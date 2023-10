Barakaldo habilitará el albergue de Rontegi durante el periodo invernal para atender a mujeres sin hogar

Consciente de la necesidad de atender aún más a las personas sin hogar ahora que llega el mal tiempo, el pleno municipal de Barakaldo ha aprobado un crédito adicional para el área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad con el objetivo de reforzar el Servicio de Acogida Nocturna. En total, se destinarán 68.000 euros para abrir en invierno el albergue de Rontegi, lo que supondrá ampliar hasta 34 el número de plazas disponibles en la municipio, seis más que hasta ahora.

Según explica la concejala suplente de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, Mónica Álvarez, este servicio se prestará a través de la Asociación Goiztiri Elkartea y no es nuevo. Ya se puso en marcha en diciembre de 2019. “En Rontegi se alojarán una vez más las mujeres en situación de sin hogarismo, que actualmente utilizan, de forma separada de los hombres, una zona del albergue situado en el polideportivo de Lasesarre con el mismo número de plazas que en Rontegi”, ha apuntado Álvarez.

Con este refuerzo invernal Barakaldo ampliará el número de plazas para personas sin hogar hasta 34 y el albergue de Lasesarre quedará sólo para hombres, que son mayoritariamente los usuarios de este servicio. “Todo esto lo haremos, una vez más, sin la ayuda de ninguna otra institución. Con dinero exclusivamente salido de las arcas municipales y yendo más allá de lo que nos marca el Decreto de Cartera de Servicios Sociales del Gobierno vasco”, subraya la concejala.

Falta de apoyo institucional

Cabe recordar que Barakaldo, junto con Getxo y Bilbao, lleva el peso de los servicios que se ofrecen a personas en situación de calle dentro del Gran Bilbao, pese a que no es un problema exclusivo de los municipios que ofrecen este tipo de recursos. “Barakaldo no tiene una situación de sin hogarismo estructural, sino que lo que hay en toda la comarca es una mayoría de jóvenes en procesos migratorios. Personas a las que muchas veces nos vemos obligados a dar respuesta solo con recursos municipales. Esta es una problemática que hay que afrontar desde una perspectiva interinstitucional; el resto de los ayuntamientos y el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco no pueden ni deben darle la espalda”, defiende Mónica Álvarez.