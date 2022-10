Pasión por las carreras de montaña y la naturaleza salvaje de la isla de La Palma

La corredora de montaña Sara Peña ha encontrado en las ultra trails, las carreras más largas y duras, la mejor manera de fusionar sus pasiones: el deporte, los viajes y el conocer gente nueva. A sus 47 años acaba de quedar undécima del mundo en su categoría de skyrunner y ya prepara el calendario del año que viene. “Estoy feliz, en forma y con muchas ganas de seguir sumando experiencias”, asegura, tras una temporada en la que más de cuatro corredoras vascas han quedado entre las cinco primeras del mundo y en la que más de 51 jóvenes han participado en alguna de las carreras.

En Piedra de Toque recorrimos esta pasión por las carreras de montaña en Euskadi a través un radio show celebrado el pasado jueves en la tienda Fnac de Bilbao, en el que compartimos una agradable conversación con Sara Peña y Iokin Garai, miembro de la Federación Vasca de Montaña. Con ellos descubrimos, además, el potencial de la isla de La Palma, un escenario ideal para las carreras de ultra trails gracias a sus senderos, volcanes y cielos estrellados.

“A mí el monte sobre todo me da libertad: cuando me entreno y compito gano un momento para mí en el que dejó atrás todo lo demás”, explica Peña sobre lo que le lleva a participar en carreras de más de 42 kilómetros en las que puede estar corriendo entre siete y doce horas. “Además, accedes a rincones que de otra manera no descubrirías y a todo lo que rodea a una carrera: la gente, el viaje, las sensaciones…”, enumera. Este año, descubrió los montes de Bulgaria y competir en una isla es, sin duda, lo que más le fascina.

La isla de La Palma: más de mil kilómetros de senderos

El próximo fin de semana la isla de La Palma celebrará la Transvulcania, una de las carreras más duras de Europa con 75 kilómetros de recorrido y más de 4.735 metros de desnivel acumulado. “Es una prueba pendiente en mi calendario. Seguro que pronto la correré”, apunta la atleta vasca. Por su parte, el corredor Iokin Garai tampoco la ha corrido. Retirado de la competición por una lesión, forma parte del equipo de la Federación Vasca de Montaña y por este motivo la vivirá junto a la selección de otra manera. “Las ultra trail son carreras largas que durante una primera parte las vives relajado junto a todos los corredores, charlando y disfrutando los paisajes”, explica. Así que descuenta del calendario los días que quedan para disfrutar de La Palma, la isla de los mil kilómetros de senderos.

"A mí correr por el monte sobre todo me da libertad: es un momento para mí en el que dejó atrás todo lo demás”, explica la corredora Sara Peña

Garai, junto a la selección vasca, busca ahora mantener viva la ilusión de los más jóvenes por este deporte, así como reforzar la presencia femenina y profesionalizar los entrenamientos. “Los jóvenes vienen muy fuertes, pero hay que ayudarles a comprender la importancia de la constancia y de los entrenamientos. Para ello, veteranas como Sara son una gran referencia”, explica para referirse a una modalidad deportiva que en Euskadi despierta cada vez más interés.

A un paso más tranquilo, el guía de viajes de Azul Marino, Aitor Cerros, se suma a la conversación mientras observa el recorrido de la Transvulcania con dolor en las piernas. “Admiro a estos corredores, su manera de moverse por las montañas, pero a mí lo que me gusta es caminar tranquilo”, asegura, convencido de que destinos como la isla de La Palma aglutinan las dos opciones. “Con vuelos directos desde Euskadi todos los sábados, la isla ofrece rutas entre volcanes, baños en calas para bucear, balcones privilegiados para contemplar estrellas y una gastronomía maravillosa”, enumera.

Volcanes, acantilados, senderos y cielos estrellados

La Palma, tras los 85 días y ocho horas en los que vivió con tensión la erupción del volcán Cumbre Vieja, ha vuelto a ser el lugar tranquilo e intenso para contemplar la naturaleza, explorarla y disfrutarla. “Las temperaturas de la isla son de primavera continua y los paisajes tan salvajes invitan a moverte por todos sus rincones”, insiste.

Escucha ahora el podcast y descubre la pasión que despiertan las carreras de montaña y cómo hay destinos que llaman a explorarlos de una manera activa como La Palma. También puedes escucharlo en Piedra de Toque, Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast: