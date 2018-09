Las irregularidades en la licenciatura de Pablo Casado que la Complutense ocultó

A la luz de los nuevos documentos que hoy publica en exclusiva eldiario.es, les aconsejo que relean las explicaciones que dio la Universidad Complutense hace mes y medio, cuando archivó la investigación interna sobre esa sospechosa licenciatura en Derecho que Pablo Casado aprobó en tiempo récord: en solo dos convocatorias y al mismo tiempo que trabajaba como asesor del gobierno de Esperanza Aguirre y como presidente de Nuevas Generaciones de Madrid; al mismo tiempo que participaba en una campaña electoral que le convirtió en diputado autonómico por el PP.

La Complutense dio carpetazo a esa inspección sin investigar todos los cabos sueltos y sin contar en su informe final todas las irregularidades que encontró. La Universidad ocultó un extraño cambio de nota en las actas del alumno Pablo Casado. En junio de 2007, Casado sacó un suspenso en la asignatura de Derecho Natural. En septiembre de 2007, un “no presentado”. Y por arte de magia, el “no presentado” de septiembre, a posteriori, pasó a ser un “aprobado” por un supuesto “error de transcripción”.

No es esta la única irregularidad que la Complutense escondió sobre la licenciatura de Casado. En el informe final tampoco aparece nada sobre las sospechas acerca de la firma en el acta para este cambio de notas. La propia inspección dice que le “llama la atención” porque “la firma no parece ser la misma”. ¿Por qué no se hizo una prueba pericial caligráfica sobre esta firma sospechosa? ¿De qué sirve que la profesora en cuestión afirme que el cambio de notas de Casado fue correcto cuando, si dijese lo contrario, estaría confesando una ilegalidad?

El informe de la inspección tampoco explica que la documentación necesaria para ese cambio de nota, un “certificado de modificación”, no estaba en poder de la profesora de esa asignatura de Derecho Natural que tantos cambios de nota sufrió.

“La secretaria debe de tener el certificado de modificación", contestó esta profesora ante la inspección. ¿Se interrogó a esta secretaria del Cardenal Cisneros? ¿Apareció ese certificado? Desde la Universidad aseguran ahora que sí se la interrogó. Sin embargo, este interrogatorio no aparece en las actas del expediente, a las que ha tenido acceso eldiario.es a través del portal de transparencia de la Universidad Complutense. Tampoco consta por ningún sitio ese certificado de modificación.

Los interrogatorios a los profesores también desvelan otra irregularidad más que, de nuevo, no aparece en el informe con el que se archivó la investigación: que esta profesora, la misma que ya había denunciado presiones para aprobar al joven diputado del PP, permitió a Casado no ir a clase sin que obtuviera una dispensa académica. “Era relativamente habitual que algunos alumnos, con permiso de la dirección, no acudieran a clase”, dice la profesora. A pesar de esta evidente confesión de un flagrante trato de favor, el asunto no aparece ni siquiera reflejado en el informe de la inspección.

La dirección del Cardenal Cisneros conviene recordarlo, lo nombra indirectamente el Gobierno autonómico de Madrid, que controla este centro universitario privado –que está asociado a la Complutense– a través de una fundación presidida por el consejero de Educación.

En aquel momento Pablo Casado era el líder de las juventudes del partido en Madrid y acababa de obtener su acta como diputado autonómico. Casado aprobó su título de Derecho en una universidad donde el PP de Esperanza Aguirre era el patrón.

¿Recibió Pablo Casado un trato de favor en su licenciatura equivalente al que después disfrutó en su máster de la URJC? Hay serios indicios que apuntan en esa dirección, y los documentos que hoy publicamos demuestran que la Complutense cerró en falso la investigación.

El expediente está incompleto y oculta datos más que relevantes. Si la Complutense no lo investiga, lo hará eldiario.es.