren no llegó a volcar", ya que en la zona había un paso a nivel, con vehículos que estaban esperando para cruzar y cerca había además, viviendas.

En declaraciones esta mañana a Onda Cero, Clavero ha indicado que han podido ver en el lugar del incidente "las pruebas del delito. No fue nada afortunadamente pero si el tren lo desplaza y llega a volcar...", ha manifestado, recordando que el descarrilamiento se produjo "en un paso a nivel, donde hay coches esperando que pase el tren, con viviendas a los lados" y convencido de que se podría estar "hablando de otra cosa ahora mismo".

Trozo de carril que habría causado el accidente Canal Extremadura

En cuanto a las partidas que recogen los Presupuestos Generales del Estado, ha destacado que aunque "son insuficientes" sí que "por lo menos ya destinan algo de dinero para ir mejorando la línea", donde lo que hace falta es "el desdoble [vía doble] y la electrificación".

"El desdoble es importantísimo", ha incidido el presidente del comité de empresa, que ha informado que desde que se produjo el descarrilamiento no se ha reanudado la circulación de la línea hasta las 6.30 horas de este martes, por lo que el tren que hace el trayecto Talavera de la Reina-Madrid "no ha podido salir porque no pudo llegar anoche", al tratarse de una vía única; los pasajeros han viajado en autobús.

El descarrilamiento del tren, en el que viajaban 33 pasajeros más el conductor y el interventor se produjo sobre las 19.42 horas de este lunes a la altura del kilómetro 84 de la vía férrea, afectando a viajeros de los Media Distancia 17907, 17018, 17706 y 17025.

La estación de Torrijos está situada entre las de Madrid y Talavera de la Reina.

La treintena de pasajeros afectados por el descarrilamiento llegaron a su destino con 165 minutos de demora, tras un operativo combinado -autobús y tren- desplegado por Renfe.

Reanudada la circulación

El servicio ferroviario entre Extremadura, Talavera y Madrid opera con normalidad desde las seis de la mañana ya que los dos trenes programados circulaban en su horario previsto, han informado fuentes de Renfe. Tanto el tren de Media Distancia que enlaza Cáceres con Madrid, con salida a las 07.11 horas, como el Talgo que da servicio al enlace entre Badajoz y la capital española, que partió a las 07.17 horas, circulaban con normalidad.

"Muy grave"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha manifestado esta mañana que aguardarán a una confirmación oficial de que el accidente se ha debido a un sabojate tal como sostiene el comité de empresa, lo que se trataría de "algo muy grave" tras lo que habría que actuar en consecuencia.