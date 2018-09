La inspección de la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado con una firma dudosa

El expediente de Pablo Casado en la licenciatura de Derecho que aprobó en el centro Cardenal Cisneros registra un extraño cambio de notas en la última convocatoria de exámenes a la que se presentó el político popular. En junio de 2007, en el acta de la asignatura de Derecho Natural, el hoy líder del PP aparecía como 'suspenso'. En la convocatoria de septiembre de 2007, la siguiente, figura como 'no presentado'. Pero después alguien cambió el acta y le puso a posteriori un 'aprobado' con una firma que, según la inspección de la Complutense, "no parece ser la misma" que la de la profesora que impartía esa asignatura.

Esta profesora es la misma que denunció haber recibido "indicaciones" para aprobar a Pablo Casado y es la única de todo el claustro del Cardenal Cisneros que suspendió a Casado cuando el líder del PP se presentó a un examen. En sus respuestas ante la inspección de la Complutense, esta docente, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que el cambio se debe a "un error de transcripción".

La Universidad Complutense encontró este extraño baile en las notas durante la inspección interna que puso en marcha después de que El Mundo publicase unas declaraciones del antiguo director del centro, Alberto Pérez de Vargas, en las que aseguraba que Esperanza Aguirre presionó para que el político conservador terminase la licenciatura. Posteriormente se retractó y negó que este alumno hubiese recibido trato de favor.

Pablo Casado, entonces diputado autonómico del PP, había aprobado en tiempo récord la Licenciatura de Derecho en el Cardenal Cisneros, un centro privado adscrito a la Complutense. Casado estuvo tres años en ese centro, pero en solo dos cursos se sacó el 70% de la carrera, incluyendo algunas de las asignaturas más duras, como Procesal, Mercantil o Civil. Casado había pasado antes cinco años matriculado en Icade, sin lograr aprobar ningún título en esta otra universidad. El Gobierno autonómico de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, controlaba el Cardenal Cisneros a través de una fundación.

eldiario.es ha tenido acceso a las actas de esta investigación interna a la licenciatura de Casado a través del portal de transparencia de la UCM. Es el "expediente 34/2018". Los interrogatorios a diez de los catorce profesores que aprobaron a Casado fueron en persona, pero después respondieron también por escrito ante las preguntas de la inspección.

Las preguntas de la inspección de la UCM sobre la carrera de Pablo Casado. eldiario.es

En el interrogatorio por escrito se demuestra este cambio de notas y también las sospechas sobre una presunta irregularidad aún mayor. "La calificación del estudiante Pablo Casado fue modificada en el acta que usted firma. ¿Reconoce la modificación y la firma?", pregunta la inspección, que a continuación, entre paréntesis, añade un dato especialmente relevante: "Me llama la atención que la firma no parece ser la misma".

La explicación de la profesora es sucinta. "La rectificación de la calificación es correcta. Supongo que sería un error de transcripción", contesta la docente por escrito. En su respuesta, se limita a asegurar que la calificación es correcta –decir lo contrario habría sido admitir una presunta prevaricación–, pero evita pronunciarse sobre la cuestión principal: la firma.

"Supongo que sería un error de transcripción" eldiario.es

La inspección también pregunta a esta profesora por el método con el que se realizó este cambio de notas y si se hizo acorde con el reglamento. "¿La modificación la realizó antes de que se enviaran las actas a la facultad? ¿Se lo comunicó la Junta de Evaluación mediante hoja o certificado de modificación a la secretaria del centro?".

La respuesta manuscrita de la profesora, de nuevo, elude la cuestión principal: si se cumplió con el procedimiento reglado. "Creo recordar que la rectificación fue realizada en las actas del colegio, en las de la Universidad está correcta. En la junta de calificación se exponen todas las incidencias. La secretaria debe de tener el certificado de modificación".

"La secretaria debe de tener el certificado de modificación" eldiario.es

La UCM ocultó la modificación de la nota

La profesora responsabiliza a la secretaria de este trámite –que no consta que se realizara correctamente–. Desde la UCM aseguran que esta cuestión fue planteada a esta funcionaria, aunque su respuesta no figura en los interrogatorios realizados por la inspección de servicios. Esta redacción ha preguntado a la Universidad cuál fue su respuesta, sin haber recibido contestación por el momento. La inspección también preguntó a esta profesora "cuál fue el motivo de la modificación de no presentado a aprobado". De nuevo la respuesta es vaga. "Supongo que fue un error de transcripción, el examen estaba AP (aprobado)".

"Supongo que fue un error de transcripción, el examen estaba AP (aprobado)". eldiario.es

eldiario.es ha contactado con esta docente para recabar más información sobre este cambio de notas. Asegura que no lo recordaba, que creía que esta rectificación no figuraba en las actas de la UCM, solo en las del Cisneros y que se percató de la modificación en la declaración. "Creo que me confundí", reseña sobre el cambio de "no presentado" a "aprobado". Insiste en que Casado "había aprobado su asignatura". Asimismo asegura a eldiario.es que si le hubiesen falsificado su rúbrica, "lo hubiese denunciado".

A pesar de las dudas de la inspección sobre esas firmas con las que se cambió la nota de Pablo Casado, la Universidad Complutense archivó la investigación, determinó que el proceso había sido correcto y no recogió en el informe final que se hizo público esta rectificación de la calificación. Fuentes universitarias justifican su actuación y aseguran que no siguieron investigando por la contestación de la docente. "Una vez que la profesora reconoce su firma, ¿por qué vas a hacer un peritaje?", apuntan estas fuentes. Asimismo, aclaran que "todos a lo largo de nuestra vida hemos corregido actas varias veces y de la misma manera" y aseguran que "el procedimiento habitual" consiste en confirmar la modificación y firmar el documento.

Por su parte, desde el equipo de prensa del Partido Popular evitan pronunciarse sobre el cambio de notas en el expediente de su presidente. "La Universidad Complutense hizo una investigación minuciosa y a su informe nos remitimos", apuntan.

Cisneros permitió a Casado no ir a clase

En sus respuestas por escrito ante la inspección, la profesora dice no conservar ninguno de los exámenes de Casado y confirma que el presidente del PP no asistió nunca a sus clases y que pese a ello le aprobó. Para explicarlo, responsabiliza a la dirección de este centro universitario, dependiente del Gobierno autonómico de Madrid. "Era relativamente habitual que algunos alumnos, con permiso de la dirección, no acudieran a las clases".

"No asistió a clase". eldiario.es

En otra respuesta por escrito, esta profesora también denuncia otra irregularidad que indica que Casado no fue tratado como un alumno más en el Cardenal Cisneros. "¿Sufrió algún tipo de presión para aprobarle? ¿Por parte de quién", le pregunta la inspección. Su respuesta: "Existieron algunas indicaciones en ese sentido por parte de quien era director del colegio", contesta la profesora, que añade que esas presiones "no influyeron en absoluto en mis calificaciones".