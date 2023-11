Las claves del nuevo Gobierno

1. Pedro Sánchez apuesta por la continuidad. Hubo más cambios y más caras nuevas en la crisis de Gobierno de julio de 2021 que en este nuevo gabinete que ahora presenta. Por la parte del PSOE, no cae nadie entre los pesos pesados del Consejo de Ministros. Nada ni lejanamente comparable a lo que supuso la salida de Carmen Calvo, Iván Redondo y José Luis Ábalos. Es así por dos razones: porque Sánchez no quiere cambiar lo que cree que ya funciona. Y porque tampoco quiere mandar el mensaje de que su equipo necesita una remodelación total ante el apocalipsis que describe la derecha. Quiere dar la imagen contraria: la de normalidad democrática. Por mucho que el rey le ponga mala cara.

2. Hay cuatro vicepresidentas, todas ellas mujeres. Y una sola novedad en el cuarteto: María Jesús Montero, que continúa con los ministerios de Hacienda y Función Pública, pero asciende de grado. Hay también un quinto vicepresidente en la práctica, aunque no tenga el mismo rango formal. Félix Bolaños mantiene todas sus competencias de Presidencia –seguirá siendo quien coordine a los demás– y suma también una de las carteras más importantes en esta nueva legislatura, la de Justicia. Bolaños es jurista de formación: licenciado en Derecho, abogado y letrado del Banco de España. Pero no pertenece a la carrera judicial; es el primer ministro de Justicia nombrado por Sánchez que no es ni juez ni fiscal.

3. No solo sigue Bolaños en Presidencia. También continúa Óscar López como jefe de gabinete, un puesto poco visible pero que es más importante y decisivo que el de la mayoría de los ministros. Hay quien asegura que López hubiera preferido la púrpura del Consejo de Ministros, pero –tras la salida de Iván Redondo y las peleas que éste tenía con Carmen Calvo y Félix Bolaños– Sánchez había logrado en La Moncloa un mecanismo que no le generaba ruido interno. Por eso no lo cambia.

4. La salida de Pilar Llop como ministra de Justicia estaba cantada desde hace meses. En la práctica, algunas de las principales materias de su ministerio ya dependían de Bolaños: era él quien negoció con el PP en 2022 la frustrada renovación del CGPJ, quien pactó con ERC la reforma del delito de malversación o quien ha cerrado con Junts la parte jurídica de la ley de amnistía. En esta nueva legislatura, la Justicia va a ser una prioridad. Porque en el Gobierno son conscientes de que es uno de los frentes más complejos que tienen; en el que tendrán que actuar. Nombrar a alguien que no es uno de ellos –insisto: ni juez ni fiscal– es también una manera de apostar por un ministro político con más margen de maniobra. Bolaños después no tendrá que volver a un juzgado o a la fiscalía. No le preocupa el “qué dirán” de la carrera judicial.

5. Entra Óscar Puente, al frente de lo que siempre fue el Ministerio de Fomento y ahora se llama Transportes y Movilidad Sostenible. Su nombramiento responde a varias claves. Sánchez quiere premiar lo que internamente llaman el “orgullo de partido”, la resistencia de su militancia ante las enormes presiones de la derecha y del viejo socialismo, simbolizado por Felipe y Guerra. Puente se ha convertido en un héroe para esas bases del PSOE, por su contundente respuesta a Feijóo en su frustrada investidura. Y es un perfil mucho más político y mediático que su predecesora, Raquel Sánchez. Al igual que ocurría con Ábalos, Puente va a ser un ministro que también jugará de defensa central: alguien capaz de responder a las duras críticas de la oposición en asuntos que no solo sean de su gestión.

6. Se mantienen Isabel Rodríguez, Pilar Alegría y Diana Morant. Las tres son apuestas de Pedro Sánchez en tres territorios claves para el siguiente ciclo de elecciones autonómicas: Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunitat Valenciana. El principal cambio es que Alegría asume la portavocía, que hasta ahora tenía Rodríguez –que a su vez asume la nueva cartera de Vivienda y Agenda Urbana–. Morant, por su parte, fusiona dos ministerios que nunca debieron ir separados: Ciencia y Universidades.

7. En el lado de Sumar, los cambios sí son muy notables. Solo sigue Yolanda Díaz del equipo anterior, que mantiene la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo. También cambia el perímetro de competencias, aunque son de un peso similar a las que fueron con el anterior acuerdo de Gobierno. Respecto a Unidas Podemos, Sumar gana Sanidad y Cultura, a cambio de Igualdad y Universidades.

