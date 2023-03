La Cruiser2 Mixte de Riese & Müller combina a la perfección la dualidad entre lo clásico y lo retro

Tan clásica como moderna la Cruiser2 Mixte de Riese & Müller combina a la perfección la dualidad entre dos mundos, con sus líneas clásicas y detalles con aspecto de cuero que le otorgan un estilo retro, y la mejor tecnología del sistema Bosch Smart System para conseguir lo que sería la bicicleta urbana por definición.

Al llegar al punto de encuentro donde recogería la bicicleta para realizar la prueba, me pase un buen rato observándola, descubriendo cada detalle, asombrándome (aunque después de conocer la marca es algo que no debería sorprender) por la atención que ponen los diseñadores de Riese & Müller en cada parte de la bicicleta y en la acertada elección que hacen de cada componente. Nada esta elegido al azar, todo esta tan bien integrado que te da la sensación de que no le falta, ni le sobra, absolutamente nada.

Para disfrutar de la ciudad sobre una bici con estilo y de forma relajada, la marca germana entrega al mercado una bicicleta con cuadro de aluminio disponible en dos colores, negro o crema, y como se suele decir “Para los gustos los colores”, pero en este caso no sabría elegir cuál de las dos opciones me gusta más, y tres tamaños de cuadro, Mixte 43cm, 50cm y 55cm, diferentes tallas que se ajustan a diferentes usuarios. Una de las características más notorias de la Cruise2 Mixte es el cuadro con el tubo superior ligeramente más bajo, que permite disfrutar del corrido en todo momento sin importar que tipo de vestimenta lleves, y la facilidad que ofrece para subirte y bajarte de la bici. Para lograr un mayor confort durante los desplazamientos, la Cruiser2 Mixte viene equipada con una horquilla SR Suntour CR85 28“ que ofrece un recorrido de amortiguación suficiente (85 mm) frente a las irregularidades de la vía.

El chasis va montado sobre un juego de ruedas Mach1 de 28“, con pista de frenado para zapata, que a su vez montan cubiertas Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex en color marrón, que destacan no solo por su aspecto estético, sino que además son cubiertas que ofrecen seguridad y control, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

Los puntos de contacto, como en cualquier bicicleta, juegan un papel fundamental. Los puños Velo Leather-Look con imitación de cuero ofrecen una sensación agradable al tacto, importante si no sueles usar guantes, y una superficie amplia de apoyo que evita sensación de adormecimiento en las palmas y los dedos. Los pedales de plataforma VP R&M Custom con superficie antideslizante te brindan seguridad al pedalear sin importar el tipo de calzado, mientras que el sillín Selle Bassano Volare M, también en imitación de cuero, y la tija de sillín Satori Elegance LT con un pequeño sistema de amortiguación, son garantía de confort.

La seguridad al momento de la frenada está a cargo de los frenos de zapata hidráulicos Magura HS22 rim brake, que no solo ofrecen gran rendimiento, sino que mejoran el tacto y el control de la potencia de frenado frente a otros frenos de zapata. Con los Magura HS22 tenemos toda la seguridad de los frenos modernos pero con una estética clásica.

Para el sistema de transmisión, el modelo Cruiser2 Mixte Silent (Modelo de la prueba realizada) y el modelo Cruiser2 Mixte Rücktritt montan un sistema de cambios Shimano Nexus 8-Speed, con la palanca de cambios Shimano Nexus grip shift, un sistema de marchas infalible y muy testado en bicicletas urbanas. Aunque también podemos encontrar el modelo Cruiser2 Mixte Vario que monta el sistema de cambios de buje progresivo Enviolo 380 que permite un cambio de marchas mucho más suave. En todos los casos, el sistema de trasmisión monta la correa dentada Gates drive belt CDC, que requiere de menor mantenimiento y sufre menos desgaste, al tiempo que es mucho más limpio, importante si no queremos estropear nuestra ropa de trabajo con una molesta mancha de grasa.

En el corazón de la Cruiser2 Mixte nos encontramos con un motor Bosch Performance Line (Smart System) con un máximo de 75Nm de par motor, con una asistencia al pedaleo de hasta el 340%. Un motor que supera con creces a sus antecesores con una marcha más silenciosa, mejores sensaciones al pedaleo, incluso con la bici apagada, y mejor entrega de potencia; conserva los 4 modos de asistencia, aunque con la última actualización del sistema se incluye el modo de asistencia “Auto”, que de manera automática regula la asistencia en función de la situación, lo que conlleva a un gasto más eficiente de la batería.

