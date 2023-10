¡Paremos la masacre en Gaza! ¡Solución política ahora! Solidaridad con Palestina

Desde el pasado 7 de octubre, asistimos a una escalada de violencia en Israel y Palestina. Las muertes de civiles de uno y otro lado son extremadamente dolorosas y nos alejan de la posibilidad de la Paz en este conflicto que se alarga ya durante más de 75 años.

Las noticias que nos llegan desde Palestina e Israel son cada vez más preocupantes. Los continuos bombardeos sobre Gaza están causando centenares de muertos y miles de heridos entre la población civil, muchos de ellos niños y niñas; el corte de electricidad, agua y de suministros esenciales; el ultimátum a la población de la Ciudad de Gaza para que abandone sus hogares... Estamos en una situación de emergencia humanitaria de graves consecuencias humanas, sociales y políticas. De hecho, organizaciones pro derechos humanos palestinas así como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han calificado estos hechos como “crímenes de guerra” y diversas instancias de Naciones Unidas han denunciado que constituyen una flagrante vulneración del Derecho Internacional Humanitario.

Somos el pueblo del bombardeo de Gernika y sabemos bien qué sucede cuando las bombas caen desde el cielo indiscriminadamente sobre las ciudades, sobre la gente. Por eso, porque tenemos muy presente el dolor de aquellas masacres, no podemos ignorar lo que estamos presenciando: las calles destrozadas de Gaza, el último aliento de los niños y las niñas palestinas, los gritos desesperados de madres y padres, los ojos vidriosos de quienes, ante la amenaza o habiéndolo perdido todo, tienen que huir de su pueblo.

No podemos aceptarlo. No podemos asistir en silencio a esta masacre; no podemos permanecer de brazos cruzados. Más allá de otras consideraciones, lo urgente aquí y ahora es parar esta escalada bélica de consecuencias impredecibles y ofrecer un futuro de paz y de esperanza. Por todo ello, quienes suscribimos este manifiesto:

1. Pedimos un alto el fuego inmediato que garantice el cese de los ataques y que se preserve la vida y la seguridad de todos los civiles.

2. Pedimos, igualmente, que cese el asedio y la amenaza que pesa sobre la Franja de Gaza y el conjunto de los territorios palestinos y se garantice la entrada de ayuda humanitaria.

3. Creemos que la ciudadanía palestina e israelí tienen derecho a vivir en paz.

4. Llamamos a las partes y a la comunidad internacional a buscar una solución pacífica y negociada, basada en el Derecho Internacional y en el cumplimiento estricto de las resoluciones de la ONU.

5. Para ello es urgente poner en marcha un proceso de diálogo que busque un escenario de paz justa, estable y duradera, garantizando el fin de la ocupación y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Nos sentimos realmente horrorizadas por lo que estamos viendo. Ante eso, no podemos ser meras espectadoras. Es imprescindible a nivel mundial y también en Euskal Herria movilizarse de forma masiva para unir fuerzas a favor de la solución. Porque la opción y la ventana para la esperanza que tiene la sociedad civil para frenar la masacre es la movilización. Hacemos un llamamiento a la sociedad vasca para que participe en la manifestación nacional de este sábado, 21 de octubre, en Donostia.

(*) Este artículo lo firma la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina, compuesta por actores, periodistas, escritores y personalidades del mundo de la cultura como Itziar Ituño, Eñaut Elorrieta, Maialen Lujanbio o Nekane Balluerka.