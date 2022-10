Hay días en que los medios de comunicación relatan noticias desgarradoras. En un lugar cualquiera del mundo se produce un seísmo de proporciones devastadoras que produce veinticinco o treinta mil muertos o un octogenario, disgustado por el abusivo precio de los taca taca, se sube a un campanario para liquidar con una semiautomática a cincuenta y nueve adolescentes. En un primer momento, cuando todos los medios de comunicación no hablan más que de la desgracia, el sentimentalismo lo invade todo, tanto las tertulias radiofónicas como las declaraciones de los políticos o las conversaciones que mantenemos en el ascensor, pero a los pocos días el desinterés y la indiferencia son absolutos.

Seguramente esto es así porque en la vida todo consiste en que a uno no le caiga un tiesto en la cabeza. Si cae sobre la de otro, no importa demasiado, a no ser, claro está, que caiga sobre la cabeza de un familiar debidamente apreciado. La invasión del ejército ruso en Ucrania nos llenó de horror durante las primeras semanas, pero con el transcurrir de los días la hemos normalizado, la hemos asumido como si tal cosa, como se asume la pérdida de un mechero, por ejemplo, lo mismo que en su momento hicimos con el horror que nos produjo descubrir la bárbara inteligencia de Isabel Díaz Ayuso.

Todo suceso extraordinario cuando se torna rutinario se admite sin cuestionarlo o provoca tal indiferencia que termina disolviéndose en la realidad cotidiana como un cubito de hielo. Lo más sólido que el hombre suele dejar tras de sí es un rastro de basura, además de unas cuantas pretensiones, más o menos disparatadas, que a veces le llevan a hincar banderas sobre la cumbre de volcanes dormidos, dirigir multinacionales de electrodomésticos, ladrar todos los días en twitter dándose una importancia que ni siquiera la dan los familiares más íntimos o fundar una dinastía de tratantes de ganado. Pero por lo general todo esto no conduce más que a una existencia más o menos rutinaria, más o menos mediocre y con una cierta dosis de insustancialidad.

La basura es la materia humana más consistente. No porque se produzca en todo momento en los medios de comunicación, además de en otras profesiones – fíjense en que se está convirtiendo la arquitectura en nuestro país -, sino porque así ha sido desde los inicios de la determinante revolución industrial. Lo demás no suelen ser más que titulares de prensa fugaces, discursos, humo de chimeneas, la bárbara inteligencia premiada en las urnas, el brutal negocio de las armas fomentando una guerra brutal en algún rincón del planeta y la habitual indiferencia de la sociedad que, poco a poco, lo invade todo, lo devora todo.