Barakaldo organiza una recogida solidaria de juguetes ante la imposibilidad de celebrar el Rastrillo Infantil Solidario

El coronavirus impide que este año Barakaldo celebre su tradicional rastrillo Infantil solidario; una iniciativa promovida por las AMPA de los 19 centros educativos del municipio, que consiste en la venta de juguetes de segunda mano y la donación de la recaudación a una entidad solidaria. Según informa el Ayuntamiento, las nuevas restricciones sanitarias "hacen impensable" llevar a cabo este proyecto, en el que anualmente se implican cientos de alumnos de Primaria. A pesar de ello, el consistorio ha organizado una recogida solidaria de juguetes durante los días 11, 12 y 13 de diciembre.

"La gran participación tanto de niños y niñas voluntarias en la venta de juguetes, la participación de padres, madres y profesorado, y la gran asistencia de público durante la tradicional jornada del Rastrillo Infantil Solidario hace imposible lograr cumplir con las medidas de distanciamiento y seguridad sanitaria necesarias. Algunas Asociaciones de Padres y Madres nos han propuesto promover de forma alternativa una recogida de juguetes que pueda servir a alguna entidad para realizar la labor social y solidaria que representa el objetivo del propio Rastrillo Solidario. Y hemos decidido coger el guante y organizarlo", ha indicado la alcaldesa Amaia del Campo.

En este sentido, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Cáritas Bizkaia, y más en concreto con su Proyecto Koopera, para estudiar la forma en que esta recogida de juguetes pudiera cumplir los objetivos habituales del Rastrillo. "Ya durante las 19 ediciones anteriores del rastrillo hemos colaborado con Koopera ya que ellos se han encargado siempre de los juguetes no vendidos durante el Rastrillo Infantil Solidario, por lo que han aceptado ilusionados el reto que les proponíamos", ha explicado Del Campo.

Así, los días 11, 12 y 13 de diciembre se habilitará la cafetería de Clara Campoamor para que todas las personas interesadas puedan depositar juguetes de segunda mano, preferiblemente juegos de mensa, muñecos, muñecas, (evitar peluches, libros y juguetes demasiado pequeños). Koopera recogerá los juguetes, los desinfectará y los pondrá a la venta en los locales que dispone en Bizkaia, con precios sociales.

"Este año creemos que es más importante que nunca seguir manteniendo ese espíritu solidario que tanto nos caracteriza a los y las barakaldesas. El Rastrillo Infantil Solidario siempre ha tenido muy buena acogida en nuestra ciudad, reuniendo a un gran número de familias en la Herriko Plaza. Esta iba a ser una edición muy bonita, la número 20 del Rastrillo Infantil Solidario, pero no pasa nada, el año que viene haremos las celebraciones oportunas. Porque ahora el espíritu de este Rastrillo es más necesario que nunca y queremos que las familias sigan teniendo acceso a esos juguetes de segunda mano, que no solo promueven la económica circular sino que también son una gran ayuda para que las y los niños puedan contar con regalos estas Navidades", ha indicado la alcaldesa. "Por todo eso quiero animaros a colaborar en esta iniciativa, entregando esos juguetes que están en perfecto estado y que ya no se usan en casa. De esa manera entre todos y todas cumpliremos con el espíritu del Rastrillo Infantil Solidario", ha concluido.

Recaudación para Koopera

La recaudación de este año, por lo tanto, recaerá en Koopera, que es un proyecto en el que personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad trabajan a través del comercio de segunda mano abriendo tiendas en diferentes municipios. De esta manera, se genera empleo dirigido a personas vulnerables y se ofrece una salida social a aquellos productos que les son donados o que son recogidos en los diferentes contenedores instalados en muchos municipios (los blancos). Los precios a los que se venden estos productos cumplen también la consigna social pues permiten a muchas personas adquirir los mismos a un precio ajustado.

Días y horarios para la recogida de juguetes

La recogida se realizará en el local de la cafetería de Clara Campoamor (Centro cívico de Clara Campoamor).