8. Podemos queda fuera del nuevo Consejo de Ministros, después de haber sido quien logró el primer Gobierno de coalición de la historia democrática reciente. Es la última consecuencia de un largo conflicto entre la actual dirección del partido y la líder de Sumar, Yolanda Díaz; una enorme división que empezó hace ya dos años y que sin duda tendrá nuevas réplicas. Todo apunta a una explosión de este espacio político y que ambos partidos compitan en las próximas elecciones europeas. Un divorcio que tendrá consecuencias en el Congreso y complicará las negociaciones al Gobierno en un Parlamento donde los votos van muy justos.

9. Mónica García ha estado en las distintas quinielas de Yolanda Díaz desde el primer día: era un nombre fijo cuando la líder de Sumar quería un gabinete más técnico –donde todos fueran expertos de su área– y cuando finalmente apostó por dar reparto a los principales socios de su coalición (salvo a Podemos). García se lleva al Ministerio de Sanidad a Javier Padilla, que será secretario de Estado y también abandona la Asamblea de Madrid. Al frente de la oposición al Gobierno de Ayuso se quedará Manuela Bergerot. Pero el plan en Más Madrid es que Mónica García sea otra vez la candidata en las próximas autonómicas, en 2027.

10. Sira Rego será ministra de Juventud e Infancia, una cartera cuyas competencias hasta ahora tenía el Ministerio de Derechos Sociales (que a cambio se lleva las competencias del antiguo Ministerio de Consumo). Izquierda Unida mantiene un puesto en el Consejo de Ministros y Rego se sitúa, con este paso, como la probable nueva coordinadora general del partido, que pronto tendrá que celebrar una nueva Asamblea Federal, aún sin fecha.

11. Tras el no de Nacho Álvarez, Yolanda Díaz apuesta por Pablo Bustinduy para Derechos Sociales. Es una persona que participó del primer Podemos, que estaba en el Gobierno en la sombra que presentó Pablo Iglesias en 2015 –como ministro de Exteriores, en un gabinete en el que también postulaba a Nacho Álvarez como su ministro de Economía–. Apoyó a Íñigo Errejón en el Congreso de Vistalegre II, pero después no le siguió cuando se escindió del partido para fundar Más Madrid. Bustinduy renunció a ser el candidato de Unidas Podemos a las europeas de 2019 y dejó entonces la política. Regresa ahora, cuatro años más tarde.

12. Urtasun será el nuevo ministro de Cultura. Es alguien muy cercano a Díaz, actual portavoz de Sumar, pero también es el representante en el Gobierno de los comunes, que ya estuvieron cerca de promocionarlo como ministro de Universidades en la pasada legislatura. Está por ver quién le sustituirá en la portavocía de Sumar y su nombramiento como ministro deja una segunda incógnita: quién será el cabeza de lista de la coalición a las próximas europeas, donde hasta su nombramiento como ministro todos le daban como seguro candidato.

13. Son tantos los ministros que continúan –Albares, Robles, Marlaska, Planas…– que lo más relevante en el lado socialista es ver quién no sigue: sirve para explicar en parte quiénes entran. Salen los dos ministros catalanes: Miquel Iceta y Raquel Sánchez. Pero el PSC consigue a cambio una de las carteras más poderosas, la de Industria, con Jordi Hereu. Sale también el tinerfeño Héctor Gómez. Pero por el PSOE canario entra el expresidente autonómico Ángel Victor Torres.

14. El Gobierno volverá a tener más mujeres que hombres. Y las dos sorpresas que no aparecían en ninguna quiniela son dos ministras. La de Seguridad Social, Elma Saiz, que fue candidata a la alcaldía de Pamplona. Y la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, que viene del equipo de Óscar Puente en Valladolid.

15. José Luis Escrivá cambia de cartera: deja Seguridad Social y asume el nuevo Ministerio de Transformación Digital, que hereda dos de las tres secretarías de Estado que hasta ahora tenía Nadia Calviño. Muchos interpretan este cambio como una señal de Sánchez, que le sitúa como futuro ministro de Economía si Calviño finalmente es nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Sin duda es una de las posibles opciones pero no es la única. Otra alternativa –si Calviño se va– es que Sánchez apueste por María Jesús Montero como nueva mujer fuerte del área económica del Gobierno.

16. El futuro europeo de Nadia Calviño, su probable salida, deja la formación definitiva del nuevo Gobierno por cerrar. Como un fotograma de una secuencia en movimiento, aún incompleta. Porque en función de quién lidere la gestión económica hay una segunda derivada posible: que Montero acabe siendo la vicepresidenta primera con las competencias que por ahora mantiene Bolaños en Presidencia.