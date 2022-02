Euskadi ve que se han disipado las “incertidumbres” de la pandemia en puertas de decidir sobre las restricciones

El Gobierno vasco ha constatado que se han disipado la mayoría de "incertidumbres" sobre la evolución de la pandemia en Euskadi en puertas de decidir si prorroga más allá del 13 de febrero las actuales restricciones en vigor, que incluyen el cierre de la hostelería y de todas las actividades a la una de la madrugada y un aforo del 60% en la mayoría de supuestos. "La situación es más clara y más positiva que hace quince días", ha enfatizado en euskera y en castellano el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno en la que, por vez primera en meses, no ha comparecido con él la titular de Salud, Gotzone Sagardui.

Euskadi ve "prematura" la retirada de la mascarilla en exteriores por el "contagio comunitario que se mantiene"

Saber más

Zupiria ha mencionado media docena de indicadores que van a la baja e incluso claramente a la baja. Ha citado la incidencia acumulada a siete días, ese mismo dato en dos semanas, el R0, los ingresados totales, la ocupación de la UCI o la positividad. "Cuando hace quince días se adoptó la prórroga de las medidas tanto la consejera como el lehendakari apuntaron a la incertidumbre que hacía aconsejable [su mantenimiento]. Ahora la constatación es que la mayoría de los datos que se utilizan como guía muestran una tendencia favorable", ha señalado Zupiria, aunque ha puntualizado que la presión hospitalaria es aún "alta", aunque ha caído casi a la mitad desde el pico de la última ola. También ha remarcado que los decesos generados por esta última oleada han sido numerosos.

En todo caso, no ha querido confirmar si se flexibilizarán las restricciones o incluso si desaparecerán como en otras comunidades autónomas. En el camino ya se ha quedado el pasaporte COVID y en horas también la obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior. Será este miércoles cuando se reúna la comisión asesora de Salud, que emitirá un dictamen que se elevará a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi. El Labi se reunirá o este jueves o este viernes, toda vez que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha suspendido un viaje al extranjero. Dependerá de la agenda de los plenos del Parlamento Vasco. El actual decreto regulador de las restricciones decae este domingo.

Sobre la decisión para toda España de quitar el uso obligatorio de las mascarillas en la vía pública con algunas excepciones, Euskadi ha insistido en su mensaje de marcar distancias. "Es muy probable que el debate sobre el uso de las mascarillas que vivamos en las próximas semanas se parezca al que tuvimos el pasado verano. Habrá quien insistirá en la no necesidad de usarlas y nosotros vamos a recordar que en todas aquellas circunstancias en que no se puedan mantener distancias va a seguir siendo conveniente", ha dicho Zupiria. Preguntado por la situación particular de los centros educativos, sobre si se podrá prescindir del tapabocas en los patios, ha optado por esperar a la letra pequeña de la nueva normativa estatal. Una vez publicada, las áreas de Salud y Educación actualizarán los protocolos educativos, que no pasan por el Labi en ningún caso.