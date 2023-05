Casimiro Castaño, candidato de Elkarrekin en Barakaldo: el reducto comunista de IU en la corte de Podemos

Casimiro Castaño es el único candidato de Ezker Anitza-IU que encabeza una lista de Elkarrekin en una localidad con peso de población y también de importancia electoral. Barakaldo se ha convertido en una especie de reducto en una corte en la que reina Podemos, cuyos candidatos están colocados en los primeros puestos del resto de poblaciones en las que se presenta esta coalición en la que están integrados, además de la formación morada y Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Alianza Verde.

La política fiscal vasca en tiempos de guerra: la reforma pendiente de la que depende todo lo demás

Más

Castaño no es nuevo en las labores municipales. Este sindicalista de CCOO, obrero del metal de profesión -“aunque ahora estoy ya medio jubilado, con un contrato de relevo”, dice- fue concejal en el Ayuntamiento de Barakaldo entre 1995 y 1999. “Por aquel entonces éramos IU-Ezker Batua”, recuerda. Más de dos décadas después vuelve a encabezar una lista “por responsabilidad”. “Cojo de nuevo esta bandera para levantarla y avanzar”, afirma.

Militante comunista, antimonárquico declarado y republicano practicante, a sus 64 años asegura ser la demostración de que la edad no es ningún condicionante para seguir en la lucha. “Llevo toda la vida militando y me moriré militando si físicamente me lo puedo permitir claro. Represento un poco lo que es movimiento de pensionistas, con el que me identifico plenamente, como una de las partes más activas de la sociedad en este momento a la hora de reivindicar sus derechos, la que más se está moviendo y más está consiguiendo”, señala.

El reto que asume en estos momentos es trasladar a la población la ilusión de que en Barakaldo, cuna de la industrialización y del movimiento obrero vasco, gobierne la izquierda. “Porque este es un pueblo de izquierdas”, dice. Y recuerda, aunque el PNV es el que ha gobernado esta legislatura en coalición con el PSE-EE: “Las fuerzas de izquierda somos las que sumamos mayoría”. Por eso, su objetivo es mejorar los resultados de Elkarrekin, que actualmente es la tercera fuerza de la localidad con cuatro concejales, para conseguir que las cifras den para “sumar y tener un gobierno de izquierdas”.

“Queremos un cambio, ir hacia un nuevo gobierno que sea capaz de gestionar los problemas de los ciudadanos de Barakaldo de otra manera, con una concepción distinta. Eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos”, dice y recuerda la gran cantidad de movimientos ciudadanos que están surgiendo exigiendo a la política que cambie las formas en las que se estás gestionando los servicios públicos. Se pregunta cómo es posible que se entiendan el PNV y el PSE -EE, “la derecha y la izquierda”, para haber formado gobiernos de coalición. “Pues porque han sido las dos caras de la misma moneda, la misma forma de gestionar”, dice. “Nosotros somos alternativa porque somos diferentes”, asegura.

Sabe que conseguir unir a la izquierda no es una tarea fácil: “La izquierda es plural, y lo que necesitamos es el reconocimiento y el respeto hacia esa pluralidad y avanzar en formas de unidad que nos permitan gestionar lo público en forma más cercana”. No quiere hacer promesas electorales con “proyectos maravillosos” porque no le gusta “vender humo”, pero asegura que trabajará porque el Ayuntamiento de Barakaldo sea “de verdad” una “democracia participativa” donde lo importante sean las necesidades de la gente.

Nacido en un pueblo de Ourense “por casualidad” “-”porque a mi padre lo destinaron ahí una temporada“, está casado, con dos hijas y una nieta, y es aficionado al cine, la lectura y el cómic. Publica un blog todos los meses relacionado con un cómic que tenga que ver con la memoria democrática y la Guerra Civil dentro del colectivo republicano de Euskal Herria, al que pertenece. ”Porque la memoria es importante“, recuerda.