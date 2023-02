La nueva cargo de Riese & Müller, concebida para hacerte la vida más fácil

La cargo E-bike Packster 70 de Riese & Müller está concebida para hacerte la vida más fácil. La marca Alemana fabricante de bicicletas cuenta con un amplio portafolio de productos, dentro del que podemos encontrar bicicletas diseñadas para dominar la montaña como es el caso de la Superdelite Mountain o bicicletas versátiles para moverse ágilmente por la ciudad como es el caso de la bici plegable Birdy, pero donde realmente destaca Riese & Müller es en el ámbito de las cargo bikes. No podía ser otro el caso de la Packster 70, una bicicleta familiar pensada para que todo llegue de forma segura a su destino, ya sean las compras del día, esa gran caja que se te dificulta llevar entre manos o los niños de paseo. La Packster 70 se encuentra disponible en 4 versiones: Packster 70 Family, Packster 70 Touring, Packster 70 Vario y Packster 70 Automatic. En este artículo nos centraremos en el modelo Touring.

Mi primer acercamiento a la Packster 70 Touring fue al llegar a la tienda y encontrarme con una bicicleta de gran tamaño aparcada en medio del piso de ventas, a su alrededor se encontraban otras bicicletas de tamaño regular que conseguían que la Packster 70 se viera aún más grande de lo que en realidad es. En un segundo momento, y mientras me ponían en contexto con la bici y su funcionamiento, solo podía pensar “Pero a donde voy con esta bici, conducirla debe ser como llevar un tráiler”, y si en ese momento me encontraba algo inquieto, pues debo confesar que en cuanto salí de la tienda me puse realmente nervioso. Los primeros pedalazos fueron dubitativos, la caja de carga tenia puesta la capota infantil lo que me dificultaba ver hacia donde tenía direccionada la rueda delantera. Vamos, que en definitiva me sentía como aprendiendo a montar en bici de nuevo. Por suerte el proceso de aprendizaje no fue para nada traumático y después de unos cuantos metros me llene de confianza y comencé a disfrutar de esta maravilla de máquina.

La postura de conducción, como es característico de las bicicletas Riese & Müller, es sumamente cómoda y, salvo el hecho de que debes aprender a anticiparte al radio de giro ya que la rueda delantera se encuentra mucho más retirada del manillar de lo que se puede encontrar en una bici convencional, se conduce tan bien como cualquier bici urbana. A pesar de los 41,1 Kg, peso expresado por el fabricante en la ficha técnica, la bicicleta es increíblemente ligera y estable al conducirla.

El cuadro fabricado en aluminio 7005 se diseñó en una única talla universal que, gracias a variaciones del tubo de manillar y el tubo de sillín, se adapta a diferentes estaturas de usuarios que bien pueden medir desde los 1,50 mts hasta los 2,00 mts. Las proporciones únicas de una bicicleta cargo, hacen que al revisar el apartado de la geometría de la bici alucines con algunas de las medidas que te encuentras. Comenzamos por los 187 cm de distancia entre ejes y los 29 cm de altura del pedalier; la distancia entre ejes y el pedalier bajo otorgan gran estabilidad a la Packster 70 Touring. El ángulo del tubo de sillín de 69 grados y el ángulo del tubo de dirección de 71 grados, permiten que entre más arriba se lleven tanto la altura del sillín como la altura del manillar, mayor distancia se obtenga entre estos, permitiendo que los usuarios de mayor estatura mantengan una postura cómoda de conducción. Continuamos con una longitud de tubo superior de 59 cm, un avance de la dirección de 48 mm, una altura del tubo superior de 59 cm y una longitud de vainas de 44 cm. La distancia total de la cargo E-bike de extremo a extremo es de 249 cm y cuenta con 65 cm en su parte más ancha, un tamaño a tener en cuenta al momento de buscar donde dejar aparcada la bici. En términos generales, la geometría de la Packster 70 Touring ofrece todo lo necesaria para conducir una cargo E-bike de forma segura y ágil, aun con el máximo de peso autorizado por el fabricante, nada más y nada menos que 200 kg.

Este peso se debe mover mientras aparcamos la cargo, y ya lo dijo Arquímedes “Dame una buena palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo”, es por esto que Riese & Müller optimizo el sistema de pata de cabra al ampliar su tamaño y así poder ejercer mejor palanca, lo que permite que la Packster 70 Touring se aparque cómodamente incluso en terrenos irregulares.

El accesorio más distintivo de una cargo bike es su caja de transporte delantera. En el caso de la Packster 70 Touring la caja de transporte, que ofrece un espacio de carga de hasta 240 litros gracias al suelo de carga bajo, está fabricada en polipropileno expandido (EPP), un material 100% reciclable y sin contaminantes, que proporciona un peso más ligero y una excelente protección contra impactos. Riese & Müller ofrece la solución ideal para cualquier problema de transporte al permitir al usuario elegir entre diferentes tipos de configuración de caja de carga; es posible elegir una caja de carga que venga provista con elementos insertables flexibles de EPP que permiten el transporte seguro de cargas de diferente tamaño, también es posible elegir entre una configuración de sillas infantiles que van desde 2 hasta 3 sillas, más la posibilidad de incluir una sillita de bebe, para transportar a los más pequeños de casa. Para proteger la carga de la mejor manera, podemos elegir entre una lona protectora, un cobertor plano de EPP con cerradura, un cobertor alto de EPP con cerradura que amplía hasta 375 litros la capacidad de carga o una capota infantil. La caja de transporte además cuenta con una guantera con cierre imantado de gran potencia, que permite que lleves tus pertenencias cómodamente, ubicadas en un lugar de fácil acceso y sin temor de que vayan a saltar por los aires en cuanto pilles un bache.

