El baloncesto se moviliza en Vitoria para salvar las históricas canchas urbanas de Los Herrán que inauguró el Baskonia

Este fin de semana, el último del verano de 2023, suena a baloncesto en las 'canchas negras' de la calle de Los Herrán de Vitoria. Así ha ocurrido en los últimos cuarenta años. Este recinto de asfalto, abierto y gratuito, fue inaugurado en 1983 con un partido amistoso del Baskonia, que en aquel año puso la primera piedra de su proyecto internacional con el fichaje de Essie Hollis, exjugador de los Detroit Pistons. Se enfrentó y ganó al Gasteiz. Varias generaciones de jugadores se han fogueado allí. Ahora, la reforma integral de la gran avenida, cuya primera fase se iniciará a mediados de octubre, prevé hacer desaparecer ese espacio. Y el mundo del baloncesto se ha empezado a movilizar bajo la batuta del periodista Roberto Arrillaga, que se ha propuesto reunir 1.500 firmas para que se replantee el proyecto.

“Vi con mis hijos la película 'Cadena perpetua', en la que el protagonista mandaba una carta todos los días al Ayuntamiento para que pusieran una biblioteca. Y pensé en hacerlo yo con esto”, bromea Arrillaga. El periodista pone los antecedentes. “El anterior alcalde, Gorka Urtaran, presentó la reforma de Los Herrán. Además de cambiar el tráfico y demás, esta zona deportiva la cambian y la dejan en zona verde y estanque de tormentas. Pregunté y nos dijeron que iban a poner una canasta. Lo dejé pasar pero, a principios de verano, vimos que empezaban las obras en octubre. Nos plantaron un cubo informativo en la antigua estación de autobuses y se ve que directamente se suprime la cancha”, explica. Su Change.org bordea ya las 1.500 firmas y vecinos y asociaciones se han puesto en contacto con él para hacer presión. Hasta se ha organizado un 3x3. “Todo el mundo que ha jugado al baloncesto ha echado unos tiros allí. Es algo así como 'que no se quiten esas canastas en las que yo he jugado'”, abunda.

El lugar y el deporte siempre han ido de la mano. El terreno eran las traseras del antiguo cuartel de Artillería de la avenida de Santiago y allí había una pista de atletismo e instalaciones para que los reclutas practicasen varios deportes. Y en las 'canchas negras' no solamente ha habido baloncesto. También se ha jugado futbito y, más recientemente, vitorianos de otros países han importado voleibol o incluso críquet.

“Las canchas de Los Herrán siempre han sido un lugar de encuentro, aire para la actividad física de la ciudad. Son un monumento al deporte aficionado, no reglado, libre, espontáneo, sin ataduras ni organizaciones”, señala José Emilio Gómez, exentrenador ayudante de la primera plantilla del Baskonia con Dusko Ivanovic y también técnico en sus categorías inferiores. “Aunque sea poner el burro por delante, yo no habría sido entrenador del Baskonia ni habría ganado la Copa del Rey y la liga ACB de no haber podido participar en esta competición y en esas canchas. Me permitió adquirir experiencia como jugador, como entrenador y como organizador. Pude participar del deporte, algo que me impedían en mi colegio, Marianistas, por no tener el nivel competitivo que demandaban”, explica Gómez recordando que hace tres décadas y media se creó allí un torneo llamado Intercentros para que pudieran jugar los colegios de la ciudad. “Era un lugar especial donde dar cabida a alumnos y practicantes que no tenían espacio en el deporte reglado por no tener el nivel selectivo que prima en otros ámbitos”, añade.

Gómez recuerda a cientos de personas los fines de semana en Los Herrán durante el Intercentros y también cómo algunos de los “mejores jugadores que ha dado el deporte de la canasta en Álava” han pasado por allí, como el “espectacular” escolta Carlos Ortiz de Zarate o “el mejor alero que dio el colegio San Ignacio”, Txus Blanco. “El árbitro internacional paralímpico Juanma Uruñuela dio sus pasos iniciales con el equipo de Arriaga”, rememora.

Arrillaga, en su recogida de firmas, menciona Rucker Park, las pistas callejeras en el Harlem neoyorquino. En Los Herrán ninguna estrella de la NBA ha metido un 66 puntos como Kevin Durant allí pero el exentrenador del Baskonia cree que la filosofía es la misma. “La idea de los campos abiertos y del 'streetball' es una fórmula muy arraiga en Estados Unidos. A nadie se le ocurriría eliminarlos. Son pulmones para los barrios y lugares a los que rendir visita. Cuando estaba en el Baskonia y llevaba la cantera, entrenaba muchas veces en Los Herrán”, señala Gómez.

El área de Espacio Público del Ayuntamiento ha recaído, tras las elecciones, en la teniente de alcaldesa y líder del PNV, Beatriz Artolazabal. Desde el equipo de la exconsejera insisten en que “no hay nada decidido” sobre las canchas de Los Herrán y que no hay que precipitarse. “Tenemos adjudicada la primera fase y empiezan las obras a mediados de octubre. Las canchas formarían parte de la segunda fase del plan. Y no hay ni proyecto constructivo ni financiación para eso”, explican desde el Ayuntamiento.

Con todo, admiten que “en el proyecto inicial, donde están las canchas, viene una campa verde”. “Pero era solamente una idea. Lo que estamos trasladando es que no está decidido lo que se va a hacer. Pero sí entendemos que no van a estar como en la actualidad. No nos gusta que sean un espacio de competición”, explican estas fuentes oficiales. Eso sí, recalcan que sea cual sea la propuesta final “será consensuada con los vecinos”. “Se abrirá un proceso participativo, como con la primera fase”, garantizan.

“Los Herrán trajo un 'boom' para el baloncesto. Antes había que saltar las vallas de los colegios si querías jugar. Si los chavales no tienen espacios, saldrán menos. Solamente te puedes echar unas canastas si tienes donde”, señala Arrillaga, que ha titulado su campaña '¡Salvemos el basket en Los Herrán!'.