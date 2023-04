La nueva Electra Townie Go! 7D, una bicicleta cómoda para la ciudad que combina tecnología y elegancia

Nada más ver la Electra Townie Go! 7D me entraron ganas de subirme en la bici y pedalear hasta la costa. Me imaginé siendo el protagonista de esa serie televisiva de los años 80 ambientada en California que veía de pequeño, recorriendo la costa sobre una bicicleta tipo cruiser con una tabla de surf atada a un costado. Todo estaba confabulado a mi favor, tenía una bicicleta preciosa por probar, hacía una mañana con un sol primaveral, a pesar de estar en pleno mes de marzo, y tenía kilómetros de costa frente a mí. Así que sin pensármelo dos veces, encendí el motor de la Electra Townie Go! 7D y, equipado con la mejor actitud, me dispuse a disfrutar del recorrido.

Diez rutas para descubrir España en bicicleta

Más

La marca

Electra Bicycle es una marca estadounidense de bicicletas con sede en California. Fundada en 1993, la marca se ha centrado en la fabricación de bicicletas de estilo clásico y relajado, con un enfoque en la comodidad, la facilidad de uso y el estilo.

Electra ofrece una amplia gama de bicicletas que van desde los emblemáticos modelos cruiser, hasta los más convencionales modelos de estilo clásico urbano, todas con un enfoque en la comodidad, la calidad y el estilo. Dentro de los modelos más laureados de la marca, destaca la Townie, que fue presentado al mundo en el año 2003 y desde la fecha se ha convertido en una bicicleta súper ventas en los Estados Unidos, razón por la cual Electra tomó la decisión, en el año 2013, de incursionar en el mundo de las bicicletas de pedaleo asistido con la primera Townie Go!. La marca también se ha asociado con artistas y diseñadores para crear ediciones especiales y únicas de sus bicicletas.

En 2014, Electra se unió al grupo TREK Bicycle Corporation, lo que ha permitido a la marca ampliar su alcance y mejorar su oferta de productos. A través de su compromiso con la calidad, el diseño y la comodidad, Electra se ha ganado una reputación como una de las marcas líderes en el mercado de bicicletas de estilo relajado y confortable.

Townie Go! 7D: tu vía de escape frente al aburrimiento

El cuadro fabricado íntegramente en aluminio 6061, cuenta con la tecnología de Electra “Flat Foot Technology” que se refiere a un diseño patentado de cuadro que permite a los ciclistas mantener los pies en el suelo mientras están sentados en la bicicleta, lo que facilita el equilibrio y la comodidad de conducción, y además, genera sensación de seguridad sin importar si eres un ciclista experimentado o principiante.

La Townie Go! 7D cuenta con una geometría tipo cruiser con el característico manillar alto, el sillín bajo dispuesto en un ángulo de 69,5°, una distancia entre ejes de 118,2 centímetros y un ángulo de dirección de 70°, características que permiten una posición de pedaleo erguida, con una amplia visión frontal y una postura relajada, al tiempo que se obtiene una conducción sencilla y ágil.

En cuanto a los componentes de montaje, nos encontramos con un sistema de transmisión Shimano Tourney de 7 velocidades, con una combinación de cassette 11-34 y plato de 42 dientes, activado por un mando Shimano RevoShift ubicado en el puño del manillar, que permite un fácil cambio de marchas.

Freno de disco mecánico, con discos de 180 mm en ambas ruedas, un sistema de frenos menos potente que los frenos hidráulicos, pero como contraprestación, es un sistema con un mantenimiento más sencillo y sin mayores complejidades mecánicas.

El kit urbano lo completan accesorios como las cubiertas de 27,5 x 2,35“, un par de neumáticos robustos para mayor tracción y confianza. La pata de cabra en aluminio, los robustos guardabarros delantero y trasero y el cubrecadena Painted Chainguard, le imprimen un aspecto retro a juego con la estética de la bicicleta. Y cómo no, el fantástico sillín Electra ergonómico con elastómeros, un sillín ancho y acolchado que proporciona una comodidad excepcional para los ciclistas, ideal para recorridos urbanos diarios y paseos más largos los fines de semana.

Sistema eléctrico

En el cuarto de máquinas nos encontramos con el motor Hyena integrado en el buje, que proporciona una asistencia eléctrica suave y potente al pedalear. Con una potencia de 250 watios y un par motor de 40 Nm, el motor Hyena es silencioso y eficiente en el uso de la energía, lo que significa que proporciona una experiencia de conducción suave y fluida, mientras maximiza la duración de la batería.