Para Riese & Müller la seguridad es lo primero, y más si se trata de niños, es por esto que las sillas infantiles ubicadas en la caja de carga cuenta con un cinturón de seguridad de 5 puntos de fácil ajuste, un reposa cabezas (opcional) y una barra de protección lateral como alternativas de seguridad en caso de impacto. La posición de las sillas infantiles es ajustable a través de un mecanismo robusto que permite que se deslicen hacia adelante o hacia a atrás, según la ubicación necesaria. Y el confort de los peques está garantizado gracias al material de construcción de las sillas que distribuye de mejor manera la presión ejercida por el peso corporal.

El sistema de dirección por cables ha sido mejorado respecto al modelo anterior de Packster 70, se ha incorporado un sistema de poleas y cable de mayor tamaño para mejorar la rigidez de la dirección, esto permite reducir la fuerza necesaria para hacer girar el sistema y contar con una sensación de dirección más directa. Este sistema de dirección por cable crea un ángulo de giro mucho mayor y más ligero que un sistema de varillas de dirección. El ángulo de dirección también ha sufrido modificaciones frente al anterior modelo, y ha pasado de tener un ángulo de dirección de 85 grados a un ángulo de dirección más relajado de 65 grados; a su vez, la horquilla de la Packster 70 touring es más robusta y sólida, y cuenta un eje Boost para mayor rigidez, con la posibilidad de poder montar cubiertas más anchas. En conjunto estas modificaciones efectuadas en la parte frontal de la Packster 70 mejoran la conducción y evita posibles sobrevirajes.

El sistema eléctrico está a cargo de BOSCH. La Packster 70 Touring monta el motor Cargo Line Cruise de cuarta generación, el motor para E-Bike más potente jamás fabricado por Bosch, que ha sido programado de forma optimizada para Cargo-Bikes. Con una asistencia al pedaleo de hasta el 400 %, un par motor máximo de 85 Nm, una respuesta de arranque especialmente poderoso y una asistencia a la frecuencia de pedaleo de hasta 120 rpm, este motor se ha convertido en un punto de referencia dentro del sector. Dentro de las principales características que se deben resaltar encontramos una resistencia al pedaleo extremadamente baja, un peso de tan solo 3 kg y un tamaño reducido que permite una integración especialmente discreta y estética. Ya sea porque te encuentre cuesta arriba, con la caja de carga a tope o ambas cosas, el motor Cargo Line Cruise (4Gen) de Bosch te libra de la fatiga mientras llegas a tu destino.

La Packster 70 Touring está equipada con una batería de iones de litio PowerTube de 625 Wh, con gran rendimiento y alta fiabilidad. La batería se aloja en la estructura metálica que se encuentra debajo de la caja de carga y contamos con la posibilidad de llevar dos baterías gracias al sistema DualBattery Technology, que permite el uso en paralelo de dos baterías para alcanzar una capacidad total de 1250 Wh, energía más que de sobra para desplazarte sin preocupaciones. El modelo de prueba estaba equipado con el display Bosch Purion como herramienta para determinar el nivel y rango de asistencia, entre otros cuantos datos, pero al momento de configurar la bicicleta, podemos elegir la opción de equipar nuestra Packster 70 con el display Nyon o Smartphonehub, ambos de Bosch.

Al momento de adquirir una Packster 70, bien podemos elegir entre la opción estándar, en la cual solo se cuenta con amortiguador delantero, o la opción con Control Technology Package, versión con doble amortiguador. El sistema Control Technology permite configurar la bicicleta de manera perfecta para cada situación de carga, generando mayor confort y menor desgaste físico. El sistema de suspensión integral perfectamente adaptado proporciona una sensación de marcha deportiva y una tracción excelente sobre cualquier terreno. Esta tecnología mejora la estabilidad en carretera y la seguridad a altas velocidades y en momentos complicados sobre terrenos irregulares. El equipaje también está amortiguado gracias a que el portaequipajes está fijado al cuadro principal. Esto aumenta a su vez la seguridad de la marcha y la adherencia, incluso con cargas pesadas. El sistema Control Technology se completa con la incorporación de frenos de alta calidad y cubiertas fabricadas con una mezcla especial de caucha que permitan acortar la distancia de frenado.

La Riese & Müller Cargo E-bike Packster 70 Touring se encuentra equipa con los siguientes componentes (cabe mencionar que varios de estos componentes se pueden modificar al momento de elegir la configuración de la cargo):

La Cargo E-bike Packster 70 Touring perfectamente se podría denominar como el vehículo utilitario de dos ruedas ideal para uso familiar, al ser una bicicleta que agrupa diversas bondades, tales como transporte, movilidad eficiente, baja contaminación, gran capacidad de carga y por supuesto diversión, en un chasis versátil y manejable. Durante la prueba de manejo la Cargo supero mis expectativas. A pesar de su gran tamaño la bici respondía de manera ágil a los radios de giro y me permitía maniobrar con gran comodidad en espacio reducidos, el centro de gravedad bajo y la distancia entre ejes me brindaron gran sensación de estabilidad y el motor BOSCH me entrego, de manera progresiva y eficiente, la potencia necesaria para afrontar cualquier ascenso. Realmente podías sentir la potencia sobre tus pies. Su elevado precio, el modelo de inicio parte de los 7.319,00 euros, puede ser un limitante a la hora de plantearte la compra, pero al ver todo el partido que puedes sacarle, notas que la Packster 70 Touring es una inversión más que rentable de cara a futuro.

Hoy en día es normal escuchar más y más historias de personas o familias en las que una bicicleta se convierte en una parte esencial de sus vidas, con la Cargo E-bike Packster 70 de Riese & Müller no solo vas a encuentran una excelente solución a muchos de los problemas de movilidad del día a día, con total seguridad que vas a disfrutar mientras lo haces.

