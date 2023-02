BH CORE Cross, una bicicleta diseñada para disfrutar del camino

Las siglas BH son, desde hace más de un siglo, sinónimo de ciclismo. Muchas son las historias de amor por las dos ruedas que tienen sus comienzos sobre una bicicleta BH, y más son las que a día de hoy aún se escriben. La andadura industrial de BH (Beistegui Hermanos) nace en 1909 en la localidad Guipuzcoana de Eibar, fruto del genio y del espíritu emprendedor de tres hermanos: Cosme, Domingo y Juan Beistegui Albistegui, que desde sus inicios destacaron como auténticos pioneros en la fabricación de bicicletas ligeras, ágiles y fiables.

La ruta transpirenaica, en bicicleta: del Mediterráneo al Cantábrico en trece etapas

Más

Y en el caso de la BH CORE Cross no podía ser de otra manera, una bicicleta eléctrica con cuadro de aluminio y cableado interno, que cuenta con una estética de líneas simples y elegantes, sin tubos sobredimensionados a pesar de albergar una batería de 540Wh que la proveen de gran autonomía, y con un peso más que razonable para una bici eléctrica de tipo urbana (19,8 kg en talla M).

Tanto la estética como la geometría son comparables a las de una bicicleta convencional. La distancia entre ejes de 677 mm, el ángulo de dirección de 71 grados, el reach de 438 mm, el stack de 580 mm y un Factor-Q de tan sólo 163mm (todas las medidas corresponden a una bicicleta talla M), hacen de la BH CORE Cross una bicicleta ágil y de fácil conducción que optimiza el rendimiento, la eficiencia y la ergonomía del ciclista. En la BH CORE Cross te sentirás confiado al moverte por entre el tráfico urbano, recorriendo alguna carretera o aventurándote a explorar algún sendero. Sin importar la experiencia que tengas sobre las dos ruedas, o a qué tipo de bicicleta estés acostumbrado (Carretera o monte), te sentirás cómodo en cuanto des los primeros pedalazos.

En cuanto al conjunto eléctrico nos encontramos con una batería de 540 Wh de capacidad, alojada en el tubo diagonal del cuadro y con una autonomía, según el fabricante, de más de 130 Kilómetros. Como dato a tener en cuenta esta el hecho de que la batería no es extraíble, así que necesitarás de una fuente de alimentación cerca al lugar donde dejas la bici para poder cargarla.

Si por algo ha destacado la marca alavesa desde sus inicios, es por fabricar de manera autosuficiente un gran número de piezas en sus bicicletas. Este es el caso del motor BH-2EXMAG que monta la BH CORE Cross, un motor hecho en casa. BH apuesta por la manufactura y la tecnología local y presenta un motor que se caracteriza por ser extremadamente silencioso, compacto, ligero y potente. Con un peso aproximado de 2.5 Kg, el motor está integrado en el cuadro con un impacto visual mínimo. El centro de gravedad es bajo y cuenta con dos carcasas laterales que lo protegen y garantizan un cierre aislante y hermético. En cuanto a sensaciones el motor aporta una asistencia suave y progresiva, y no genera ninguna fricción en modo de no asistencia. Los 65 Nm de par motor que genera el BH-2EXMAG suponen una potencia extra del 300% sobre la que imprime el ciclista, lo que convierte los trayectos cuesta arriba en un sencillo paseo a por el pan.

El display que nos encontramos en la bicicleta es el BH X Display, que nos aporta información relevante sobre el sistema eléctrico como el nivel de carga de la batería, el rango de asistencia y el modo de asistencia, e información relevante sobre el recorrido como el tiempo del recorrido, la velocidad, la distancia cubierta, la cadencia, la frecuencia cardiaca, entre otros. Información a la cual podemos acceder y manejar desde el mando remoto ubicado en el lado izquierdo del manillar.

El sistema eléctrico dispone de 5 modos de asistencia al pedaleo (ECO, ECO+, SPORT, BOOST y AUTO), y cada uno de ellos entrega un nivel de asistencia determinado siendo el modo ECO en el que menos gasto de batería tendremos y el modo BOOST en el que más potencia recibiremos por parte del motor. El modo AUTO genera una entrega de potencia progresiva en función de las pulsaciones o la potencia entregada por el ciclista. Cada uno de los modos de asistencia es parametrizable desde el menú de ajustes, y se puede modificar por parte del usuario tanto el nivel de asistencia como la aceleración.

Completando el montaje de la BH CORE Cross, nos encontramos con un sistema de transmisión Shimano Deore de 10 velocidades con un cassette Shimano CSM4100 (11-46T), frenos de disco hidráulico Shimano MT200 con discos de 180mm tanto en la parte delantera como trasera, un set de ruedas Neuro Disc en aluminio de doble pared y buje Shimano, con cubiertas Schwalbe Marathon, un sillín Selle Royal Lift, manillar BH MTB Alloy Riser 720mm y puños Ergon GP10. Un excelente conjunto de piezas que acompaña la gran tecnología dispuesta por BH tanto en los componentes eléctricos, como en la geometría del cuadro.

La BH CORE Cross es una bicicleta de carácter híbrido/urbano, y por supuesto el paquete no estaría completa si no contara con esos indispensables de toda bici urbana:

Luz delantera B&M Dopp 35 Lux.

Luz trasera B&M Toplight.

Portabultos y bandas elásticas Racktime

Cubrecadenas BH

Guardabarros delantero y trasero Curana Clite

Pata de cabra Ursus Mooi

Cierre de seguridad Axa Block para rueda trasera anclado al cuadro.

Si estás buscando una bicicleta eléctrica urbana de conducción ágil y cómoda, con la cual puedas cubrir grandes distancias, con una batería que tenga la suficiente autonomía que te lo permita o simplemente no quieres preocuparte por tener que cargar la batería después de cada trayecto corto, definitivamente la BH CORE Cross es una excelente alternativa para ti.

En cuanto a sensaciones la BH CORE Cross me transmitió seguridad en cada pedalazo y sobre diferentes terrenos, característica que considero indispensable en este tipo de bicis, ya que algunos de los posibles usuarios pueden ser ciclistas poco o nada expertos. Durante la prueba de manejo la bicicleta fue ágil al momento de tomar giros y el centro de gravedad bajo permite ganar velocidad sin sacrificar estabilidad. La BH CORE Cross es una bicicleta diseñada para disfrutar del camino, pero si necesitas darle caña es cuestión de subir la asistencia y apretar a tope. El motor es silencioso y la asistencia la entrega de manera progresiva, característica que se agradece cuando estas rodando en ámbitos urbanos, entre coches y con semáforos de por medio. Gran parte de la prueba de manejo fue sobre terreno asfaltado, pero una vez me encontré sobre un terreno más agresivo, la BH CORE Cross me ofreció una sensación de conducción aplomada y para nada nerviosa. BH acierta de lleno con lo que se espera de este tipo de bici, en conjunto la geometría, el sistema eléctrico y los componentes logran un equilibrio que supera con creces el valor invertido al comprar la bici.

¿Te interesa hacerte con otros productos, con accesorios y bicicletas? Puedes encontrar más reseñas en este enlace. Aquí te dejamos alguna sugerencia: