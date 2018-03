Zaplana y Bono, listos para la acción

Rondaba la media tarde del 20 de julio de 2011 cuando Carolina Alcolea, rodeada de un grupo de compañeros afines, irrumpió en la redacción de informativos de Ràdio 9 en Valencia. Francisco Camps iba a anunciar su dimisión, y en la sala se encontraban algunos de los periodistas más veteranos y experimentados de la casa, pero Alcolea decidía hacerlos a un lado y delegar la elaboración del informativo más importante en años a editores de su confianza. Cuando Ràdio 9 dio la noticia, toda España la conocía a través de otros medios. Claro que aquellos no esperaron a recibir el visto bueno de "presidencia".

El martes, cuando finalmente se conocieron los 79 primeros despidos en Ràdio 9 (el 60% se ejecutan ahora y el resto el próximo verano), el nombre de Alcolea no estaba entre los afectados. En un proceso de selección fuertemente criticado por el comité de empresa —por no valorar como favorables criterios objetivos como la obtención de la plaza vía oposición y sí otros subjetivos—, esta "comisaria política del PP", como califican sus ex compañeros a una profesional que "se encarga de controlar lo que se dice y lo que no se dice" en los informativos de su franja horaria, ha conseguido mantener su puesto.

Su caso, según muchos afectados, no es excepcional. "Se han quedado los dóciles", describe uno de ellos, que confirma a Eldiario.es algunas de las novedades que poco a poco van desgranando los sindicatos. No puede ser de otra manera. Los despidos, firmados por un "director suplemente" de RTVV tras la inesperada dimisión días antes del anterior director José López Jaraba (bajo cuyo mandato la radiotelevisión pública registró las peores audiencias de su historia), se comunicaron a los afectados por e-mail y no se ha facilitado a nadie un listado con todos los afectados.