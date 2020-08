Bilboko Konpartsak suspende el programa alternativo de Aste Nagusia por la "gran propagación de la COVID-19"

Bilboko Konpartsak ha tomado "por unanimidad" la decisión de suspender la 'Aste Nahasia', el programa alternativo a la cancelada Semana Grande de Bilbao, ante la "gran propagación del COVID-19 durante las últimas semanas" en Bilbao y en Euskadi. Según ha indicado el colectivo de comparsas en un comunicado, la Aste Nahasia era "un sencillo programa de iniciativas lúdicas y culturales" que, a partir del 22 de agosto, fecha en la que se debían iniciar las fiestas en la capital vizcaína, iba a "sustituir" a la Aste Nagusia. Han asegurado también que esta iniciativa cultural tenía como objetivo "entretener, ofrecer cultura y alegrar a un Bilbao afectado por la pandemia y la crisis económica". Según han recordado, este "sencillo programa de iniciativas lúdicas y culturales" iba a ser llevado a cabo por Bilboko Konpartsak "desde el cuidado mutuo, con medidas de salud, y guiados por criterios de prevención, de forma popular, feminista, euskaldun, ecologista y de la forma más participativa posible".

No obstante, las comparsas adoptaron anoche "por unaminidad" la decisión de suspender este programa alternativo, "condicionadas", según han destacado, "por la situación" derivada de la pandemia del coronavirus. Según ha apuntado, finalmente "ha priorizado no promover ni siquiera la más mínima afluencia de personas ante la gran propagación del covid-19 durante las últimas semanas". Por ello, ante el incremento de contagios, ha optado por unanimidad suspender 'Aste Nahasia'. De este modo, según han indicado, las comparsas han decidido que este año no se desarrolle el trabajo realizado por cientos de comparseras desde septiembre, que se han adaptado "una y otra vez" a las medidas sanitarias de cada momento, ante "la crisis del covid-19 que ha sido y sigue siendo triste y cruel". Las comparsas han reivindicado desde marzo, según han recordado, que "este pueblo necesita sonrisas, ilusión, esperanza y deseo de fiesta", pero "como como avisaron en julio, sin llenar las UCIs". Por tanto, han priorizado los "criterios sanitarios, de prevención y el cuidado mutuo", han subrayado.

"Imposiciones del Ayuntamiento"

Por otra parte, las comparsas han criticado "las imposiciones del Ayuntamiento de Bilbao y los obstáculos" puestos por la institución, que han condicionado totalmente las autorizaciones de las actividades". Según han dicho, las comparsas y las comisiones de fiestas de los barrios no han recibido del Ayuntamiento de Bilbao "más que obstáculos y desprecio" y "al igual que hizo Castañares en 1980, ha optado por la vía de la imposición, eliminando los espacios que hasta ahora representaban la colaboración, como ha hecho con la Comisión Mixta de Fiestas de Bilbao".

En cuanto a los permisos para organizar Aste Nahasia, Bilboko Konpartsak ha denunciado estar "aún" a la espera de una respuesta oficial, pese a contar con todas las medidas sanitarias estrictamente garantizadas. "Mientras que el programa municipal Bilbao Uda está programado durante todo el verano, Aste Nahasia parece ser el único problema, como si el covid-19 diferenciara iniciativas populares, privadas e institucionales, o como si una semana antes o después fuera más contagiosio", han denunciado

Las comparsas iban a utilizar, según han dicho "las más estrictas medidas sanitarias" en las actividades suspendidas, para llevar a cabo el programa y "garantizar la salud de las participantes". En este sentido, la federación de comparsas "adoptó y extremó" los protocolos sanitarios utilizados en actos del Ayuntamiento de Bilbao y otras instituciones públicas y privadas al diseñar su "sencillo programa de iniciativas lúdicas y culturales". Para evitar aglomeraciones, Aste Nahasia estaba compuesta por 51 actividades que se repartían en cinco espacios: sesiones de bertsos, conferencias, talleres infantiles, muro de escalada, mercados de baserritarras, cine, obras de teatro, conciertos acústicos, talleres de ciencia, juegos de mesa, campeonatos de triples y degustaciones, entre otros.