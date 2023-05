El reto sostenible de Formentera, las causas de Garazi Sánchez y la música de Inun

El silencio, su ritmo pausado y la calidad de sus aguas, playas, han convertido a Formentera en un lugar único del Mediterráneo. En sus fondos marinos cuenta con la mayor concentración mundial de posidonia oceánica, la planta que genera esa transparencia, ese color turquesa, con cada fotosíntesis. Sus responsables han sido capaces de convertir el turismo, los cerca de tres millones de visitantes anuales junto con Ibiza, en agentes activos de su conservación desde hace medio siglo a través de micro mecenazgos de metros cuadrados de posidonias y de blindar otras maneras de estar en la isla. Tal vez, así se entienda que sea el lugar que escoge la surfista vasca Garazi Sánchez para desconectar de sus viajes y reconciliarse de nuevo con el mar, el salitre y las competiciones.

En 'Piedra de Toque' juntamos el pasado viernes en la tienda de viajes Pangea de Bilbao al responsable de Formentera Turismo, Carlos Bernús, con la surfista Garazi Sánchez para caer en la cuenta de que caben otras maneras de viajar, de disfrutar de los lugares y de dejar huella. Inun puso banda sonora con su guitarra a la conversación. “En Formentera impulsamos otras maneras de viajar en las que se conecte más con los lugares, sus gentes y el valor de la naturaleza: venid, disfrutad de otros ritmos y descubrir la isla más allá del verano”, anima Bernús.

Save Posidonia Project

Un comité de expertos, biólogos y ONG como Greenpeace, WWF y Oceana dan seguimiento al plan de conservación de la Isla. El proyecto de mecenazgo “Save Posidonia Project” ya ha conseguido blindar ya 200.051 metros cuadrados de posidonias entre particulares, empresas y visitantes. “Este proyecto afianza esas otras maneras de estar en la Isla y blindan también nuestros silencios, ritmos de vida y aguas transparentes”, remarca Bernús con una agenda cultural para este mes de mayo repleta de propuestas artesanales y deportivas para aquellos que se reconcilian también con su vida a lo largo de todo el año en la Isla.

Un sello de maestro artesano abala también las otras maneras de vida que hay en Formentera ligadas la producción de vino, cereal e incluso de artesanías. “Queremos blindar al máximo esta manera propia de vivir y que el visitante tenga la oportunidad de detectarlas e impulsarlas”, insiste.

Así el reto de promoción de Bernús pasa por hablar de viajar en busca de paz y ritmos tranquilos, de descubrir el por qué de sus aguas transparentes y turquesas en la concentración de posidonias en sus fondos marinos y por animar a que los amantes de los deportes náuticos, la bici y los paseos al atardecer se reserven sus días en la isla más allá del verano.

Garazi Sánchez: otras maneras de competir, de vivir

Entre esos asiduos a la isla, destaca la surfista vasca Garazi Sánchez. Acaba de regresar de El Salvador donde prepara ya su clasificación a los próximos juegos Olímpicos. Tras una vida dedicada al surf y a la competición, cada vez valora más esas otras formas de vida, las mismas que ha recogido en su última serie documental “Quitando la vergüenza” y que dan respuesta al problema ambiental que denunciaba en su primer trabajo audiovisual “Vergüenza”. “Por mi actividad he viajado mucho, a muchos lugares y quería buscar otra manera de hacerlo. Lo he encontrado en mis documentales y ahora también en las charlas con escolares: pienso junto a ellos en cómo podemos dejar menos huella y tener más presente el cuidado del entrono”, reconoce.

De Formentera valora mucho su ritmo, sus silencios y el descanso real que le generan. “En esta búsqueda de respuesta me he encontrado siempre con el valor de los grises, los matices: no se trata de no viajar, de no competir sino de pelear por hacerlo de otra manera y en eso estamos”, concluye.

