La Audiencia de Álava rechaza el último recurso posible de De Miguel y le enseña la puerta de la cárcel

La Audiencia Provincial de Álava, en un auto notificado este martes, ha desestimado el recurso de súplica presentado por la nueva abogada de Alfredo de Miguel, Estefanía Rojo. De este modo, en las próximas horas el que fuera 'número dos' del PNV de Álava será citado para recibir un mandamiento de entrada en prisión en el plazo de diez días naturales, aproximadamente en torno a la festividad alavesa de San Prudencio. De Miguel, según ha quedado probado, era el líder de una trama de corrupción y ha recibido una pena de más de doce años de cárcel, nueve de cumplimiento efectivo.

El expolítico, en esta fase de ejecución de las penas firmes avaladas por el Tribunal Supremo de un caso iniciado en 2009, había intentado evitar la cárcel con un recurso 'in extremis'. En él, se alegaba que se había pedido un indulto parcial para el único de los delitos individuales de su pena global que supera los dos años, la barrera que habitualmente se emplea para conceder suspensiones. Se perseguía que en tanto en cuanto no se resuelva la medida de gracia, una decisión política en manos del Gobierno de España, quedara paralizada la entrada efectiva en la cárcel. La Fiscalía, como adelantó este periódico, ya se había opuesto a tal posibilidad con un informe firmado por el fiscal Josu Izaguirre.

Fuentes judiciales indican que éste era el último recurso posible. Ahora, sin embargo, podría solicitar algún tipo de suspensión extraordinaria por motivos de salud o por otras razones estipuladas en la normativa penitenciaria. En todo caso, estos intentos ya no detendrán la cuenta atrás para el ingreso efectivo en un centro penitenciario. “Una vez que la causa relativa a este condenado recurrente llegue a la oficina de ejecución, será nuevamente citado a efectos de entregarle el mandamiento de ingreso, como se recoge en el auto, y será en ese momento, cuando ya se abra la ejecución contra él con número concreto, cuando podrá hacer las peticiones oportunas relativas a la posible suspensión de la pena conforme a los artículos 80 y siguientes del CP, o bien la posible aplicación del artículo 4.2 del CP de suspensión mientras se tramita el indulto, o el posible levantamiento del embargo sobre determinados bienes como solicita en su escrito de recurso. Pero, lógicamente, todas estas cuestiones planteadas por vía de recurso no pueden ser resueltas ahora en este recurso de súplica porque son completamente 'ex novo' respecto al contenido del auto dictado el día 15 de marzo de 2023 por la sala decretando la firmeza de la sentencia”, alega el tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo.

En el caso de otro de los condenados, el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, se ha accedido a que reciba el mandamiento de entrada en prisión no en Vitoria sino en un juzgado próximo a su residencia, en Bizkaia. De Miguel también reside allí, en concreto en una casa de Gorliz cuya reforma fue costeada por uno de los empresarios de la trama a cambio de buena entrada con un político influyente, según confesó en el juicio Prudencio Hierro. Por ello, podría no tener que regresar a la Audiencia de Álava a hacer el trámite.