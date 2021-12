233.000 vascos se descargan el pasaporte COVID en cuatro días de aplicación

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado este martes que en los últimos cuatro días se han producido 233.000 descargas del denominado pasaporte COVID. Es una cantidad equivalente a casi toda la población de una ciudad como Vitoria y esta mayor demanda ha coincidido con su activación como requisito para acceder a restaurantes de más de 50 plazas o a algunos locales de ocio nocturno. Además, está previsto que se extienda a gimnasios, visitas de residencias u hospitales y a toda la hostelería.

Las descargas desde el sábado representan el 14,71% de los 1.583.000 certificados digitales expedidos desde que se creara antes del verano. Los poseedores de este pase son el 72,68% de la población total. Eso sí, quedan 214.215 personas que hasta este lunes acreditaban la pauta completa de vacunación y que no han querido o podido recibir su pasaporte. "No sé hacerlo, es muy difícil para mí", se quejaba una mujer mayor interesada por esta herramienta. Existen varias fórmulas para obtenerlo y, a pesar de que han aparecido ya algunos negocios, el trámite es completamente gratuito. La consejera Sagardui no ha reseñado ninguna incidencia en los primeros días de aplicación de la que ya es la medida estrella para contener esta gran ola de COVID-19. En todo caso, ha prometido que se hará pública una guía aclaratoria para resolver los problemas más comunes.

En un comunicado, la Ertzaintza ha explicado también que no ha habido "incumplimientos o incidentes" de relevancia durante los primeros días de uso de esta herramienta, que se controla con una aplicación de Suiza que no verifica si la persona que exhibe el pasaporte es su verdadero titular y que permite utilizar un mismo certificado una y otra vez con una simple captura de pantalla del original. "La Ertzaintza ha registrado apenas algunas llamadas de personas particulares a las que no se les ha autorizado el paso en varios establecimientos de Bizkaia (ninguna en Gipuzkoa, ni en Álava) al no portar el documento obligatorio que certifica la pauta completa de vacunación. No se han producido incidentes derivados de esta negativa a la autorización de entrada por no portar el pasaporte sanitario, ahora obligatorio. Al margen de estas situaciones muy puntuales, la unidad de Juegos y Espectáculos de la Ertzaintza tampoco ha registrado incidencias en los locales inspeccionados: discotecas, bingos y casinos de los tres territorios históricos. En todos los locales se ha cumplido la normativa y se ha solicitado el pasaporte sanitario a la entrada", ha informado el Departamento de Seguridad.