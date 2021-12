Euskadi pospone la posible suspensión de las cabalgatas de Olentzero y Reyes Magos

Euskadi sigue discutiendo mucho sobre su situación epidemiológica -con las tasas de incidencia más altas de toda la pandemia y una presión hospitalaria mayor que en la ola de verano y que en la pasada Navidad- pero a la vez no termina por adoptar ninguna medida más allá de la implantación del pasaporte COVID. Han pasado ya dos semanas desde que se reactivara la emergencia sanitaria -justificada precisamente por la "urgente necesidad" de actuar- y desde que se reconstituyera la mesa de crisis conocida como Labi, que no se ha vuelto a reunir (ni hay prevista ninguna convocatoria).

Dudas y algunos incumplimientos en el día de la implantación masiva del pasaporte COVID en Euskadi

Saber más

El debate de este jueves ha girado en torno a los acontecimientos de masas en las próximas fechas, incluidos los desfiles de Olentzero y Mari Domingi y las cabalgatas de los Reyes Magos. En Onda Vasca, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha expresado su inquietud por lo que podrían suponer en un contexto de transmisión comunitaria como el actual. Horas después la propia Sagardui y los alcaldes de las tres capitales, Juan María Aburto de Bilbao, Eneko Goia de Donostia y Gorka Urtaran de Vitoria (que también es presidente de la asociación vasca de municipios Eudel), todos ellos del PNV, han mantenido una reunión telemática a la luz de los últimos datos de contagios.

Fuentes conocedoras del encuentro han explicado a su término que no se ha tomado ninguna decisión. Todos los alcaldes tienen ya listos sus programas navideños y, en el caso de Donostia, Goia ha indicado que también se mantiene formalmente el calendario de cara a la fiesta grande de San Sebastián, el 20 de enero. La conclusión de la reunión es que "se va a seguir trabajando el tema" y que "todavía no hay una decisión". En ámbitos municipales se asume que es una medida "difícil" y seguramente impopular paralizar actividades que generan tanta ilusión, singularmente en el público infantil. El pasado año no hubo cabalgatas pero sí algunas recepciones alternativas. Antes de la Navidad de 2020 se suavizaron restricciones y, tras el período vacacional, llegó una nueva ola.

Además, en el fondo del debate está el diferente tratamiento para los actos en espacios cerrados o al aire libre. En las próximas fechas, hay decenas de actividades de otra naturaleza en interiores que se están organizando y manteniendo, tales como conciertos, obras de teatro, cines o partidos de baloncesto. Lo que sí está suspendido ya, en el caso de Bilbao y Donostia, es Santo Tomás, aunque en este caso por tratarse de una feria con puestos de comida y bebida que impide el uso continuado de la mascarilla en una reunión de miles de personas.

"Las circunstancias del momento requieren de mantener una actitud prudente al máximo", ha enfatizado Sagardui. No obstante, Salud insiste en que la decisión última "la tomarán los responsables municipales". En todo caso, son ya varios días de mensajes también a los organizadores de eventos y, singularmente, a los clubes deportivos. "Me da los mismo en Anoeta, Mendizorroza y San Mamés o en los frontones de pelota o las canchas de baloncesto. La norma dice que hay que mantener permanentemente el uso de la mascarilla y, segundo, que está prohibido comer y beber porque, para hacerlo, hay que quitarse la mascarilla", han dicho sobre las normas que no se cumplen en estos espacios diferentes voces del Ejecutivo como el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, o la propia Sagardui.