La batería que se encarga de alimentar al sistema es una Bosch PowerPack Frame de 545 Wh, aunque tienes la posibilidad de configurar la bicicleta con la batería PowerPack de 725 Wh por 304,90€. La batería es de montaje externo y se encuentra ubicada sobre el tubo inferior del triángulo del cuadro. Los ingenieros de Riese & Müller han diseñado una bolsa, de aspecto clásico y con detalles en cuero, que acentúa el aspecto retro de la bici y que oculta la batería al tiempo que aporta espacio extra para alojar objetos pequeños.

El centro de control está a cargo del display Bosch Intuvia 100, un display intuitivo y sencillo de manejar a través del LED Remote. Aunque si prefieres tener más datos al alcance de tus manos, puedes elegir el display Kiox 300 por 50,90€ adicionales. El modelo de prueba contaba con el soporte SmartphoneGrip de Bosch que gracias a la aplicación E-Bike Flow convierte tú móvil en la central de mandos de la bicicleta.

E-Bike Flow, tu smartphone como display

Ahora es posible conectar de manera sencilla el teléfono móvil con el nuevo sistema inteligente de Bosch a través de la app E-Bike Flow. Gracias al soporte SmartphoneGrip puedes convertir tu teléfono en un centro de navegación con sistema de meteorología en directo, hacer uso de las funciones de fitness, personalizar los parámetros de asistencia de tu E-Bike (Gracias a la última actualización del sistema, todos los modos de asistencia son parametrizables), descargar las últimas actualizaciones de software, visualizar el nivel de batería y el rango de autonomía, entre otras funciones. Asimismo la aplicación permite controlar funciones del móvil como la recepción de llamadas o la reproducción de música. Por cierto, mientras el móvil se encuentre vinculado a través del soporte SmartphoneGrip, la batería de este se cargará automáticamente.

El conjunto que hace de la R&M Cruiser2 Mixte una magnifica bicicleta urbana no estaría completo sin la presencia de un juego de parrillas racktime standit 28“, Guardabarros SKS B55; SKS B55 T, luz delantera Busch & Müller Lumotec IQ-XS y trasera Busch & Müller Toplight 2C LED y pata de cabra Hebie FIX40. Como sistema de seguridad la Cruiser2 Mixte trae de serie un candado ABUS Shield X+ y por 152,90€ adicionales puedes montar el RX Chip, que gracias a la App RX Connect y la función de bloqueo digital Lock Feature, puedes obtener avisos de cualquier movimiento de la bicicleta.

Después de tener la Cruiser2 Mixte durante una semana, pienso que fue una gran aliada durante mí día a día. Es una bicicleta cómoda, funcional y estética, que roba las miradas por donde pasas. La posición de conducción se torna natural en cuanto te subes y al ser una bicicleta corta entre ejes, es ágil y de fácil maniobrabilidad entre el tráfico. El sistema de frenos de zapata hidráulicos Magura HS22 rim brake me sorprendió gratamente y me dio la confianza que se necesita para circular tranquilamente por un carril bici. Son muchos los accidentes que ocurren en los carriles bici por no contar con un sistema de frenos en condiciones. Personalmente prefiero el funcionamiento del sistema de cambios integrado Enviolo 380, aunque bien es cierto que es un poco más caro.

Si bien cabe mencionar que en un primer momento el motor Bosch Performance Line (Smart System) lo sentí un poco descafeinado, a razón de estar acostumbrado a rodar habitualmente con motores de mayor par motor, no se puede perder el contexto del usuario y el concepto de bici urbana de la Cruiser2 Mixte, para el cual el motor Bosch Performance Line (Smart System) entrega la potencia necesaria para desplazarte cómodamente por la ciudad, sin llegar fatigado y sudando a tu destino. El grado de personalización y funcionalidad que obtienes al vincular el Smartphone con la App E-Bike Flow elevan al siguiente escalón los desplazamientos urbanos en bici. El nivel de detalle de los mapas y la navegación desde el móvil es fantástico.

En conclusión es una bicicleta con un diseño elegante y atemporal, con una elección de componentes cuidada al detalle; una bicicleta digna del más asiduo de los urbanitas.

