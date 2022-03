24.446 jóvenes vascos son titulares de viviendas protegidas, el 91% en propiedad

En Euskadi 24.446 jóvenes de 18 a 30 años son titulares de viviendas protegidas, según consta en un informe enviado al Parlamento por el consejero del ramo, el socialista Iñaki Arriola, en respuesta a una petición de la representante de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz. De ellos, apenas 2.146, esto es, ni siquiera el 9% se hallan en régimen de alquiler, que es la fórmula que está impulsando la Administración pública con mayor vehemencia en los últimos años.

Los acusados por las irregularidades en Alonsotegi no devuelven el dinero tras haberse comprometido en un pacto

Saber más

Por tramos de edad, los 24.446 beneficiarios se reparten en 1.106 de 18 a 22 años, 4.636 de 23 a 25 años y 18.704 de 26 a 30 años. El informe muestra la clara preeminencia de las viviendas en propiedad, que son 22.300, el 91,2%. Por territorios, Bizkaia copa 11.179 viviendas asignadas en ambos regímenes, Álava 8.495 y Gipuzkoa 4.772.

El documento de Arriola incluye también datos sobre las solicitudes. En los años 2019, 2020 y 2021 se tramitaron 22.159 -aunque con tendencia claramente descendente año tras año- y se rechazaron 5.571, el 25,14%. Los motivos son de lo más variado, según los registros de Vivienda. Sin embargo, el más importante es que los jóvenes no llegan a los ingresos mínimos para la compra. 2.437 personas quedaron fuera por esa razón. De hecho, apenas 57 fueron excluidos por lo contrario, por superar los umbrales de renta.

La siguiente (1.834 casos) es que el expediente quedó archivado porque no se aportó por parte del demandante la “documentación requerida”. Mucho más excepcionales son las prohibiciones de inscripción o los incumplimientos de no haber tenido una vivienda dos años antes, no tener residencia efectiva o empadronamiento. También hay casos de solicitudes separadas de las parejas, cuando han de baremarse de manera conjunta los ingresos.