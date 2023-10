EROSKI evita el desperdicio de 11.000 toneladas de alimentos en el primer semestre de 2023

EROSKI ha evitado el desperdicio de 11.000 toneladas de alimentos durante el primer semestre del 2023 gracias a diversas iniciativas llevadas a cabo en su lucha contra el despilfarro de alimentos. Son un total de 34 millones de comidas que equivalen a alimentar a 9.417 familias en un año. Además, entre las últimas novedades incorporadas se encuentra la colaboración con la app 'Too Good To Go', con la que EROSKI ya ha entregado más de 283.000 paquetes de productos a precios reducidos.

“El objetivo de desperdicio cero se recoge en nuestros diez compromisos por la salud y la sostenibilidad. Es un reto que abordamos desde la prevención (con herramientas para adecuar los pedidos y el stock a la demanda para minimizar los excedentes), gracias a la renovación de nuestras instalaciones y la cadena de frio para alargar la vida útil de los alimentos, y también con numerosas ofertas de productos próximos a su fecha límite de venta. Se trata de un compromiso social, lo que se traduce en donaciones cotidianas de producto en toda nuestra red comercial a más de un centenar de entidades sociales que atienden a miles de usuarios. Y no podemos olvidar el impacto beneficioso en lo ambiental desde un modelo de economía circular, ya que los productos que no son aptos para el consumo se transforman y valorizan en harinas y piensos destinados al consumo animal, lo que evita el despilfarro de recursos”, explica el director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa.

Durante los seis primeros meses del año, EROSKI ha donado gracias a su programa 'Desperdicio Cero' más de 1.600 toneladas de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, lo que equivale a entregar más de 6,5 millones de comidas. Este programa garantiza que ningún alimento apto para el consumo es desechado en sus tiendas, sino que es entregado a organizaciones sociales del entorno cercano de cada tienda o plataforma logística. Para llevarlo a cabo, EROSKI colabora con la Federación Española de Bancos de Alimentos —desde 1996—, así como con Cáritas, Cruz Roja, Asociación Reto a la Esperanza, entre muchas otras entidades sociales que ayudan a colectivos desfavorecidos y personas en riesgo de exclusión.

'Too Good To Go'

Una de las últimas novedades incorporadas para reducir el desperdicio alimentario ha sido la colaboración con la app 'Too Good To Go', en la que restaurantes, hoteles, supermercados y todo tipo de establecimientos de alimentación venden a precio reducido el excedente de comida que no han conseguido vender al final del día pero que son aptos para el consumo. A través de esta iniciativa, EROSKI ha ofrecido a sus clientes la posibilidad de adquirir 149.000 paquetes de productos con una amplia variedad de alimentos de calidad en esta primera mitad de año, cifra que asciende a 283.000 paquetes desde el inicio de la colaboración en 2022.

Esta iniciativa se suma a la promoción que EROSKI hace a diario en sus tiendas de alimentos próximos a su fecha de consumo preferente o de caducidad. En este sentido, EROSKI ha comercializado casi 7.000 toneladas de alimentos con importantes descuentos, lo que equivale a evitar el desperdicio de 27 millones de comidas en el primer semestre de 2023. Por otro lado, la cadena de distribución ha donado 72 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano, pero sí animal, a refugios y zoológicos, y ha destinado 2.400 toneladas de subproductos orgánicos para la producción de piensos y harinas de origen animal.

Innovación en la gestión circular de residuos

EROSKI participa además en proyectos de innovación internacionales para buscar nuevas utilidades a residuos alimentarios y avanzar así hacia la economía circular. Es el caso de la colaboración en programas financiados por la Unión Europea como son FUSILLI, proyecto para impulsar la transformación de los sistemas alimentarios urbanos a través de la implementación de 'living labs' de innovación; FOODRUS, destinado a desarrollar un innovador sistema alimentario circular colaborativo para reducir el despilfarro y la pérdida de alimentos en la cadena agroalimentaria y ToNoWaste, dirigido a fomentar una nueva mentalidad de cero desperdicio de alimentos basada en el enfoque holístico. EROSKI colabora también en el proyecto NOWASTE, financiado por la convocatoria de ayudas HAZITEK del Gobierno Vasco, y desarrollado por el centro de investigación Tecnalia que busca desarrollar nuevos materiales de envasado como salida a los desechos alimentarios, y centrado en tecnologías de visión artificial para reducir el desperdicio alimentario.

EROSKI, además, lleva a cabo numerosas acciones de sensibilización a los consumidores sobre el desperdicio alimentario, ya que, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada hogar español desperdició una media de 65,5 kilos-litros de alimentos y bebidas durante el año 2022. Así, ofrece recomendaciones de compra responsable y conservación de los alimentos y sugerencias de recetas de aprovechamiento para sus clientes. En este contexto, se ha sumado a la VI Semana contra el Desperdicio Alimentario que impulsa la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, coincidiendo con Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra el 29 de septiembre.