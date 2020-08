Los casos de coronavirus se disparan en Euskadi: 428 casos en 24 horas, 311 de ellos en Bizkaia

La escalada de casos de COVID-19 en Euskadi continúa imparable, singularmente en Bizkaia. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado este viernes de 428 nuevos positivos, el 7,21% del total de pruebas realizas (5.929). Hace solamente una semana había 200 casos y la media en las últimas dos semanas era de unos 180. No había peor dato desde el 2 de abril, los días que se consideran como pico de la pandemia en Euskadi ya que fueron los peores en cuanto a ocupación de las UCI y mortalidad. Y no es solamente una cuestión de que ahora se hagan más pruebas: tampoco desde abril se conocía un porcentaje tan elevado de positivos en las labores de rastreo.

El principal punto de preocupación se halla en Bizkaia, con 311 casos en solamente 24 horas. De ellos, 173 se han dado en Bilbao. En la ciudad ha habido 633 infectados en siete días. La capital vizcaína ya ha superado a Vitoria como el municipio vasco con más casos acumulados en toda la pandemia. La incidencia también se ha disparado en la segunda población, en Barakaldo, con 38 casos.Otros municipios del área metropolitana como Basauri, Getxo o Leioa tiene también crecimientos de dos cifras. Osakidetza no ha informado de la existencia de focos nuevos que puedan justificar estas cifras. De hecho, los detectados en fechas recientes en dos discotecas (Fever y Back&Stage) y en el 'batzoki' del PNV en Erandio Goikoa -ocho casos allí- parecen más o menos controlados. Las pruebas realizadas en este último foco son 801 y habría cinco positivos, aunque no se aclara si son casos nuevos o el total del foco. Quedan pendientes otras 253 PCR.

Si la tranquilidad se había instalado en Gipuzkoa tras unos intensos meses de junio y julio plagados de rebrotes en numerosas localidades, ahora Osakidetza anuncia la necesidad de realizar como poco 1.450 pruebas PCR a los clientes de un bar del centro de Donostia, Ramontxu Berri. Según 'El Diario Vasco', allí habrían sido detectados cinco casos y se busca hasta dónde ha llegado la cadena de contagios. El local se ubica en una zona de poteo muy transitada. Son 74 los nuevos positivos en Gipuzkoa, un crecimiento también importante. De ellos, 19 son en la capital, que acumula 67 en una semana. Pero hay 10 más en la cercana Lasarte-Oria.

Dos fallecimientos en las últimas 24 horas

En el caso alavés, los positivos caen en Álava hasta 38, 29 de ellos en Vitoria y 6 en Llodio. Se emitió una alerta de salud pública a los clientes de un bar de Salvatierra-Agurain llamado Kokolo pero no hay positivos en ese municipio ni datos concretos sobre el posible foco. Además, hay cinco infectados más residentes fuera de Euskadi. 169 de los 428 son personas de entre 30 y 50 años, lo que muestra a las claras el incremento de la edad media de los contagiados, que antes eran jóvenes e incluso adolescentes en su mayoría.

El crecimiento de la pandemia ya se está notando poco a poco en la red hospitalaria y este jueves ingresaron con COVID-19 16 personas, el tope en muchas semanas. Son 66 los hospitalizados totales, seis de ellos graves en UCI, otra cifra que no para de crecer. Osakidetza no ofrece datos actualizados sobre los fallecimientos, pero la estadística de 'exitus letalis' muestra que se han producido dos nuevas muertes de pacientes con COVID-19, seis en 72 horas.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ya advirtió de que la situación no tiene visos de mejorar y que muchas personas contagiadas ahora tendrán que ser hospitalizadas en "ocho o diez días" porque el virus no ha perdido virulencia. Y la pandemia no tiene visos de remitir. El denominado R0 -que sirve para conocer los casos que genera cada positivo- sigue por encima de 1, es decir, multiplicando la cadena de contagios. Ahora mismo se halla en 1,40. Se pueden consultar en este especial interactivo más datos actualizados sobre la pandemia en Euskadi.