DIRECTO | Todos los candidatos a lehendakari en las elecciones de Euskadi participan en el debate de ETB

22:35 h

En el bloque económico ha empezado la pugna entre los dos modelos, entre PNV y EH Bildu. Imanol Pradales ha destacado que Euskadi casi está en “pleno empleo” y Pello Otxandiano ha matizado que la comunidad autónoma está perdiendo posiciones. “Una cosa es hacer política detrás de una pancarta y otra es gobernar”, ha despachado el candidato del PNV.

Eneko Andueza ha dicho “ir al grano” en vez de “perderse en diagnósticos”, algo que ha achacado a Otxandiano. “Tenemos que reforzar la industria vasca y apostar más por el I+D+I”, ha defendido. Miren Gorrotxategi ha subrayado que la crisis de empleo no es de percepción, sino real, y ha señalado que en el último año se ha perdido un 4,6% de poder adquisitivo. “El acceso a la vivienda en Euskadi no se está garantizando. No puede ser más rentable dedicarse a alquilar viviendas que emprender un negocio”, ha lamentado Alba García Martín. Vox, por su parte, ha recordado la crisis del campo.