Nacionalistas y pseudonacionalistas

No ha habido sorpresas en los resultados electorales en Euskadi, por mucho que alguno ponga cara de sorpresa o, en su caso, disimule. El PNV sigue creciendo, por méritos propios (nunca mejor dicho) y por incomparecencia del contrario. Bildu obtiene el mejor resultado de su historia, sin necesidad de haber condenado los crímenes cometidos por ETA… o quizás precisamente por ello. Podemos se hunde, ahora que los conocemos. El PSE apenas rentabiliza su Gobierno en España ni su presencia con el PNV en el Gobierno Vasco, y se queda aproximadamente como estaba. El PP sufre su enésimo varapalo electoral y sigue perdiendo diputados, hasta convertirse en una formación política irrelevante, casi residual. La candidatura de Carlos Iturgaiz y su coalición electoral con Ciudadanos no le han beneficiado en absoluto sino todo lo contrario. Y entra Vox, para entretenernos un rato y hacernos perder el tiempo. Y crece la abstención y no me extraña. Miles de no nacionalistas se han quedado en casa, viendo lo que había, y no me extraña. Y es que para poder votar debe haber algo que ilusione y merezca la pena. Y los no nacionalistas apenas tenemos nada que nos represente. Y los progresistas que creen en la igualdad y en la unidad de España… ni te cuento.

No vaticino sorpresas en relación a la formación del próximo Gobierno Vasco. Es probable que Bildu presione al PNV para conformar un bloque soberanista que intente poner en apuros al Gobierno de España… pero esa propuesta está condenada al fracaso, al menos de momento. El PNV prefiere la independencia para dentro de unos años… y, mientras tanto, seguir amagando y viviendo del cuento de ser nacionalista. Por aquí, seguir acumulando fuerzas, ocuparlo todo y repartirse el poder y (más) cargos; en Madrid, trincar cuanto pueda siempre que se pueda, que casi siempre se puede. Comparados con los independentistas catalanes, casi pueden pasar por hombres y mujeres de Estado. Mientras tanto, pactarán el Gobierno Vasco con el PSE y, para otras cuestiones más simbólicas o cosméticas, acordarán con Bildu, cuando sea necesario. Hay cosas que nunca cambian.

El PSE sabe perfectamente lo que hay: en Euskadi se vive muy bien… sobre todo si pactas con el PNV y compartes con ellos el gobierno. Para qué complicarse la vida y liarse con otros propósitos. Clamar en el desierto es cosa ingrata no apta para políticos pragmáticos, mucho menos si no crees en las siglas que llevas en la solapa o si prefieres ponerlas a disposición de los nacionalistas vascos, bien sea para blanquearlos o para supuestamente controlarlos. Es probable que incluso ya tengan apalabrado con el PNV el reparto de las consejerías (aquí, departamentos). Desde luego, es mejor que el PNV gobierne con los socialistas que con Bildu: ahora mismo nos conformamos con esto. De la oferta electoral que lanzó Podemos a Bildu y al PSE para desalojar de la Lehendakaritza al PNV, mejor ni hablamos. Los socialistas ni querían ni les interesaba, ni a los idealistas ni a los pragmáticos. Tampoco al PNV, que en el fondo sabe con quién se las gasta. Es, simplemente, política ficción, incluso aunque dieran los números.

Así las cosas y vistos los resultados, tanto en Galicia como en Euskadi todo sigue más o menos igual. Todos cada vez más nacionalistas o pseudonacioalistas y, lo peor de todo, sin atisbo de una izquierda progresista y española. Esta sí que es una auténtica mala noticia. Aunque ya la conocíamos. Espero que no nos acostumbremos a ella.

*Gorka Maneiro, asociado de HAC Group, firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional