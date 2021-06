Masiva marcha en Basauri para condenar una agresión homófoba: "No estamos rogando nuestros derechos, sino exigiéndolos"

Le dijeron que tenía que irse de un parque de su pueblo por ser un "maricón de mierda" y no se fue. No amedrentarse ante los insultos y desprecios hizo que uno de los jóvenes que le estaba atacando le agrediera por la espalda proporcionándole todo tipo de golpes, puñetazos, patadas y empujones. Los amigos del agresor, en lugar de detenerle, prosiguieron con la paliza hasta dejarle inconsciente. En total le atacaron 13 personas, de las cuales 9 están investigadas por la Ertzaintza.

Este es el suceso que el pasado domingo de madrugada vivió Ekain, un joven de Basauri, mientras se encontraba con su novio y unos amigos. Para denunciar la agresión y en contra de la homofobia, miles de personas han acompañado este jueves a Ekain y a su familia en una manifestación que ha recorrido las calles del municipio, desde el Ayuntamiento hasta terminar en el parque que le agredieron.

"Nadie debe ser discriminado ni por razón de raza, sexo, ideología ni orientación sexual ni mucho menos ser abofeteado. No estamos aquí rogando nuestros derechos, estamos aquí exigiéndolos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo, en especial a Ekain. Como bien sabéis 13 personajes le agredieron hasta el punto que todos sabemos. ¿La razón? Su orientación sexual. No estamos dispuestos a permitir semejante barbaridad, necesitamos estar todos juntos y unidos en esta lucha. Desgraciadamente este no es ni el primer ni el último caso. Por ello, os pido por favor que luchéis junto a todo el colectivo. La homofobia es una pandemia no reconocida, hagámosla conocer", ha denunciado Kevin, novio de Ekain tras la manifestación. El joven ha finalizado sus palabras con un "te amo", que Ekain ha respondido con un emotivo abrazo.

Ekain ha estado arropado por su novio y su madre durante toda la concentración. "Ha estado muy en la brecha, ahora mismo está muy nervioso", ha contado Silvia, la madre de Ekain sobre su hijo. La madre ha querido agradecer el apoyo tanto de Basauri como del resto de Euskadi y a nivel estatal. Sin poder contener las lágrimas, a la llegada al parque de Bizkotxalde, donde el joven fue agredido, ha abrazado a su hijo, rodeados por miles de personas portando carteles a favor del movimiento LGTBI y banderas arcoíris.

Representantes de las agrupaciones convocantes, entre las que figuran grupos como Koordinadora 28J, Intifada Marika, EHGAM y Sare lesbianista, han denunciado la paliza y expresado su "más absoluto y rotundo rechazo hacia todo tipo de agresiones discriminatorias". En un comunicado que ha sido leído en el centro de la plaza del parque junto a Ekain y Kevin han realizado un llamamiento a los posibles testigos de esta agresión para que, preservando su identidad, aporten información sobre el suceso para poder llevarse acabo la identificación de más atacantes.

Ekain, visiblemente afectado, ha llevado en todo momento gafas de sol. En los brazos aún se podían apreciar los moratones tras la paliza recibida. Tras lo ocurrido aquella noche, testigos llamaron a emergencias y la Policía Local de Basauri acudió al lugar de los hechos. Al comprobar la situación del joven, la policía tuvo que solicitar una ambulancia para atender al herido de múltiples contusiones en diferentes partes del cuerpo. Finalmente, fue trasladado al hospital de Galdakao para recibir asistencia médica. Este jueves ha querido agradecer a todos los asistentes y a su familia por su apoyo.

Vecinos y vecinas de todas las edades se han volcado en el caso y se han manifestado tras una pancarta en la que se leía "Homofobiarik ez. Ninguna agresión sin respuesta". Algunos, como Oihane y Erika, son amigas de Kevin y conocían de vista a Ekain. "Me parece imperdonable. No sabía que pasaban estas cosas aquí, a Ekain no lo conocemos mucho, pero a Kevin sí, solo tiene un año más que nosotras y todos somos de Basauri", comenta Oihane a este periódico durante la manifestación.

Otras, en cambio, como Amaia y Oier, no les conocían, pero eso no ha impedido que salieran a manifestarse en contra de lo que han pasado. "Es un horror, parece que estamos avanzando y de repente pasan cosas como esta que te demuestran que no", señala Oier, portando una bandera arcoíris.

No solo los jóvenes han recorrido las calles en apoyo a Ekain y Kevin y en contra de la homofobia. También lo han hecho familias con hijos pequeños y mujeres mayores como Maribel y Nandi: "Somos de aquí, de Basauri, y tenemos que salir a defender los derechos de todos, porque estas cosas han pasado siempre y van a seguir pasando. Si te dijera lo que pienso de esto, me meterían en la cárcel, no entiendo cómo le pueden hacer algo así por ser quien es y como quiere ser", manifesta Maribel, que porta una camiseta de Naizen, la asociación de familias de menores transexuales.

Las investigaciones y el trabajo conjunto de la Ertzaintza y la Policía Local han permitido la identificación de nueve jóvenes, de entre 18 y 27 años, que constan como presuntos participantes en la agresión en las diligencias instruidas por el caso y que serán remitidas a su finalización al Juzgado correspondiente.

Los grupos de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han suscrito este jueves un texto en el Parlamento Vasco para mostrar la repulsa de la Cámara y de sus representantes institucionales a la agresión. El texto al que se ha dado lectura incorpora un "enérgico" rechazo a lo ocurrido y la Cámara "tiende la mano" a Ekain Perrino y a sus allegados para que dispongan de "todos los recursos necesarios", sean "psicológicos, jurídicos, sanitarios, de información o de acompañamiento". "Instamos a la Fiscalía a actuar de oficio ante esta agresión y ponga todos los medios disponibles para la protección, reparación y la no revictimización de la víctima y de su entorno. Ninguna agresión sin respuesta", han añadido.