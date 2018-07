La Complutense archiva la investigación de la carrera de Casado aunque un docente denunció presiones

La Universidad Complutense cierra el expediente de investigación sobre la carrera de Pablo Casado, como adelantó eldiario.es, al considerar que no hay irregularidades relevantes para seguir investigando. Sin embargo, en su contenido hay referencias de un profesor que recibió presiones para aprobarlo, como ha adelantado este lunes El Mundo y ha confirmado esta redacción.

El presidente del Partido Popular obtuvo la carrera de Derecho en el centro privado Cardenal Cisneros, adscrito a esta universidad pública, y aprobó media licenciatura (doce asignaturas) en un solo año. En el informe final emitido por la Complutense, el vicerrector competente en la relación con los centros adscritos reconoce que uno de los docentes que ha comparecido en la investigación "atestigua la existencia de algunas indicaciones en ese sentido por parte del entonces director del CESCC, D. Alberto Pérez de Vargas, aunque señala que ello no influyó en absoluto en sus calificaciones".

Alertar sobre estos casos en el futuro

Sobre estas acusaciones, Pérez de Vargas "negó que diera indicación alguna a ningún profesor para que se dispensara trato de favor a D. Pablo Casado", aunque sí reconoce que hubo "muestras de un cierto interés por el estudiante, sin que identificara por parte de quien en particular". Según consta en este documento, el resto de comparecientes "negaron la existencia de presiones para que dieran un trato de favor" al líder nacional del PP.

A pesar de estos testimonios, han determinado que no se inicie "expediente alguno en relación con el mencionado asunto". Asimismo instan al centro privado en el que estudió Casado a que "se dote de los mecanismos necesarios para la detección de las situaciones en las que el número de asignaturas aprobadas por un estudiante en un mismo curso sea significativamente superior al ordinario". Les recomiendan que en el futuro trasladen estos casos, con elevado número de aprobados, al delegado del rector en el centro.

La Complutense había abierto una información reservada para analizar si el político tuvo trato de favor o en su carrera de Derecho había alguna irregularidad. Pérez de Vargas, responsable del centro mientras el presidente del PP daba clase allí, reconoció en una entrevista con El Mundo que Esperanza Aguirre presionó para que terminase la licenciatura. Posteriormente se retractó y negó que este político recibiese trato de favor.

Sin irregularidades en el traslado de expediente

Entre las conclusiones, también determinan que "no se ha detectado irregularidad en el proceso de aprobación" del traslado de expediente. Ese procedimiento dio "como resultado la adaptación de seis asignaturas de las cursadas en la licenciatura en Derecho y la convalidación de una asignatura por sus estudios de Administración de Empresas". El líder del PP llegó en el año 2004 a este centro privado, procedente de ICADE donde estaba cursando ADE y Derecho.

Además, añaden que "un buen número de las asignaturas que fueron aprobadas por el estudiante en ICADE, no le fueron ni convalidadas ni adaptadas en aplicación estricta de dicha tabla de convalidaciones" y que el resto de materias son aprobadas ya en Cardenal Cisneros "entre los cursos 2005-06 y 2006-07, curso este último en el que el estudiante aprueba un total de doce asignaturas (seis en la convocatoria ordinaria de junio y seis en la convocatoria extraordinaria de septiembre)".

En mayo, la UCM anunció la apertura de una investigación ya que los estudios se cursaron en uno de sus centros adscritos. Durante estos meses han dividido el procedimiento en dos partes. Por un lado, han analizado los procedimientos formales administrativos (admisión, traslado, matrícula, adaptación, convalidación y actas) del expediente de Casado y, por otro lado, han tomado declaración a los docentes a través de un cuestionario. Los profesores tenían que responder sobre si el "estudiante realizó y superó las pruebas establecidas para superar la asignatura" y si recibieron "algún tipo de presión para dispensar un trato de favor o aprobar al estudiante".

El vicerrector explica en el informe que "todos los profesores comparecientes afirmaron que el estudiante había superado su asignatura con total regularidad". Además, recuerda que "dado el tiempo transcurrido" los docentes no tienen "obligación" de conservar "ninguna prueba documental", así que "las actas académicas son el único documento constatable".

Además, destaca que "la práctica totalidad de los profesores convocados no tienen relación contractual con la Universidad Complutense". Aunque no detalla el número de docentes que han comparecido, reseña que no han podido recabar el testimonio de todos los profesores, ya que ha habido "incomparecencias" y algunos han fallecido.