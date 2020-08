Donostia, sin fiestas pero con decenas de actos en el agosto de la pandemia

Este sábado, 8 de agosto, tocaba pedirle un año más al artillero que le diera fuego a la Semana Grande de Donostia. Pero, como en los Sanfermines de Pamplona o en La Blanca de Vitoria, la pandemia ha frustrado casi todos los planes de 2020. Sin embargo, en la ciudad sí se ha programado un amplio cartel de eventos durante el mes de agosto bajo la marca ‘Abuztua Donostian’ –cuya web es la de la Aste Nagusia- y que arranca al tiempo que tendrían que iniciarse las fiestas ordinarias.

Los casos de coronavirus se disparan en Euskadi: 428 casos en 24 horas, 311 de ellos en Bizkaia

Saber más

En Donostia, como en tantas instituciones de Euskadi, gobiernan en coalición PNV y PSE-EE y los socialistas, “por responsabilidad”, han decidido que no acudirán a esa apertura de ‘Abuztua Donostian’. “No le vemos mucho sentido. Las palabras de la consejera, Nekane Murga, iban en la línea contraria. Entendemos que cuando se plantearon las ‘no fiestas’ había una situación un poco más favorable, pero en los últimos días el coronavirus ha evolucionado de una manera un poco más preocupante. Es un criterio de prudencia”, indica el edil socialista Enrique Ramos citando los dos millares de PCR que realizará el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como consecuencia de un foco detectado en un bar de una zona de poteo muy transitada, el Ramontxu Berri. En la oposición, EH Bildu también ha opinado que no es una decisión acertada –“es celebrar una Semana Grande encubierta”- y el PP critica el mensaje “contradictorio” que transmite.

Las palabras de la consejera Murga iban en la línea contraria. Cuando se plantearon las ‘no fiestas’ había una situación un poco más favorable, pero en los últimos días el coronavirus ha evolucionado de una manera un poco más preocupante PSE-EE

Fuentes de la parte del PNV del Gobierno municipal recalcan que es un error entender ‘Abuztua Donostian’ como un programa alternativo, para empezar porque se extiende más allá del calendario habitual de las fiestas. “Desde el principio hemos dicho que este año no hay fiestas y que no toca hacer fiestas. El alcalde, Eneko Goia, hizo un llamamiento expreso a la responsabilidad de la gente. La programación no es de fiestas, son actividades socioculturales”, indicen desde Alcaldía, donde anuncian que Goia ni siquiera asistirá al acto inicial del programa estival por otro compromiso en la agenda. Este evento incluirá actuaciones musicales o de magia, se celebrará en el exterior del Palacio Miramar y tendrá un aforo previa invitación para no más de un centenar de personas.

Indican desde el PNV que el planteamiento de las actividades de este mes de agosto –que incluyen gigantes y cabezudos, deportes acuáticos, pequeños conciertos o ferias gastronómicas- tiene una serie de premisas: “Al aire libre, espacios controlados y no abiertos, aforo limitado y, por supuesto, medidas de higiene”. Añaden estas fuentes que “desde que ha empezado el verano llevamos ya actos de este perfil” y citan el caso de la víspera de San Juan, con “400 personas en la Plaza de la Constitucón”.

“Y hemos tenido el Jazzaldia y ahora la Quincena Musical. En todos se cumplen esas premisas. Por lo que hemos visto, no es ahí donde se han producido los contagios. Al revés, no hemos tenido ni uno. No es este tipo de actividades donde hay riesgo. Los datos nos indican que la transmisión sucede en otras actividades como el ocio o las terrazas”, explican desde el PNV, que recuerda la importancia del sector cultural y el alcance de la crisis que está viviendo. “Necesita también mantener una cierta actividad. También tiene que comer. Lo están pasando mal. Hay que buscar un equilibrio”, abundan desde Alcaldía, que han encontrado en Elkarrekin Podemos un aliado de este argumento.

Desde el principio hemos dicho que este año no hay fiestas y que no toca hacer fiestas. Pero el sector cultural necesita también mantener una cierta actividad PNV

En el PNV rechazan cualquier polémica y remarcan que el compromiso de Goia con la suspensión de todas las fiestas populares es firme. “Hemos recibido un montón de peticiones de asociaciones de barrio para organizar fiestas y se les ha dicho que no se va a colaborar. Prácticamente ningún barrio celebra sus fiestas. Y, como dato, esta misma semana hemos tenido a Piratak [que anualmente llenan la bahía de La Concha en fiestas con un abordaje] y nos han criticado porque no hemos promovido una serie de actividades suyas”, indican las fuentes consultadas. El PSE-EE, aunque no participe, tampoco considera que haya una crisis política en el Gobierno de coalición y confía en que todos los eventos cumplirán con creces las medidas de higiene y seguridad.

‘Abuztua Donostia’ arranca a las 19.00 horas y, según el programa, la apertura es “una muestra de la amalgama de actividades” que se sucederán en el verano especial de 2020 pero también el recuerdo de lo que pudo ser. A partir del pistoletazo de salida, habrá desde un concurso de merluza en salsa verde en El Antiguo este domingo hasta ‘txarangas’ itinerantes o esgrima infantil. Se cerrará con “actividades conmemorativas del 31 de agosto”, una fecha clave para la historia de San Sebastián por el incendio que se produjo en tal fecha en 1813, en la Guerra de la Independencia.