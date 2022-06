Orbea ONNA 10, amor a primera vista con el nuevo modelo gama de entrada en MTB

Cuando veo la Orbea ONNA me llegan a la memoria aquellos recuerdos de mi primera bicicleta de MTB. Recuerdo que buscaba una bicicleta que, sin ser excesivamente cara, tuviera el aspecto de una autentica bicicleta de monte, que me trasmitiera sensaciones de confianza y confort. Quería una bicicleta que me permitiera dominar los senderos y llegar a lo alto de la montaña para después sacarme aquella foto chula que veía en las publicaciones de ciclismo. Buscaba un “amor a primera vista”, y eso es fácil de obtener si vas a por la Orbea ONNA como tu primera bicicleta de MTB.

La marca vasca se propuso el reto de entregar al mercado una bicicleta de trail, para aquellos que se están iniciando en el mundo del MTB, con un conjunto de características muy valoradas por los ciclistas más experimentados, eso sí, manteniendo un rango de precios acorde al segmento de bicicletas de iniciación.

Comenzaron por un cuadro de aluminio hidroformado, con tubos más finos en las zonas centrales y más gruesos cerca de las soldaduras, logrando así disminuir el peso sin comprometer la rigidez. El tubo de dirección cónico proporciona mayor rigidez, estabilidad y control en el manejo, al tiempo que deja la puerta abierta para futuras mejoras al poder acceder a horquillas de mayor entidad. El cableado interno le confiere una estética más limpia y permite que el cuadro sea totalmente compatible con tijas telescópicas de cableado interno con un diámetro de 27,2 mm. El eje de pedalier roscado es fácil de montar y desmontar y a largo plazo requiere menos mantenimiento y suele ser menos problemático que el sistema PressFit. Y como si fuera poco, hallamos una de las características que más puede valorar un ciclista que se esté iniciando en el mundo del MTB: todos los modelos de la Orbea ONNA se encuentran equipados con frenos de disco hidráulicos Post Mount de 160mm, para una potencia de frenado óptima cuando la situación así lo requiera.

En cuanto a geometría, la ONNA cuenta con cambios significativos respecto al modelo MX que viene a reemplazar. El tamaño de las vainas traseras es de 440 mm, 10 mm menos que la MX, en conjunto con un ángulo de dirección de 68,5°, a diferencia de los 71° con los que cuenta la Orbea MX en su ángulo de dirección, y el reach (largo del cuadro) de 418 mm en la talla M, acercándose a los 426 mm de reach de la Orbea ALMA, hacen de la ONNA una bicicleta muy equilibrada y que, sin importar el tipo de rider que seas, te permite disfrutar del camino.

Al momento de realizar la prueba de manejo sobre una ONNA 10 me sorprende lo bien que va la bicicleta cuesta arriba. La rigidez del cuadro en conjunto con la postura que se lleva sobre la bici hacen que se transmita de manera eficiente la potencia del pedaleo. Al momento de entrar en los senderos, la bicicleta es ágil y fácil de dirigir. El grupo SHIMANO Deore M5100 de 11 velocidades, con un desarrollo 11-51, te brinda un cambio suave entre marchas, lo que te permite disfrutar plenamente del camino y aventurarte por cualquier tipo de sendero. Y tan pronto te encuentras cuesta abajo, el ángulo de dirección, la horquilla RockShox Judy Silver de aire con 100 mm de recorrido y los frenos de disco hidráulicos SHIMANO MT201 te ofrecen la suficiente confianza para afianzarte sobre los pedales, tomar postura de descenso y sonreír mientras sientes el viento en tu cara.

La gama ONNA se divide en 5 versiones (50/40/30/20/10), con montajes que van desde los 2 platos con 8 velocidades, hasta el monoplato con 11 velocidades, cada versión disponible en 5 tallas (XS, S, M, L y XL). En cuanto al diámetro de rueda nos encontramos con ruedas 29“ en las tallas S, M, L y XL y ruedas 27,5” en las tallas XS y S, además de contar con una versión junior para los más peques de casa.

Indiscutiblemente, uno de los puntos a favor de la Orbea ONNA es su precio, que parte desde los 629 hasta los 1.099 euros en la versión tope de gama, un precio contenido si evaluamos todo que ofrece esta bicicleta, aunque también cabe resaltar otra serie de características que la hacen muy codiciable por los ciclistas que buscan iniciarse en el mundillo de la bici de monte. Así, nos encontramos con un cuadro de excelente calidad y características, preparado para futuras mejoras por parte del ciclista; dicho bastidor cuenta, además, con un paso de rueda que permite montar cubiertas de hasta 2,40. Todas las tallas, a excepción de la XS, vienen preparadas para montar dos porta bidones. Y para aquellos ciclistas que quieran darle un uso urbano o busquen escaparse en un viaje de varios días, el cuadro está preparado para montar pata de cabra y portabultos.

Si algo tuviese que mencionar como un hipotético mejorable, sería el montaje de ejes pasantes en los modelos tope de gama, ya que toda la gama cuenta con ejes de cierre rápido o QR9. Y algo que algunos riders podrían echar en falta es el montaje de bloqueo remoto, que no es mi caso ya que prefiero una estética más limpia en cuanto a la cantidad de cables que se ven en la parte frontal de la bicicleta.

Ya lo dice la marca vasca en la presentación de este modelo: “Toda historia vinculada al mountain bike tiene un comienzo”, y con la nueva Orbea ONNA ese comienzo te enganchará a la montaña desde las primeras pedaladas.