El sistema está alimentado por una batería de iones de litio de 250 Wh que ofrece una duración de hasta 65 kilómetros, dato entregado por el fabricante, lo que es suficiente para la mayoría de los trayectos urbanos, e invita a realizar trayectos de muchos más kilómetros. Además, la batería se puede recargar fácilmente en cualquier toma de corriente en aproximadamente 4-5 horas. Y si aún quieres más autonomía, Electra ofrece la posibilidad de llevar un range extender con 250 Wh de potencia adicionales, para disfrutar de recorridos más largos o simplemente olvidarte de recargar las baterías de tu Townie Go! 7D durante varios días.

Al frente del sistema eléctrico encontramos el mando remoto Hyena LED, que de manera sencilla permite ajustar el modo de asistencia, al tiempo que entrega información sobre el nivel de carga y el modo de asistencia actual. Desde este mismo mando se enciende y se apaga el sistema. Un mando sencillo y funcional, que acompaña a la perfección la estética de la Townie Go! 7D.

Prueba de manejo

La experiencia de andar en la bicicleta Electra Townie Go! 7D es única y agradable. La bicicleta está diseñada para ser cómoda y fácil de manejar, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una forma tranquila de moverse por la ciudad. Su posición de conducción vertical y relajada, ayuda a reducir la tensión en el cuello, la espalda y los hombros. El diseño del cuadro con un sloping bajo facilita el montaje y desmontaje de la bicicleta.

Nos ha gustado la manera en la cual el motor Hyena entrega la potencia, ya que lo hace de manera progresiva y sin molestos sobresaltos o picos de potencia que van en contra de un pedaleo natural; esta característica es muy importante en bicicletas eléctricas urbanas, en las que un sobresalto en la entrega de potencia te puede hacer pasar un mal momento, especialmente si se trata de un ciclista poco experimentado. Además, cabe destacar que, rodando sin la asistencia activada, el pedaleo es totalmente natural, libre de fricciones artificiales.

Dos modelos, una talla y mucha diversión

La Townie Go! 7D está disponible en dos versiones, Townie Go! 7D EQ Step-Over con el tubo horizontal alto y dos opciones de color, y Townie Go! 7D EQ Step-Thru con el tubo horizontal bajo y cinco opciones de color. Ambos modelos cuentan con un peso aproximado de 20,9 Kg, y según especificaciones del fabricante, permiten un peso máximo, sumando el peso del ciclista, la bicicleta y el equipaje, de 136 kilogramos. La particularidad de la Townie Go! 7D, reside en que se fabrica en una única talla, y gracias a su geometría, abarca un amplio rango de ciclistas, de todas las tallas

La Townie Go! 7D de Electra es una bicicleta versátil, cómoda y fácil de usar. La combinación de tecnología avanzada y diseño elegante, hacen de la Townie Go! 7D una excelente opción para aquellos que buscan una bicicleta eléctrica de alta calidad, a un precio contenido (1.999,00€ PVP), recibiendo a cambio una forma sostenible y eficiente de moverse por la ciudad.

Ficha técnica

Cuadro

Material: Aluminio 6061-T6

Tallas: M (talla única)

Transmisión

Bielas: Aluminio, 170 mm, plato de 42 dientes

Cassette: 7-vel 14-34 dientes

Cadena: KMC Z7

Pulsador: Shimano Revo 7-speed twist

Cambio: Shimano Tourney TY 7-speed

Pedalier: Hyena T47 con sensor de cadencia y de potencia

Motor: Hyena 250 W

Batería: Hyena 250Wh

Display: Hyena LED

Ruedas

Llantas: Aluminio anodizado 27.5″x36h

Buje delantero: Aluminio low-flange con disco 6 tornillos, 36h, QR

Buje trasero: motor Hyena

Neumáticos: 27.5×2.35″

Componentes

Frenos: Mecánicos, discos de 180 mm

Potencia: Aluminio forjado, 80 mm

Dirección: Acero, 1-1/8“

Manillar: Aluminio, 25,4 mm, 4º elevación

Puños: Comfort kraton

Pedales: plataforma con non-slip

Tija del sillín: Aluminio, 27,2×400 mm

Sillín: Electra ergonómico con elastómeros

Luces: Spanninga LED

Pata de cabra: Electra, aluminio

¿Te interesa leer otras reseñas y saber más sobre 'Bicicletas y equipamiento'? Puedes encontrar más en este enlace. Aquí te dejamos alguna sugerencia: