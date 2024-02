La excepción de Gipuzkoa: mismas reivindicaciones en el campo pero sin protestas de los tractores

Las tractoradas de los agricultores alaveses y vizcaínos han ocupado las calles este viernes en Vitoria -por cuarto día consecutivo- y por primera vez de Bilbao, que se ha unido a esta “guerra del sector primario” que se ha extendido por toda España y parte de Europa. En esta marea de movilizaciones Gipuzkoa se mantiene, sin embargo, como una especie de isla. Los agricultores guipuzcoanos han decidido dejar sus tractores en el campo y no unirse a las movilizaciones. No es una cuestión de siglas. Las mismas organizaciones que han convocado a los agricultores en Bizkaia no lo han hecho en Gipuzkoa. Tampoco es que no compartan reivindicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se refieren a cuestiones que provienen de la regulación europea y que “afecta a todos para mal”, dicen. Pero, a pesar de ello, se han convertido en la excepción ante un campo en armas. “Estamos atravesando una crisis que es tan grande como un elefante. Pero para comernos el elefante hay que trocearlo. No nos gustan las movilizaciones genéricas”, asegura Xabier Iraola, coordinador del sindicato ENBA en Gipuzkoa. Meter todas las movilizaciones “en el mismo saco”, “no genera más que frustración”, añade.

Iraola cree que hay que centrarse en “que se garantice una rentabilidad para la producción” del sector, porque ahora “se produce muchas veces en pérdidas”, recuerda. “Y hay muchas cuestiones que se nos imponen que no tenemos por qué ver mal siempre que se nos garantice que vamos a tener una rentabilidad en nuestra producción”, señala, refiriéndose a normas como la de bienestar animal o las relacionadas con el cambio climático. Por eso cree Iraola que lo importante es que se centren en estos momentos en “la cadena alimentaria”. “Y que se nos garantice un precio justo. En eso es en lo que nos tenemos que centrar, con el Ministerio de Agricultura y con el Gobierno vasco, con el Observatorio de la cadena alimentaria. Ahora no vemos la oportunidad de estas movilizaciones. Quizás en un futuro, no lo sé”, reflexiona.

Lo cierto es que son muchas las cuestiones puestas sobre la mesa de las reivindicaciones de los agricultores vascos, desde las materias europeas a la gestión del suelo, desde el control del lobo a las normas para hacer frente al cambio climático. Todas no afectan a todos por igual. Por ejemplo, en lo que se refiere a la petición al Gobierno vasco de que se “imposibilite” la instalación de plantas de energías renovables en terrenos agrarios, se trata de una cuestión que afecta sobre todo a Álava y a Bizkaia, y en mucho menor medida a Gipuzkoa. Tanto los agricultores alaveses como vizcaínos han pedido la marcha atrás de la ley de cambio climático, aprobada este mismo jueves, y en el avance de las renovables, con un plan pendiente, porque creen que les perjudica de forma directa. Eso sí, esta ley se ha aprobado por una amplia mayoría del Parlamento Vasco fruto de un acuerdo de PNV, PSE-EE y EH Bildu.

En este sentido, el representante de ENBA en Bizkaia, Carlos Ibarrondo, recordaba al término de la tractorada en Bilbao que en breve se va renovar la representación parlamentaria en Euskadi y en Europa. “Esta concentración pretende la sensibilización de la ciudadanía frente a la realidad de nuestro sector, y particularmente, la sensibilización de las distintas fuerzas políticas, para que apliquen un poco de sentido común al legislar y regular los aspectos relacionados con el sector primario, y respeto hacia la actividad agroganadera y forestal, al trabajo diario de todos los baserritarras y forestalistas que no pretenden más que generar riqueza para este territorio de una manera sostenible”, ha argumentado.

La de este viernes ha sido la primera de las movilizaciones de los agricultores vizcaínos, que, según seña Ibarrondo, han querido separarse un poco de la movilización iniciada en toda España el pasado martes día 6 y “que parecía que estaba capitalizando Vox”. Alrededor de un centenar de tractores han llegado a Bilbao desde diferentes columnas convocados por los sindicatos ENBA y EHNE procedentes de diferentes zonas de Bizkaia como Encartaciones, Durangaldea y Artibai, Busturialdea, Gernika, Erandio o Txorierri, para confluir en la explanada del estadio de San Mamés. Y desde allí han discurrido por la Gran Vía hasta el Arenal, muchas veces aplaudidos por los viandantes. Aunque los tractores sólo han inutilizado uno de los sentidos de la Gran Vía, Bilbao ha vivido una jornada de caos circulatorio.

En el Arenal han vendido cordero a precios “populares” después de un acto y en el que se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado que la PAC está más centrada hoy en día en “objetivos medioambientales” que en “proteger la producción local frente a las importaciones”, como consecuencia de los acuerdos de libre comercio internacionales (Mercosur, Nueva Zelanda, Marruecos), para los que han pedido una moratoria. “La producción local hiperrregulada, controlada, limitada y excesivamente burocratizada, que comparte mercado con importaciones, a las que no se somete a esta disciplina, y la falta de rentabilidad de nuestras explotaciones, pone en grave peligro la supervivencia del caserío”, han señalado.

Han pedido, además, que se revise el observatorio de la cadena alimentaria de Euskadi, “con el objeto de que todos los eslabones productivos, el sector primario, el de transformación y el del comercio hagan un reparto más equitativo del margen total”; “la revisión de la Ley de Administración Ambiental de Euskadi” -“donde nuestra administración, por desgracia ha ido mucho más allá de lo que marca Europa”-; “simplificación burocrática”; “resolución de la problemática del jabalí y del corzo, además de un nuevo enfoque a la gestión del lobo”; y la mejora de las jubilaciones“.

En Vitoria los agricultores han llevado a cabo su cuarta movilización, ya que empezaron el martes. Este viernes, con menos tractores. Solo tres han acompañado a los manifestantes ante la Diputación alavesa. Había más vehículos de la Ertzaintza y de los Miñones, que han acordonado el edificio durante la reunión entre portavoces del sector y el diputado general, Ramiro González, y la diputada del ramo, Amaia Barredo. Tras la reunión, se han dejado ver tensiones entre los propios agricultores. Un grupo de ellos ha reprochado a la presidenta de UAGA, Edurne Basterra, que esa cita “no servía para nada”. “Que somos igual que vosotros, que estamos defendiendo el sector”, les ha replicado la presidenta de viva voz. González se ha comprometido con los agricultores a analizar la posibilidad de aprobar medidas fiscales que permitan “aliviar” la situación económica de agricultores y ganaderos, así como la “flexibilización” de medidas relacionadas con la Política Agraria Común (PAC) o a la “agilización” de los trámites administrativos que han de cumplir los profesionales del sector primario.