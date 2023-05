Díaz ataca en Euskadi a PNV y EH Bildu y vaticina que la unidad de la izquierda podrá devolver las victorias electorales

Lo coalición Elkarrekin, que aglutina a Podemos, a IU, a Berdeak Equo y a Alianza Verde, ha celebrado este miércoles en una terraza del centro cultural Tabakalera de Donostia con vistas al Buen Pastor y a Igeldo su acto central de la campaña para las municipales y forales vascas. Significativamente, lo ha hecho con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno e impulsora del nuevo proyecto Sumar, aunque antes haya habido también visitas de la líder de Podemos, Ione Belarra, o de la ministra Irene Montero. Entre otras oradoras, en el acto han intervenido tanto Pilar Garrido, la coordinadora de Podemos en Euskadi, como Miren Gorrotxategi, la portavoz parlamentaria. Han acudido candidatos de todas las circunscripciones y varios centenares de asistentes, que han ondeado ikurriñas y banderas de la coalición y han recibido en pie y entre aplausos a Díaz.

También ha sido relevante que, casi en primera fila, estaba sentado entre el público el anterior líder de Podemos, Lander Martínez, que fue desalojado por el sector de Garrido y Gorrotxategi. Ahora como estrecho colaborador de Díaz, ha acudido por vez primera a un acto en su antigua formación. Salvo Nagua Alba, que en esta campaña ha anunciado su apoyo a EH Bildu, estaban todos los líderes que ha tenido el partido morado desde su creación, ya que igualmente ha participado Roberto Uriarte. Con estos mimbres, Díaz ha augurado que podrían repetirse las dos victorias frente al PNV en las generales que cosechó esta formación en el pasado.

El acto en la antigua fábrica de cigarros de Donostia, que cerró hace dos décadas, ha arrancado con retraso: el vuelo que traía a la vicepresidenta iba a aterrizar en Hondarribia pero, debido a las condiciones meteorológicas, ha sido desviado a Loiu. Díaz, muy pegada a su labor en el Gobierno, ha mencionado los ERTE, las pensiones y el SMI y criticado duramente que PNV y EH Bildu se opusieran a la reforma laboral, su gran hito. También ha criticado la “gestión pensada para unos poquitos” en materia de Vivienda “del Gobierno vasco” ya que Donostia es la ciudad de España con los precios más altos. El área de Vivienda la dirige el PSE-EE, con Iñaki Arriola, pero a quien quería atizar era al PNV por su “negativa aplicar y desarrollar” la nueva normativa estatal, según ha expresado después. “Gobiernan contra la gente”, ha clamado. “No se garantiza el derecho a la vivienda” en Donostia y “una persona humilde no puede vivir con dignidad” con precios que superan los 4.000 euros por metro cuadrado, ha apostillado.

En clave más política, ha señalado en referencia a las victorias electorales de Podemos en 2015 y 2016 y jugando con el nombre de su nuevo partido: “En Euskadi habéis hecho cosas grandes en dos ocasiones. Las vamos a volver a hacer después de estas elecciones. Mensaje para aquellos que votaron contra la reforma laboral: vamos a sumar. ¡Vamos a sumar desde abajo!”. Díaz se ha referido a la coalición vasca como “Elkarrekin Podemos” y no como “Elkarrekin” y ha agradecido el trabajo de Garrido, que también es diputada en el Congreso. La sintonía con la organización vasca de Podemos parecía plena, incluida la simbólica aparición de Martínez.

Desde Podemos, la dirigente vasca también ha apelado a la suma de la izquierda y, de nuevo, jugando con el nombre de Sumar. “Hay una única papeleta, la de la izquierda vasca, que quiere sumar. Tenemos un espacio político del que me siento muy orgullosa, con mirada ampliada y larga. Nos gusta tener diferentes sensibilidades y voces. La diversidad es un valor. Tenemos un espacio, fuerte, amplio y abierto. No sólo pensamos en clave electoral, pensamos en clave de país. Somos la alternativa a un país que no nos gusta. Con mirada larga. Acabamos de empezar”, ha señalado Garrido. Gorrotxategi, en clave más autonómica, ha lamentado que el Gobierno de Iñigo Urkullu es “campeón en puertas giratorias”. “Esto Gobierno es especialista en vender basura en papel de regalo”, ha llegado a decir después de criticar igualmente los recortes en la Sanidad pública.

Han tomado también la palabra otros partidos de Elkarrekin además de Podemos. Arantxa González, de IU, ha indicado que Elkarrekin “aspira a sumar” y ha denunciado la política “destructora” del actual ayuntamiento donostiarra de PNV y PSE-EE, en referencia a la antigua estación de ferrocarril desaparecida por las obras del AVE o al Bellas Artes. Y, por parte, de Berdeak Equo, Lidia Ucher, que es la cuarta en la lista por Donostia, ha asegurado: “La utopía se vislumbra posible”. Echeveste, candidata en Gipuzkoa, ha planteado “corregir” los perfiles lingüísticos y, en francés, ha saludado a los invitados de la Francia Insumisa. “Se ha quedado gente sin entrar”, han explicado, satisfechos con el poder de convocatoria de Díaz, desde Elkarrekin.

En Euskadi, todas las izquierdas no nacionalistas a la izquierda del PSE-EE se han unido con la marca Elkarrekin. Podemos capitaliza esa confluencia liderando las planchas en Vitoria, Bilbao y Donostia, así como en Irún, y en las forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Solamente en Barakaldo hay un cabeza de lista de IU. Berdeak Equo ocupa el segundo puesto en Vitoria y Alianza Verde no tiene estructura pero sí el tirón de su líder, el diputado por Álava Juantxo López de Uralde. Elkarrekin comparece en 66 municipios, catorce más que en 2019. Sin embargo, en este mapa hay algunas excepciones. IU y Podemos van por separado en Pasaia debido a las malas relaciones locales, en Durango Podemos ha presentado candidatura propia tras romper con Herriaren Eskubidea, con quienes habían compartido apoyo al Gobierno de EH Bildu. Y, en Mutriku, Berdeak Equo se ha sumado con la candidatura independiente Mutriku Natur Taldea. Todos los sondeos apuntan a que Elkarrekin no solamente no romperá su tendencia descendente sino que podría caer algo más. Podría quedarse con dos ediles en las tres capitales, por ejemplo, y ser superado como cuarta fuerza por el PP.