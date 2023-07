Cómo frenar las mentiras

Supongo que estás tan aliviado como lo estamos todos los demócratas. Contra los pronósticos, contra las mentiras, la derecha y la extrema derecha no han logrado los apoyos suficientes para gobernar. La España plural, tan distinta a la que reflejan la mayoría de los medios de comunicación, ha puesto pie en pared. La mayoría social de este país se ha movilizado este domingo y ha vuelto a impedir que los ultras lleguen al Gobierno. PP y Vox apenas tienen el 45% de los votos. Y todos los demás ciudadanos, tan distintos, coinciden en algo: que no quieren en ningún caso de presidente a Alberto Núñez Feijóo, ni de vicepresidente a Santiago Abascal.

La derecha ha sido víctima de su propia propaganda. Y una parte de la izquierda probablemente también. Sin la hegemónica influencia de la derecha en los medios de comunicación, estoy seguro de que la movilización de la izquierda habría sido aún mayor.

No te cuento nada que ya no sepas. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos, de grandes empresas y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha. Basta con repasar hoy lo lejos que estaban sus encuestas, esas profecías que esperaban imponer, de lo que realmente ocurrió.

Esta ha sido la campaña de las mentiras. Y el mayor bulo de todos fue dar por hecho que la izquierda no tenía nada que hacer. Que ya estaba todo vendido y era inevitable un Gobierno del PP con Vox. La mayor parte de la opinión publicada hoy recibe un varapalo tan grande como el que se lleva Feijóo. Porque España es mucho más grande de lo que reflejan la mayoría de los medios de comunicación.

Hoy quiero pedirte algo: que te plantees tu apoyo a elDiario.es. En esta campaña ha quedado claro la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más.

No te pido tu ayuda porque elDiario.es esté en peligro. No lo está. También habríamos resistido frente a un Gobierno de PP y Vox porque no tenemos deudas ni hipotecas, porque no dependemos de la publicidad institucional. No le debemos ningún favor al Gobierno, y por eso no habríamos cambiado nuestra línea editorial si estas elecciones las hubiera ganado la derecha.

Te pido tu apoyo a elDiario.es porque necesitamos crecer. Porque no nos conformamos con ser el periódico que somos hoy. Porque no basta solo con eso. Porque el poder tan apabullante que hoy tiene la derecha, el dominio casi absoluto con el que cuenta en la mayoría de los medios de comunicación, no se puede contrarrestar simplemente manteniendo elDiario.es que somos hoy.

Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

Nuestras bases son sólidas: los derechos y compromisos de nuestro Estatuto. Y también nuestra trayectoria en estos últimos 11 años. Seguro que hemos cometido errores, pero elDiario.es sigue siendo el único gran periódico español que es verdaderamente libre, que depende de sus socios y socias, que no está capturado por la derecha, que no blanquea a la extrema derecha y que da voz a quienes no la suelen tener.

Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca.

Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es

Si ya eres socio de elDiario.es, también nos puedes ayudar. Aumenta tu cuota (solo si te lo puedes permitir) o reenvía este artículo a tus amigos y conocidos. Mil gracias por tu apoyo.