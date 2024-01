Dando tumbos en la Villa de Don Diego (I)

Hay dos mantras con los que, constantemente, el Ayuntamiento de Bilbao bombardea a su ciudadanía mediante noticias, comunicados, notas de prensa, y publirreportajes de pago en especie. Son éstos: “Bilbao, Ciudad Segura” y “Bilbao, Ciudad de Servicios”. No voy a explayarme con el asunto de la seguridad ciudadana porque, sencillamente, ese mantra de “Bilbao, Ciudad Segura”, si no es una entelequia, poco le falta. Si les diré que, de forma regular, encargan encuestas de pago donde se incide machaconamente sobre esta problemática. Ya me gustaría ver las “tripas” de esas encuestas porque, a todas luces, lo que luego se transmite a la opinión pública, además de ser algo del todo “cocinado”, sencillamente no cuela. Ustedes mismos pueden comprobarlo: ¿Conocen o son familiares de algún policía municipal o un ertzaina que trabajen en Bilbao? Pregúntenles con confianza y a ver qué les cuentan quienes trabajan a diario en ese “asunto” de la seguridad ciudadana en nuestra Villa… Pregunten, pregunten.

Después de negar sistemáticamente que la inseguridad fuera un problema percibido por la ciudadanía bilbaína, de la noche a la mañana se centran en aumentar el número de policías municipales que intentan visibilizar a toda costa. Un tumbo, ya que eso de pasar de “Bilbao, Ciudad Segura” a anunciar a bombo y platillo el significativo aumento de efectivos policiales no es otra cosa más que terminar por reconocer una problemática que, hasta, como quien dice, anteayer, negaban a la mayor. Un tumbo en toda regla.

Quizá la pérdida de casi 18.000 votos de una tacada (con la pérdida aparejada de dos concejales) haya tenido algo que ver con ello. De hecho, el propio alcalde Aburto ha diseñado la estrategia de reunirse, al menos, con sus electores potenciales más directos (las y los afiliados) para conocer de primera mano las problemáticas generales (como el de la inseguridad), y las específicas de cada barrio o distrito. Eso sí, reunirse con sus bases “siempre desde respeto”. Y esto no lo digo yo, sino que así se expresa en las cartas en las que se convoca a la militancia en sus respectivos batzokis. Cualquiera diría que se trata de una afiliación desbocada, agresiva y maleducada a la que eso del “respeto” no se le supone y que, por ello, van a recibir al Alkate a pedradas o algo así. Evidentemente, eso no es así por lo que, en realidad, la falta de respeto la comete quien o quienes redactan esas convocatorias. Por cierto, el respeto se gana, no se implora.

Pero, bueno, dejando al margen eso de la seguridad ciudadana y lo de las formas, volvemos a detectar otro tumbo, esta vez referente al segundo mantra: “Bilbao, Ciudad de Servicios”. Y es que supone un más que lamentable esperpento social en Bilbao, un gran despropósito, que no hubiese Metro en Nochevieja entre las 20.30 horas del día 31 de diciembre, y las 01.00 horas del primero de enero.

Pero, ¿quiénes son los artífices de semejante dislate? Copio aquí alguno sinónimos de dislate que encajan con lo sucedido: Disparate, barbaridad, desatino, imprudencia, locura, insensatez, despropósito, absurdo, o desacierto. Alguien podría repartir la culpa entre sindicatos y gestores políticos, pero en este caso no se debe dividir la culpa en dos sino atribuirle la culpa entera a cada uno de los responsables:

- A los sindicatos y trabajadores por no saber que gozan de los privilegios de un puesto de trabajo de “servidores públicos” y que eso exige una pequeña contrapartida como prestar el servicio a turnos “siempre” que la sociedad lo demande. Que un trabajador pueda pensar o creer que su bienestar está por encima del servicio que presta a los ciudadanos debería ser causa de exclusión en el test psicotécnico de la oposición para un puesto de servidor público.

- A la acción de los políticos y responsables de la gestión de los servicios públicos de transporte cabe adjudicarles otros adjetivos como tropelía, desmán, desafuero, atropello, arbitrariedad, abuso, injusticia, o insensatez. ¿Conocen el alcance del concepto intrínseco de servicio que encierra el transporte público que todos los días tienen en la boca para encomiar y enaltecer, poniendo todo tipo de trabas al uso del vehículo privado? Tras lo ocurrido esta Nochevieja debería revisarse la capacidad de quienes ocupan estos puestos para seguir gestionando cualquier cargo que tenga que ver con servicios públicos a la ciudadanía.

- Además está la responsabilidad pasiva o por inacción. ¿Cómo, en nuestro caso, el alcalde de Bilbao, ha tragado con esta medida que ha perjudicado a sus vecinos? ¿De verdad que un alcalde no tiene ninguna capacidad para protestar por una cacicada que deja a su Villa sin transporte público? ¿Con qué cara dura nos va a decir mañana a las y los ciudadanos que usemos el transporte público?

- ¿Y los jefes y las ejecutivas de los partidos políticos que son quienes designan a los alcaldes y a los gestores de los servicios públicos, no tienen nada que decir?

No creo equivocarme mucho pensando que la mayoría (quizás todos) de los que han permitido esta canallada a los ciudadanos no son usuarios habituales del transporte público y que tenían resuelta su movilidad mediante vehículos privados. Con medidas como esta que nadie se extrañe del descenso de la participación en las elecciones ni, como antes se ha expuesto, en la imparable pérdida de votos de algunos.

Otro día, sigo con la segunda parte de los tumbos, que no son pocos, y que se detectan sin el menor problema de percepción en la gestión municipal de nuestra Villa. A modo de adelanto, trataremos la chapuza de la “nueva” OTA, proyectos absurdos, o el tumbo-chicuelina del cambio de postura del Gobierno municipal de Aburto referente a la presencia de la salvajada taurina en Bilbao a instancia de los representantes locales del partido de Feijóo, los mismos que no acudieron a brindar por el Año Nuevo con el resto de la Corporación en solidaridad con la clasista exalcaldesa de Iruñea-Pamplona, Cristina Ibarrola, ya conocida como “La Fregona”. Por supuesto, todo lo dicho y por decir, siempre “desde el respeto”.