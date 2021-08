Locura y pastillas

¿Sabes la influencia del género (mecanismo patriarcal que define cómo deber ser más de la mitad de la población mundial en diferencia y desigualdad con la otra mitad) en la salud mental de las mujeres? Últimamente leo datos muy graves al respecto y dejando a un lado otras variables (la edad, la clase social, etc.) vamos a ver cómo están las cosas…

Según la Confederación Salud Mental España (2021), la prevalencia de la ansiedad en las mujeres ha sido en 2020 del 33% y de la depresión del 28%, y destaca que uno de los principales factores de riesgo de sufrir ansiedad y depresión es ser mujer.

Los estudios confirman la mayor prevalencia de mala salud mental en las mujeres. En 2017, la prevalencia de mala salud mental fue del 23,4% en las mujeres y del 15,6% en los hombres. La frecuencia de diagnósticos de depresión o ansiedad fue también muy superior en las mujeres (19,4%) que en los hombres (8,5%). La prescripción de psicofármacos para la depresión puede llegar a ser del doble en las mujeres, ya sean ansiolíticos o antidepresivos, con una tendencia al alza en los últimos años. (SESPAS, 2020)

Si empezamos por el principio, desde que Eva llevó el peso de la expulsión de la humanidad del paraíso, Sara pidió a su propio marido que tuviera hijos con Agar para su descendencia o la Virgen con 16 años fuera elegida sin comerlo ni beberlo para llevar en sus entrañas y cuidar toda una vida a Cristo nuestro señor, las mujeres llevamos el sufrimiento en las venas.

La famosa histeria diagnosticada a las mujeres, el problema que no tiene nombre descrito por Betty Friedan en la Mística de la Feminidad (1963), el lado oscuro del hogar dulce hogar de Susan Brownmiller (1975), el psicopatologizado trastorno premenstrual (con su consiguiente prozak de receta) y un largo etcétera de rastros, nos dan un origen claro: el patriarcado nos enferma.

Los mandatos sociales hacia nosotras de cómo debemos ser, estar, sentir y actuar son tan estrictos, constantes y contradictorios que es imposible que nuestra mente pueda fluir libremente. Debes estar delgada pero lo justo para tener curvas, debes tener carácter pero a la vez ser complaciente, debes tener capital cultural pero no te pases nunca de lista siempre atenta a las explicaciones ajenas, da conversación pero la justa para ser buena escuchadora, disfruta del sexo (aunque no sepas cómo, ¡cuidado no te toques ahí!) pero lo justo no seas una guarra que sino, no te van a querer. Ten una pareja, una casa, un coche, un hijo y una hija la parejita, si puedes un perro. Cuida de tu casa, limpia, friega, lavadora, cocina, haz la compra, cuida de tus hijos, edúcalos, cuida al perro, a la pareja y sé una mujer completa; ten un trabajo. Un trabajo que te guste, en el que te sientas realizada y puedas crecer y mejorar día a día. Ya lo tienes todo, ¿qué te pasa? ¿Estrés? ¿Ansiedad? Ve al médico y toma la receta; por la mañana el lorazepam en el desayuno con bien de café y por la noche un balium para coger bien el sueño. ¡Listo! Sigue con tu vida, ¿no eres feliz? ¡Si lo tienes todo! ¡Hay que ver qué loca estás y cómo te pones a veces! Pareces una histérica.

Yo me pregunto: ¿qué pasaría si todos estos casos calcados de enfermedades mentales (cuadros de ansiedad y depresión) fueran compartidos y colocados en su contexto?

Probablemente tendríamos un 'remember' a las feministas radicales con la violencia de género: lo personal es político. No sería tu caso individual si no que respondería a todo un sistema que (re)produce x patrones hacia nosotras.

No lo sé, a lo mejor no interesa porque es más fácil desactivar la inquietud de encontrar la causa y dar con un problema de desigualdad de poder estructural. A lo mejor las grandes empresas farmacéuticas tienen una solución más “económica”. A lo mejor calladita estás más guapa y bueno, ya sabemos que siempre, aunque sea un poco, la profesión va por dentro. No lo sé, llámame loca.