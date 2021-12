El pasaporte COVID, en vigor en Euskadi en el puente: ¿dónde se consigue?

Tras una semana de idas y venidas con el pasaporte COVID y de encontronazos del Gobierno vasco con la Justicia, la herramienta para controlar el acceso a los establecimientos ya está en vigor en Euskadi para el puente de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó la exigencia del documento porque consideraba que atentaba contra varios derechos —incluidos el de reunión, el de libertad ambulatoria y el de expresión y creación artística—, pero el Supremo vino después a enmendarle la plana. De hecho, el alto tribunal no ve problema en que se aplique en todo el territorio y no solo en las zonas de mayor incidencia.

La llegada de la sentencia del Supremo permite la entrada en vigor del pasaporte COVID en Euskadi en el puente

¿Dónde se puede exigir? ¿Qué tipos de certificado existen? ¿Hasta cuándo estará vigente? ¿Qué otras medidas, además del pasaporte COVID, están vigentes en Euskadi? elDiario.es/Euskadi responde a las preguntas y dudas más frecuentes.

¿Qué es y para qué sirve?

El 'pasaporte' —oficialmente denominado Certificado COVID Digital UE— no es más que un documento con lectura QR; esto es, una firma digital que lo protege de falsificaciones. Este código puede guardarse tanto en el móvil como imprimirlo. El principal objetivo del certificado consiste en agilizar los viajes que se hagan dentro de la Unión Europea. "A una persona que posea dicho certificado se le agilizará evitar controles, mientras que quien no lo tenga realizará otro tipo de controles que establezcan las autoridades de cada país y tendrá que presentar la información pertinente", se señala desde el Gobierno vasco. Sin embargo, es opcional y no obligatorio. Ahora, Euskadi, siguiendo la estela de otras comunidades como Galicia, Catalunya y países como Francia, lo ha convertido en un recurso para controlar el acceso de personas a locales.

¿Dónde lo pueden exigir?

De momento, se requiere de la exhibición en papel o en soporte digital del certificado QR para poder acceder a "establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile", que son las discotecas, salones de baile, salas de fiestas, bares musicales, karaokes y, en general, todos los establecimientos de tipo III y IV, lo que según la normativa vigente en Euskadi obligaría también a los "establecimientos de esparcimiento erótico". Los pubs y bares que tengan actividades ordinarias y luego ofrezcan ocio nocturno tendrán que reclamar el pasaporte a partir de las 22.00 horas. Asimismo, se extiende también la medida a restaurantes con comedores de más de 50 plazas.

Desde el Gobierno vasco se aclara que "en cualquier momento, tanto los titulares del establecimiento como los agentes de la autoridad podrán requerir a los clientes presentes en el establecimiento la exhibición de la documentación presentada para el acceso al local, a fin de comprobar la autenticidad".

No obstante, el Gobierno vasco estudia ampliar el uso del pasaporte COVID a otros supuestos. ¿Cuáles? Se planteará para eventos en espacios cerrados, para toda la hostelería y restauración, para centros deportivos interiores (gimnasios) y para poder hacer una visita a un hospital o a una residencia de ancianos. Se requiere, sin embargo, de una nueva autorización judicial; la petición se hará "a la mayor brevedad posible", por lo que tampoco hay fecha para la resolución judicial.

¿Hasta cuándo estará en vigor?

El plan estará en vigor mientras Euskadi tenga una tasa de incidencia acumulada de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Según los últimos datos, ofrecidos por el lehendakari Urkullu este viernes, este indicador se sitúa en los 625 casos.

¿Cuáles son los diferentes certificados?

Hay tres certificados diferentes, dirigidos a diferentes personas. En primer lugar, el de vacunación está pensado para aquellas personas que han recibido ya la pauta completa de su vacunación. Cumple los requisitos cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamente (EMA) o por la ONU. Tiene una duración de un año desde la fecha de la última dosis. El certificado de recuperación, por otra parte, está dirigido a quienes hayan pasado la enfermedad. En ese caso, tienen que haber transcurrido no menos de 11 días y no más de 180 (seis meses) desde que hayan recibido la prueba PCR positiva. Su validez perdura durante seis meses. Por último, el certificado de prueba negativa se valida con una prueba de antígenos que haya vuelto negativa 48 horas o con una prueba PCR, en ese caso 72 horas antes. En cuanto a la duración, puede variar según los reglamentos europeos, pero desde el Gobierno vasco se incide en que "en cada uno de los certificados [se] encontrará indicado su periodo de validez".

¿Dónde lo puedo conseguir?

Tienes más información sobre el certificado COVID en la página web de Osakidetza. El certificado, que consiste en un código QR que se puede mostrar tanto en papel como en el móvil, se puede conseguir en su diferentes variantes de varias formas:

De manera telemática y con firma electrónica, en este enlace.

De manera telemática pero sin firma electrónica: en este enlace para hacerlo con el número de la tarjeta sanitaria (TIS) y en este otro enlace en caso de no tener tarjeta sanitaria.

De forma presencial, en las oficinas de Zuzenean en Vitoria (Ramiro de Maeztu, 10), Bilbao (Don Diego López de Haro, 85) y Donostia (Andia, 13). En estos casos, sin embargo, es necesario solicitar cita previa.

¿Qué otras medidas están en vigor en Euskadi?

Al margen del pasaporte COVID, Euskadi tiene otras medidas en vigor. Tras el final de la emergencia sanitaria se mantuvo la obligación de uso de la mascarilla en interiores y en la calle siempre que no haya distancias interpersonales, una limitación del 80% en grandes recintos cerrados y una prohibición de comer y beber —salvo agua— en los eventos culturales o deportivos. Además, más adelante se adoptaron "recomendaciones" para municipios con más de 150 de tasa, que son prácticamente el grueso de los de más de 5.000 habitantes. Entre ellas está la posibilidad de suspender o posponer eventos y ello ha generado una cascada de cancelaciones, desde el Ardoaraba de Vitoria para este puente hasta actividades y ferias en Eibar o Tolosa. La Azoka de Durango, referente de la cultura vasca, se hará con cita previa. También se pedía limitar encuentros en interiores. El jueves Urkullu pidió a la población también viajar menos.